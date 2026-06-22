Μερικές στιγμές ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις απόλαυσαν ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, επιλέγοντας το Ιόνιο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Το αγαπημένο ζευγάρι της ελληνικής showbiz πέρασε όμορφες στιγμές δίπλα στη θάλασσα, απολαμβάνοντας τα καταγάλανα νερά και τα εντυπωσιακά τοπία των Επτανήσων.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από το ταξίδι τους, δίνοντας μια γεύση από την καθημερινότητά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι αναρτήσεις της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη συγκέντρωσαν αμέσως χιλιάδες likes και σχόλια, με τους followers της να σχολιάζουν πόσο ευτυχισμένοι και αγαπημένοι δείχνουν οι δυο τους.

Η σχέση που απασχολεί τη showbiz

Παρά τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς κάνουν λόγο για σύννεφα στη σχέση τους, ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη συνεχίζουν να πορεύονται μαζί, αποδεικνύοντας ότι η σχέση τους παραμένει δυνατή.

Άλλωστε, οι κοινές εμφανίσεις και οι αποδράσεις τους αποτελούν συχνά θέμα συζήτησης, καθώς συγκαταλέγονται στα πιο προβεβλημένα και πολυσυζητημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

O έρωτας του ζευγαριού

Η σχέση τους έγινε γνωστή στα τέλη του 2022, όταν οι πρώτες κοινές τους εμφανίσεις τράβηξαν τα βλέμματα. Από την πρώτη στιγμή επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, χωρίς ωστόσο να κρύβουν την ευτυχία τους.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών δεν έλειψαν οι φήμες περί κρίσης ή χωρισμού, ωστόσο οι ίδιοι δεν έδωσαν ποτέ συνέχεια στα σχετικά δημοσιεύματα, επιλέγοντας να απαντούν με την κοινή τους παρουσία και τις στιγμές που μοιράζονται.

Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είχε αποκαλύψει πως εκείνη έκανε το πρώτο βήμα στη γνωριμία τους, ενώ έχει αναφερθεί και στις δυσκολίες που μπορεί να δημιουργούν οι απαιτητικοί επαγγελματικοί τους ρυθμοί.

Σήμερα, ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δείχνουν πιο δεμένοι από ποτέ, συνεχίζοντας να στηρίζουν ο ένας τον άλλον και να απολαμβάνουν κάθε κοινή στιγμή, είτε πρόκειται για επαγγελματικές υποχρεώσεις είτε για καλοκαιρινές αποδράσεις.