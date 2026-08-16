Τον Δεκαπενταύγουστο γιορτάζει η Δέσποινα Βανδή και θέλησε να στείλει τις δικές της ευχές στους διαδικτυακούς της φίλους, μέσα από ένα ιδιαίτερο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η τραγουδίστρια, η οποία βρίσκεται στην Πάρο και απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαμογελαστή και ευδιάθετη στην κάμερα.

«Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Να με χαίρεστε, να σας χαίρομαι. Υγεία να έχουμε…», ανέφερε αρχικά η Δέσποινα Βανδή.

Λίγο αργότερα, στο πλάνο εμφανίστηκε και η κόρη της, Μελίνα, η οποία συμπλήρωσε με τον δικό της γλυκό τρόπο τις ευχές της μητέρας της, λέγοντας: «Χρόνια πολλά, με υγεία, αγάπη και φως».

Κλείνοντας το βίντεο, η Δέσποινα Βανδή έστειλε ένα ακόμη πιο ζεστό μήνυμα στους followers της: «Να έχουμε μόνο χαρές στη ζωή μας και να περνάμε πάρα πολύ όμορφα με όλους όσους αγαπάμε γύρω μας».

Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Οι στιγμές στην Πάρο

Στο μεταξύ, η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Πάρο, μακριά από την ένταση της καθημερινότητας και τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Σε ένα από τα νέα stories που μοιράστηκε η τραγουδίστρια, ο Βασίλης Μπισμπίκης καταγράφηκε σε ένα άκρως καλοκαιρινό στιγμιότυπο, να χορεύει υπό τους ήχους κρητικής μουσικής, την ώρα που ετοίμαζε μεσημεριανούς μεζέδες.

Η Δέσποινα Βανδή αντιμετώπισε τη στιγμή με χιούμορ και σχολίασε: «Μπορεί να φύγαμε από την Κρήτη, αλλά η Κρήτη δεν έφυγε ποτέ από εμάς… να εδώ με τον ψήστη».

Μάλιστα, λίγο αργότερα αποκάλυψε πως το γλέντι με την κρητική μουσική συνεχίζεται και στην Πάρο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ψήνει και όλη η Πάρος ακούει κρητικά».

Το ζευγάρι φαίνεται πως περνά όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές στο νησί, απολαμβάνοντας το καλοκαίρι, την παρέα αγαπημένων προσώπων και φυσικά τη χαλαρή διάθεση των διακοπών.