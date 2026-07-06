Release Athens: Από το Παιδί Τραύμα και τον Pan Pan στον Παύλο Παυλίδη

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Πηγή: Release Athens Festival
Release Athens: Από Τους Παιδί Τραύμα & Pan Pan Στον Παυλίδη
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Ο Παύλος Παυλίδης επέστρεψε στο Release Athens για ένα ακόμα μεγαλύτερο show, μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς κάθε ηλικίας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη θέση του ως μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της ελληνικής εναλλακτικής ροκ σκηνής. Με μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες, από την εποχή των Ξύλινων Σπαθιών μέχρι τη σημερινή του προσωπική διαδρομή, ο Παυλίδης συνεχίζει να γεφυρώνει διαφορετικές γενιές ακροατών, διατηρώντας αμείωτη τη δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική του ταυτότητα.

release athens

Release Athens: Από το Παιδί Τραύμα και τον Pan Pan στον Παύλο Παυλίδη/ Release

Την έναρξη της βραδιάς ανέλαβε το Παιδί Τραύμα, το προσωπικό μουσικό εγχείρημα του Τάσου Καρτέρη, ενός από τους πιο ξεχωριστούς δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής indie σκηνής. Με τραγούδια που ισορροπούν ανάμεσα στην εναλλακτική pop, το ηλεκτρονικό στοιχείο και τον βαθιά εξομολογητικό στίχο, ο Καρτέρης παρουσίασε μεγάλο μέρος του πιο πρόσφατου άλμπουμ του, «Δεύτερη Ζωή», αλλά και αγαπημένες στιγμές από την προηγούμενη δισκογραφία του. Η ιδιαίτερη αισθητική του, που συνδυάζει ευαισθησία, κινηματογραφικές εικόνες και σύγχρονες ενορχηστρώσεις, κέρδισε από νωρίς το θερμό χειροκρότημα όσων είχαν ήδη γεμίσει την Πλατεία Νερού.
Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε ο Pan Pan, κατά κόσμον Παναγιώτης Παντάζης, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νέας γενιάς της ελληνικής εναλλακτικής pop. Δημιουργός, εικονογράφος και μουσικός, ο Pan Pan έχει διαμορφώσει έναν ξεχωριστό ήχο που συνδυάζει synth-pop, ηλεκτρονική μουσική, indie επιρροές και ποιητικό ελληνικό στίχο. Μαζί με την εξαιρετική μπάντα του παρουσίασε ένα δυναμικό set, με τραγούδια όπως το «Ανισόπεδη Ντίσκο» και άλλες αγαπημένες συνθέσεις που τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί σε ύμνους για το νεανικό κοινό, μετατρέποντας την Πλατεία Νερού σε μια μεγάλη χορωδία.

Η κορύφωση της βραδιάς ήρθε με την εμφάνιση του Παύλου Παυλίδη, ο οποίος –όπως ο ίδιος δήλωσε από τη σκηνή– έδωσε «την καλύτερη συναυλία της ζωής του». Και όλα έμοιαζαν να επιβεβαιώνουν τα λόγια του. Με τη σταθερή συνοδεία της μπάντας του και έναν ήχο που ισορρόπησε ιδανικά ανάμεσα στη δύναμη του rock και τη μελωδικότητα που χαρακτηρίζει τις συνθέσεις του, παρουσίασε ένα χορταστικό πρόγραμμα που λειτούργησε ως μια συγκινητική αναδρομή σε ολόκληρη την καλλιτεχνική του πορεία.

Το κοινό τραγούδησε σχεδόν κάθε στίχο, από τα εμβληματικά τραγούδια της εποχής των Ξύλινων Σπαθιών, όπως τα «Φωτιά στο Λιμάνι», «Τώρα Αρχίζω και Θυμάμαι», «Οι Συμμορίες της Ασφάλτου» και «Τροφή για τα Θηρία», μέχρι αγαπημένες στιγμές της προσωπικής του δισκογραφίας, αλλά και το πρόσφατο «Μπρανκαλεόνε», που έχει ήδη ξεχωρίσει στις ζωντανές εμφανίσεις του. Παράλληλα, έδωσε μια πρώτη γεύση από το νέο υλικό που ετοιμάζει, παρουσιάζοντας τραγούδια από τον επερχόμενο δίσκο του, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει έως το τέλος της χρονιάς.

Η συναυλία επιβεβαίωσε όχι μόνο τη διαχρονικότητα των τραγουδιών του Παύλου Παυλίδη, αλλά και τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής εναλλακτικής σκηνής, με τρεις καλλιτέχνες διαφορετικών γενεών να συνθέτουν μια βραδιά που ανέδειξε τη συνέχεια, την εξέλιξη και τη ζωντάνια της εγχώριας μουσικής δημιουργίας.

 

*Για τη συγγραφή του κειμένου χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη

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