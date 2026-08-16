Δέσποινα Βανδή: Οι ευχές της και το γλέντι του Μπισμπίκη στην Πάρο

«Να έχουμε μόνο χαρές»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.08.26 , 23:17 Κώστας Πάσσαρης: Oι ρουμανικές αρχές απέρριψαν το αίτημα αποφυλάκισής του
16.08.26 , 22:38 Κλήρωση Τζόκερ 16/8/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.600.000 ευρώ
16.08.26 , 22:14 Σκληρή απάντηση Αθήνας σε Άγκυρα για τα τουρκικά «θαλάσσια πάρκα»
16.08.26 , 21:43 Φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα - 112 για τους καπνούς
16.08.26 , 21:30 Αναγκαστική προσθαλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφους στον Αστακό
16.08.26 , 20:47 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: «Χρυσός» ξανά στα 100μ. ύπτιο ο Χρήστου
16.08.26 , 20:10 Σαλαμίνα: Φώναζε για βοήθεια το ηλικιωμένο ζευγάρι - Πώς έγινε η τραγωδία
16.08.26 , 20:00 DENZA Z: Ένας «πύραυλος» εδάφους
16.08.26 , 18:55 Τραγωδία στις φωτιές στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί
16.08.26 , 18:47 Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι παίρνουν πίσω χρήματα από τον e-ΕΦΚΑ
16.08.26 , 17:51 Δέσποινα Βανδή: Η σπάνια φωτογραφία με τον 18χρονο γιο της, Γιώργο
16.08.26 , 17:28 Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και η απορία της
16.08.26 , 17:06 Βαρύ πένθος για τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο: Πέθανε ο αδερφός του, Σωτήρης
16.08.26 , 16:01 Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν ήξερα αν θα ξαναπαίξω ποτέ κλαρίνο»
16.08.26 , 16:00 Πάρε μια βαθιά ανάσα: Η απλή συνήθεια για ηρεμία στις διακοπές σου
Τζένη Μπαλατσινού – Βασίλης Κικίλιας: Το παραδοσιακό γλέντι στην Πάτμο
Βάσω Λασκαράκη: Το elegant summer look της στη Σητεία
Δέσποινα Βανδή: Οι ευχές της και το γλέντι του Μπισμπίκη στην Πάρο
Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και η απορία της
Καινούργιου: Οι ευχές από την Πάρο και η τρυφερή πόζα με τον Κουτσουμπή
Δέσποινα Βανδή: Η σπάνια φωτογραφία με τον 18χρονο γιο της, Γιώργο
Μαρία Αντωνά: Η γιορτή της στις Σεϋχέλλες και η ευχή που έκανε
Σαλαμίνα: Φώναζε για βοήθεια το ηλικιωμένο ζευγάρι - Πώς έγινε η τραγωδία
Τσιμτσιλή: Η συγκινητική ανάρτηση με τις κόρες της – «Η μισή καρδιά μου»
Οικονομάκου: Η τρυφερή selfie με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Βανδή γιορτάζει τον Δεκαπενταύγουστο και στέλνει ευχές μέσω βίντεο στο Instagram.
  • Η κόρη της, Μελίνα, προσθέτει τις δικές της ευχές για υγεία και αγάπη.
  • Η Δέσποινα και ο Βασίλης Μπισμπίκης απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Πάρο, μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις.
  • Ο Μπισμπίκης χορεύει κρητική μουσική και ετοιμάζει μεζέδες, ενώ η Βανδή σχολιάζει χιουμοριστικά την κατάσταση.
  • Το ζευγάρι περνά όμορφες στιγμές στο νησί, απολαμβάνοντας την καλοκαιρινή χαλάρωση.

Τον Δεκαπενταύγουστο γιορτάζει η Δέσποινα Βανδή και θέλησε να στείλει τις δικές της ευχές στους διαδικτυακούς της φίλους, μέσα από ένα ιδιαίτερο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η τραγουδίστρια, η οποία βρίσκεται στην Πάρο και απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαμογελαστή και ευδιάθετη στην κάμερα.

Δέσποινα Βανδή: Στην Καβάλα, τόπο καταγωγής της, με τον Βασίλη Μπισμπίκη!

«Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Να με χαίρεστε, να σας χαίρομαι. Υγεία να έχουμε…», ανέφερε αρχικά η Δέσποινα Βανδή.

Λίγο αργότερα, στο πλάνο εμφανίστηκε και η κόρη της, Μελίνα, η οποία συμπλήρωσε με τον δικό της γλυκό τρόπο τις ευχές της μητέρας της, λέγοντας: «Χρόνια πολλά, με υγεία, αγάπη και φως».

Κλείνοντας το βίντεο, η Δέσποινα Βανδή έστειλε ένα ακόμη πιο ζεστό μήνυμα στους followers της: «Να έχουμε μόνο χαρές στη ζωή μας και να περνάμε πάρα πολύ όμορφα με όλους όσους αγαπάμε γύρω μας».

Βασίλης Μπισμπίκης σε Δέσποινα Βανδή: «Χρόνια σου πολλά, άγγελέ μου»

Δέσποινα Βανδή: Οι ευχές της και το γλέντι του Μπισμπίκη στην Πάρο

Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Οι στιγμές στην Πάρο

Στο μεταξύ, η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Πάρο, μακριά από την ένταση της καθημερινότητας και τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Σε ένα από τα νέα stories που μοιράστηκε η τραγουδίστρια, ο Βασίλης Μπισμπίκης καταγράφηκε σε ένα άκρως καλοκαιρινό στιγμιότυπο, να χορεύει υπό τους ήχους κρητικής μουσικής, την ώρα που ετοίμαζε μεσημεριανούς μεζέδες.

Η Δέσποινα Βανδή αντιμετώπισε τη στιγμή με χιούμορ και σχολίασε: «Μπορεί να φύγαμε από την Κρήτη, αλλά η Κρήτη δεν έφυγε ποτέ από εμάς… να εδώ με τον ψήστη».

Μάλιστα, λίγο αργότερα αποκάλυψε πως το γλέντι με την κρητική μουσική συνεχίζεται και στην Πάρο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ψήνει και όλη η Πάρος ακούει κρητικά».

Το ζευγάρι φαίνεται πως περνά όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές στο νησί, απολαμβάνοντας το καλοκαίρι, την παρέα αγαπημένων προσώπων και φυσικά τη χαλαρή διάθεση των διακοπών.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΜΕΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δέσποινα Βανδή
Celebrities & Gossip Νεα
Δέσποινα Βανδή: Η σπάνια φωτογραφία με τον 18χρονο γιο της, Γιώργο
Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και η απορία της
Άρης Μουγκοπέτρος
Celebrities & Gossip Νεα
Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν ήξερα αν θα ξαναπαίξω ποτέ κλαρίνο»
Αναστασια Γιουσεφ
Celebrities & Gossip Νεα
Αναστασία Γιούσεφ: «Η στιγμή που δεν περιγράφεται»
Μάρα Ζαχαρέα
Celebrities & Gossip Νεα
Μάρα Ζαχαρέα: «Στην Αθήνα ξεχνάμε τα χρώματα του δειλινού»
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Celebrities & Gossip Νεα
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το παραδοσιακό γλέντι και η εντυπωσιακή εμφάνιση
Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα
Celebrities & Gossip Νεα
Οικονομάκου: Η τρυφερή selfie με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της
Τζένη Μπαλατσινού - Βασίλης Κικίλιας
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένη Μπαλατσινού – Βασίλης Κικίλιας: Το παραδοσιακό γλέντι στην Πάτμο
Κατερίνα Καινούργιου
Celebrities & Gossip Νεα
Καινούργιου: Οι ευχές από την Πάρο και η τρυφερή πόζα με τον Κουτσουμπή
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top