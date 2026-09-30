Η Χάρις Αλεξίου μίλησε από καρδιάς, σε νέα της συνέντευξη, για πολλά κεφάλαια της ζωής και της διαδρομής της, αναφερόμενη μεταξύ άλλων για τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να αποχωρήσει από το τραγούδι, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με τη φωνή της.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στον Γιάννη Πάριο, στον Γιώργο Μαζωνάκη και στον ΛΕΞ, ενώ προχώρησε σε προσωπικές εξομολογήσεις για τους δύο γάμους της, τη ζωή της τα τελευταία χρόνια και την ανασφάλεια που, όπως αποκάλυψε, τη συνόδευε από μικρή.

Η δύσκολη απόφαση να σταματήσει το τραγούδι

Η Χάρις Αλεξίου εξήγησε πως σήμερα έχει συμφιλιωθεί με το γεγονός ότι δεν βρίσκεται πλέον στη σκηνή, αν και η σχέση της με το τραγούδι παραμένει αναλλοίωτη.

«Δε μου λείπει. Δεν χορταίνεται αυτό. Αλλά ίσως επειδή ξέρω ότι δεν μπορώ αυτό να το κάνω άλλο, ίσως έχει φτιαχτεί κάτι μέσα μου που με βοηθάει στο να μην υποφέρω λιγάκι, να μη στενοχωριέμαι. Θυμάμαι που είχα πάει σε έναν γιατρό εδώ στην Αθήνα και του έλεγα “βρε παιδί μου, τι, δεν μου βρίσκουν κάτι; Τι είναι αυτό;”. Και μου λέει “Μα εσύ έχεις πολύ καιρό τώρα, έχεις πρόβλημα με τη φωνή σου”. Αχ, και δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που άκουσα, ότι δηλαδή συνέβαινε αυτό, άρα κι εγώ δεν το καταλάβαινα. Την απόφαση την πήρα όταν τραγουδούσα με τον Σταύρο Ξαρχάκο στο Gazarte και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα, με τη Μοσχολιού, του Ζαμπέτα και αυτά, και δεν μπορούσα να τα αποδώσω. Τα τραγούδια τα οποία εγώ έλιωνα όταν τα έλεγα. Εδώ και καιρό είχε αρχίσει να σκληραίνει η φωνή μου και είπα “δεν γίνεται άλλο”. Η σχέση μου με το τραγούδι και η αγάπη μου γι’ αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Δεν γίνεται. Αλλά εγώ το έχω κάνει και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν λέμε “πέθανε νέο το παιδί”. Κατάλαβες; Τι κρίμα, ας πούμε. Φτάνει, γίνομαι 76. Δηλαδή πόσο πια; Πόσο; Το χάρηκα, το απόλαυσα, του έδωσα πράγματα, μου έδωσε», είπε στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα «Καλύτερα Αργά».

Τι είπε για τον Γιάννη Πάριο που συνεχίζει να τραγουδά

Η συζήτηση στράφηκε και στον Γιάννη Πάριο, με τη Χάρις Αλεξίου να τονίζει ότι κάθε καλλιτέχνης έχει το δικαίωμα να επιλέξει ο ίδιος για πόσο διάστημα θέλει να συνεχίσει να τραγουδά.

«Δε με αφορά αυτό. Δεν με αφορά καθόλου, γιατί για μένα ο Πάριος δεν θα πάψει ποτέ να είναι ο σπουδαιότερος Έλληνας τραγουδιστής της γενιάς μου τουλάχιστον και έχει δικαίωμα να μείνει στη σκηνή όσο αυτός επιθυμεί. Γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος; Εάν υπάρχει μια απώλεια από τις δυνατότητές του, δεν το ξέρει ήδη ο κόσμος; Και πηγαίνει. Πηγαίνει γιατί τον αγαπάει», είπε.

Η «κρυφή αγάπη» για τον Γιώργο Μαζωνάκη και η αναφορά στον ΛΕΞ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Γιώργο Μαζωνάκη, λέγοντας πως δεν είχε αντιληφθεί το μέγεθος της αγάπης που υπήρχε για εκείνον.

«Υπάρχει σαν κρυφή αγάπη, μια κρυμμένη που δεν το ξέρουμε εμείς. Εγώ δεν ήξερα αυτή τη λατρεία προς τον Γιώργο. Ήξερα ότι ήταν ένας γλυκός άνθρωπος, βλέπαμε τις παραξενιές του, χαιρόμασταν, παραξενευόμασταν, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα και φαντάζομαι ότι υπάρχουν κι άλλοι», τόνισε.

Με αφορμή τη συζήτηση για καλλιτέχνες που έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ισχυρό κοινό, η Χάρις Αλεξίου μίλησε και για την περίπτωση του ΛΕΞ: «Μην ξεχνάς τι πάθαμε με τον ΛΕΞ. Πώς γέμισε αυτό το στάδιο; Πού ήταν αυτός ο άνθρωπος και δεν τον έχουμε πάρει είδηση; Υπάρχουν κόσμοι που δεν ερχόμαστε εμείς σε επαφή μαζί τους. Υπάρχουν μικρές σκηνές, εκεί που γεννιούνται νέες φόρμες, νέες τάσεις στο τραγούδι και ξαφνικά κάτι γίνεται και απλώνονται στον κόσμο».

«Από το 2004 είμαι μόνη μου»

Σε περισσότερο προσωπικό τόνο, η Χάρις Αλεξίου αποκάλυψε ότι εδώ και περισσότερες από είκοσι χρόνια, δε βρίσκεται σε σχέση, σχολιάζοντας παράλληλα όσα ακούγονται για τους άνδρες που «φοβούνται» τις δυναμικές γυναίκες.

«Θα σου πω ένα πράγμα, μια και είμαστε αργά. Από το 2004 είμαι μόνη μου. Είναι πολλά χρόνια, κάτι σημαίνει αυτό. Δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση. Μου λένε καμιά φορά “οι άνδρες φοβούνται τις γυναίκες”. Τι είναι αυτά; Τις φοβούνται; Εμείς θέλουμε να έχουμε έναν μάγκα, να μη φοβάται. Τον άλλο που φοβάται τι να τον κάνω;», είπε.

Η ίδια αναφέρθηκε και στους δύο γάμους της.

«Ο πρώτος μου γάμος ήταν από έρωτα, ο δεύτερος ξεκίνησε από φιλία, είχε άλλη ποιότητα. Το άλλο ήταν λίγο χαζό. Ήμουν 20 χρονών, ωραίος, ψηλός, με ωραία μαλλιά», πρόσθεσε.

«Αυτοπεποίθηση δεν είχα ποτέ»

Η Χάρις Αλεξίου μίλησε ακόμη για την εικόνα που είχε για τον εαυτό της από τα νεανικά της χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι παρά τα θετικά σχόλια που δεχόταν για την εμφάνισή της, η ίδια δεν ένιωθε σιγουριά.

«Αυτοπεποίθηση δεν είχα ποτέ. Πάντοτε ήμουν φοβισμένη. Μου λέγανε “τι ωραία χείλη έχεις, τι ωραίο πρόσωπο”, αλλά εγώ να πω ότι είμαι μια ωραία, ας πούμε… Δεν μου καλλιεργήθηκε από μικρή. Ντρεπόμουν για μένα», εξομολογήθηκε η Χάρις Αλεξίου.

Κλείνοντας τη συζήτηση, αναφέρθηκε και στην απώλεια των γονιών της σε νεαρή ηλικία και στον τρόπο με τον οποίο η ίδια αντιμετωπίζει την ιδέα του θανάτου.

«Η μητέρα έφυγε ούτε 50 ετών και ο μπαμπάς μου 35. Δεν σκέφτηκα, παρ΄όλο που πέρασα κάποια στιγμή ένα… Δε σκέφτηκα ποτέ ότι θα πεθάνω. Ούτε τώρα σκέφτομαι ότι.. δηλαδή λέω: “ας μην αναλάβω αυτή τη δουλειά γιατί δεν είναι για την ηλικία μου”, αλλά δε σκέφτομαι ότι θα πεθάνω. Δε θα πεθάνω. Αποκλείεται να πεθάνω», είπε τέλος.