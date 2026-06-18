Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του Μαρία Σκοπελίτου

Έδωσαν το «παρών» στα VMA 2026

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.06.26 , 14:56 MasterChef: Ποιος θα πάρει το δεύτερο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό;
18.06.26 , 14:46 Θρίλερ στα Χανιά: Νέα έρευνα μακριά από το τελευταίο στίγμα της Σταυρούλας
18.06.26 , 14:42 Δράμα: «Τη ζήλευε γιατί τη θεωρούσε ανώτερή του»
18.06.26 , 14:36 Γιώτα Νέγκα: «Οι γιατροί μου απαγόρευσαν να τραγουδάω για τρεις μήνες»
18.06.26 , 14:00 Xρήσιμα και εύκολα tips για να μην λαδώνουν ποτέ τα μαλλιά σου
18.06.26 , 13:57 Η σκηνή ανήκει στον Nick Cave! Στις 24 Ιουνίου στο Release Athens
18.06.26 , 13:55 Πειραιάς: Βίντεο Από Την Επίθεση Με Τρίαινα Σε Δύο Αδέρφια
18.06.26 , 13:47 Αίγιο: Στο μικροσκόπιο εγκαταλελειμμένο κτίριο δίπλα στο σπίτι
18.06.26 , 13:41 ΑΡΟΝ: Παντρεύτηκε & περιμένει το πρώτο του παιδί - Το φύλο του μωρού
18.06.26 , 13:37 Σε κρίσιμη κατάσταση 4 μηνών βρέφος μετά από τροχαίο στο Κρανίδι
18.06.26 , 13:34 Mazda CX-5: Πήρε 5 αστέρια στις δοκιμές Euro NCAP
18.06.26 , 13:23 Ανδρομάχη: «Ο μπέμπης είναι τέλειος - Ο Γιώργος είναι υπέροχος μπαμπάς»
18.06.26 , 13:17 Κόνυ Μεταξά: «Τώρα που ανέβασα μια φωτογραφία μου...»
18.06.26 , 13:11 MasterChef: Αγωνία για το δεύτερο εισιτήριο του τελικού - Δες sneak preview
18.06.26 , 12:58 Το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια!
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
MasterChef: Ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Τάσου στον μεγάλο τελικό;
Βικτώρια Δέλλα: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα
Δέσποινα Βανδή: Με total black outfit και νέο hair look στα βραβεία Ίρις
MAD VMA 2026: Η Έλενα Παπαρίζου ευδιάθετη παρουσίασε το νέο της τραγούδι
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του Μαρία Σκοπελίτου
Καινούργιου: Το γλυκό στιγμιότυπο από το babysitting του νονού της Ξένιας
MasterChef Φίλιπ: «Η γυναίκα μου είναι η ζωή μου» - «Λύγισε» με τον γιο του
Αλέκος Συσσοβίτης: «Δεν κατάφερα να αντικαταστήσω την αγάπη των γονιών μου»
Στο νοσοκομείο η Μίνα Καραμήτρου μετά από έκρηξη κλιματιστικού
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του Μαρία Σκοπελίτου/ star.gr

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η σύζυγός του Μαρία Σκοπελίτου έκαναν σπάνια δημόσια εμφάνιση στα VMA's.
  • Ο Χασαπόπουλος απένειμε βραβείο μαζί με την Ανθή Βούλγαρη, το οποίο παρέλαβε ο Θοδωρής Φέρρης.
  • Η Μαρία Σκοπελίτου εντυπωσίασε με το outfit της, που περιλάμβανε γκρι τζιν και ροζ τζάκετ.
  • Το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιασμένο στα backstage και αποχώρησε χέρι-χέρι.

Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του έκανε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στα χθεσινοβραδινά VMA's. Ο γνωστός παρουσιαστής του Mega, απένειμε βραβείο μαζί με τη συνεργάτιδά του Ανθή Βούλγαρη.

Ανθή Βούλγαρη: «Λαμπαδιάσαμε!» - Η περιπέτεια πριν βγει στον αέρα

Οι δύο παρουσιαστές της πρωινής εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» ανέβηκαν στη σκηνή για να απονείμουν το βραβείο του καλύτερου λαϊκού καλλιτέχνη το οποίο παρέλαβε ο Θοδωρής Φέρρης, ιδιαίτερα συγκινημένος από τη διάκριση. 

Δες τα highlights των VMA 2026

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος είχε στο πλευρό του την αγαπημένη του σύζυγο Μαρία Σκοπελίτου, στη βραδιά των μουσικών βραβείων. Το αγαπημένο ζευγάρι πόζαρε μάλιστα αγκαλιασμένο στα backstage του event και το star.gr που ήταν εκεί τούς απαθανάτισε.

Δες τη φωτογραφία:

χασαπόπουλος

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του Μαρία Σκοπελίτου/ Φωτογραφία star.gr

Η εμφάνιση της Μαρίας Σκοπελίτου έκλεψε τις εντυπώσεις. Η εντυπωσιακή σύζυγος του παρουσιαστή φορούσε γκρι τζιν παντελόνι με cut outs στις τσέπες και ένα crop ροζ τζάκετ. Συνδύασε το outfit της με φούξια πλατφόρμες. Θαύμασε τον αγαπημένο της επί σκηνής και στη συνέχεια, αποχώρησαν χέρι -χέρι.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top