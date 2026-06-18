Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του Μαρία Σκοπελίτου/ star.gr

Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του έκανε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στα χθεσινοβραδινά VMA's. Ο γνωστός παρουσιαστής του Mega, απένειμε βραβείο μαζί με τη συνεργάτιδά του Ανθή Βούλγαρη.

Οι δύο παρουσιαστές της πρωινής εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» ανέβηκαν στη σκηνή για να απονείμουν το βραβείο του καλύτερου λαϊκού καλλιτέχνη το οποίο παρέλαβε ο Θοδωρής Φέρρης, ιδιαίτερα συγκινημένος από τη διάκριση.

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Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος είχε στο πλευρό του την αγαπημένη του σύζυγο Μαρία Σκοπελίτου, στη βραδιά των μουσικών βραβείων. Το αγαπημένο ζευγάρι πόζαρε μάλιστα αγκαλιασμένο στα backstage του event και το star.gr που ήταν εκεί τούς απαθανάτισε.

Δες τη φωτογραφία:

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του Μαρία Σκοπελίτου/ Φωτογραφία star.gr

Η εμφάνιση της Μαρίας Σκοπελίτου έκλεψε τις εντυπώσεις. Η εντυπωσιακή σύζυγος του παρουσιαστή φορούσε γκρι τζιν παντελόνι με cut outs στις τσέπες και ένα crop ροζ τζάκετ. Συνδύασε το outfit της με φούξια πλατφόρμες. Θαύμασε τον αγαπημένο της επί σκηνής και στη συνέχεια, αποχώρησαν χέρι -χέρι.