Δείτε τη συνέντευξη της Παυλίνας Βουλγαράκη στο star.gr και στον Κωνσταντίνο Μπουγά

Στα μέσα Μαΐου η Παυλίνα Βουλγαράκη και ο σύντροφός της, Στέφανος Στρατάκης, βάφτισαν τη μονάκριβη κόρη τους.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης, στα Σπήλια, την Κυριακή 17/5/2026.

Χθες, Δευτέρα 6 Ιουλίου, η γνωστή τραγουδίστρια ανέβασε το φωτογραφικό άλμπουμ από τη βάπτιση της κόρης της, η οποία ήρθε στον κόσμο στα τέλη Μαΐου του 2025.

Η νεοφώτιστη πήρε το όνομα Ερωφίλη, ενώ μετά τη βάπτιση ακολούθησε τραπέζι σε ταβέρνα στο Σκαλάνι.

Η ανάρτηση της Παυλίνας Βουλγαράκη

«Δεν έχουμε παντρευτεί. Ο γάμος δεν είναι κάτι που το σκεφτόμαστε. Αλλά δεν είναι ότι, αν συνέβαινε, θα ήταν κάτι αφύσικο. Απλώς θα έπρεπε οργανικά, με κάποιο τρόπο, να μας έρθει να το κάνουμε, αλλά δεν το έχουμε σκεφτεί. Δεν μας έχει λείψει. Η κόρη μου μοιάζει στον μπαμπά της και είναι σκληρό. Το έβλεπα από τον υπέρηχο και φαινόταν», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της η Παυλίνα Βουλγαράκη.

Ο σύντροφος της Παυλίνας Βουλγαράκη δεν έχει καμία σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο, αφού δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον ξενοδοχειακό κλάδο στην Κρήτη, απ' όπου κατάγεται. Πριν γίνουν ζευγάρι, υπήρξαν για πολλά χρόνια φίλοι.

«Ο έρωτας για μένα είναι ένα δράμα, ζω από αυτό. Στον σύντροφό μου με εκνευρίζει ότι είναι άσχετος με τον χώρο, δεν ξέρει κανέναν. Πρώτα έκανα επιτυχία στο τραγούδι και μετά κατάλαβα ότι ασχολούμαι με αυτό το πράγμα», είχε δηλώσει η Παυλίνα Βουλγαράκη στην εκπομπή «Πάμε Δανάη».