Καλεσμένος σε γάμο ήταν ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και φυσικά, τον συνόδευσε η αγαπημένη του σύζυγος Μαρία Σκοπελίτου.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του Mega θέλησε να αναρτήσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τη βραδιά. Τον είδαμε με να ποζάρει με την επί χρόνια σύντροφό του με χαλαρή διάθεση.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ανέβασε στα social media ξεχωρίζουν εκείνα όπου το ζευγάρι ποζάρει δίπλα δίπλα, ενώ δε λείπουν και οι πιο παιχνιδιάρικες στιγμές με αστείες γκριμάτσες και χαμόγελα.

Δες τις φωτογραφίες:

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος παντρεύτηκε τη Μαρία Σκοπελίτου το καλοκαίρι του 2024, σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Ο παρουσιαστής έχει αποκτήσει και έναν γιο από τον πρώτο του γάμο.

Χασαπόπουλος: Aπαντά για τις φημολογούμενες αλλαγές στην Kοινωνία Ώρα Mega

Στην εκπομπή Breakfast@Star και στον Ηλία Σκουλά παραχώρησε δηλώσεις ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, λίγες μέρες πριν από την αυλαία της τηλεοπτικής σεζόν.

Ο ίδιος διέψευσε τα σενάρια που θέλουν την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», που παρουσιάζει με την Ανθή Βούλγαρη, να αλλάζει ζώνη τη νέα σεζόν: «Εσείς πού το ακούσατε; Γιατί όλοι οι άλλοι τα ακούνε και εμείς δεν τα ακούμε. Εμείς ξέρουμε ότι έξι παρά τέταρτο ξεκινάμε κάθε πρωί, εννέα και τέταρτο ολοκληρώνουμε. Τόσα χρόνια το κάνουμε αυτό και νομίζω ότι έτσι θα πάμε και του χρόνου».