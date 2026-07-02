Χρήστος Μάστορας: Τραγούδησε τη «Μαργαρίτα» στα ισπανικά- Η πρόταση-έκπληξη

Το βίντεο που τράβηξε την προσοχή της Cecilia Krull

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χρήστος Μάστορας ερμήνευσε τη «Μαργαρίτα» στα ισπανικά, προκαλώντας ενθουσιασμό στους διαδικτυακούς του φίλους.
  • Το βίντεο συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και θετικά σχόλια, συμπεριλαμβανομένου του σχολίου της Cecilia Krull.
  • Η Cecilia Krull πρότεινε συνεργασία με τον Μάστορα, ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές του.
  • Η «Μαργαρίτα» έχει γίνει πλατινένια και συνεχίζει να είναι δημοφιλής στις ψηφιακές πλατφόρμες.
  • Η Cecilia Krull είχε εμφανιστεί στην Ελλάδα το 2019 μέσω της Panik Records.

Ο Χρήστος Μάστορας απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί μουσικά. Ο δημοφιλής τραγουδιστής δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο, στο οποίο ερμηνεύει τη μεγάλη του επιτυχία «Μαργαρίτα» εξ ολοκλήρου στα ισπανικά, συνοδεύοντας τη φωνή του με κιθάρα.

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Η διαφορετική εκδοχή του τραγουδιού ενθουσίασε τους διαδικτυακούς του φίλους, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και θετικά σχόλια. Ανάμεσα σε όσους ξεχώρισαν το βίντεο ήταν και η Ισπανίδα τραγουδίστρια Cecilia Krull, η φωνή πίσω από το παγκόσμιο hit «My Life Is Going On», που έγινε γνωστό μέσα από τη δημοφιλή σειρά «La Casa de Papel».

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Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του Χρήστου Μάστορα γράφοντας: «Το αγαπώ! Ας το κάνουμε», αφήνοντας να εννοηθεί πως δε θα έλεγε «όχι» σε μια κοινή μουσική συνεργασία.

Χρήστος Μάστορας: Τραγούδησε τη «Μαργαρίτα» στα ισπανικά- Η πρόταση-έκπληξη

Το σχόλιό της προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές του Έλληνα καλλιτέχνη, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν την επιθυμία τους να ακούσουν τη «Μαργαρίτα» σε ένα διεθνές ντουέτο.

Υπενθυμίζεται ότι η επιτυχία «Μαργαρίτα», που κυκλοφορεί από την Panik Records, έχει ήδη γίνει πλατινένια και συνεχίζει να καταγράφει υψηλές επιδόσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες και τα ραδιοφωνικά charts.

 

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι το «My Life Is Going On» της Cecilia Krull είχε κυκλοφορήσει στην Ελλάδα από την Panik Records, η οποία είχε φέρει την Ισπανίδα καλλιτέχνιδα στη χώρα μας για την εμφάνισή της στο MadWalk 2019.

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