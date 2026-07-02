Συγκινεί η Παυλίνα Βουλγαράκη: «Σταμάτησα να κοιμάμαι πριν από 23 χρόνια»

Η ανάρτηση - συμπαράσταση στην Αφροδίτη Νέστορα

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«Έφυγε» από τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Παυλίνα Βουλγαράκη εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα μετά από έκρηξη στη Θεσσαλονίκη.
  • Αναφέρεται σε προσωπικό τραύμα από την παιδική της ηλικία, όταν το σπίτι της οικογένειας κάηκε πριν από 23 χρόνια.
  • Στο Instagram, μοιράζεται τις αναμνήσεις της και την δύσκολη σχέση της με τον ύπνο, δηλώνοντας ότι σταμάτησε να κοιμάται από τότε.
  • Εκφράζει τα συναισθήματά της μέσω στίχων του τραγουδιού της, προωθώντας την αγάπη αντί του μίσους.

Η τραγική απώλεια της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε έξω από το σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη, προκάλεσε έντονη συγκίνηση.

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Ανάμεσα σε όσους θέλησαν να εκφράσουν δημόσια τη θλίψη και τη στήριξή τους ήταν και η Παυλίνα Βουλγαράκη, η οποία αποκάλυψε ότι η είδηση ξύπνησε μέσα της ένα προσωπικό τραύμα που κουβαλά από την παιδική της ηλικία.

 

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Μέσα από ένα Instagram Story, η τραγουδίστρια αναδημοσίευσε σχετική ανάρτηση, συνοδεύοντάς τη με το τραγούδι της «Μωβ Καληνύχτες», ενώ μοιράστηκε για πρώτη φορά τόσο ανοιχτά τις αναμνήσεις της από την εμπρηστική επίθεση που είχε δεχθεί το σπίτι της οικογένειάς της πριν από 23 χρόνια.

«Λυπάμαι με όλη μου την καρδιά. Κάποιες φορές με ρωτάνε τι σχέση έχω με τον ύπνο. Τον αναφέρω σε πολλά τραγούδια. Όντως έχω πολύ δύσκολη σχέση. Σταμάτησα να κοιμάμαι πριν 23 χρόνια. Όταν άκουσα 8 μπαμ και σκέφτηκα ότι κάποιος έκανε κόντρες στον Λυκαβηττό, μέχρι που ένιωσα παντού καπνούς και κατάλαβα ότι το σπίτι μας καίγεται. Πήρα στην αγκαλιά μου την αδελφή μου που μόλις λίγους μήνες είχε γεννηθεί και ξύπνησα τη μητέρα μου. Τι θα γινόταν αν δεν είχα ξυπνήσει; Ας μην ξανά κοιμηθώ ποτέ. Να μην χρειαστεί να μάθω», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Παυλίνα Βουλγαράκη επέλεξε να εκφράσει όσα αισθάνεται μέσα από στίχους του ίδιου της του τραγουδιού, γράφοντας:

«Προσπαθώ να μη γίνω μίσος. Προσπαθώ να γίνω αγάπη. Κι από τον σπόρο που σπείρατε ίσως. Να γίνω λουλούδι που ανθίζει με δάκρυ. Πέρασαν σας λέω τα χρόνια. Πέρασαν και ξύπνια αιώνια. Κοιμίζω με χάδια τα μίση. Μην μου γυρίσει και κάνω κακό. Ψάχνω ένα αστέρι να αποκοιμηθώ να φύγω σε ήσυχα μέρη μακριά από εδώ. Εκεί που η εκδίκηση είναι να αγαπώ».

Η ανάρτηση της Παυλίνας Βουλγαράκη

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