Μια διαφορετική πλευρά της καθημερινότητάς της θέλησε να δείξει η Ιωάννα Τούνη, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις λαμπερές εικόνες και τα στιγμιότυπα από ταξίδια, εμφανίσεις και όμορφες στιγμές.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια κοντινή φωτογραφία του προσώπου της, στην οποία φαίνονται σπυράκια και σημάδια στο δέρμα της. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να μιλήσει ανοιχτά για μια πραγματικότητα που, όπως φαίνεται, βιώνει και η ίδια πίσω από τα φώτα των social media.

«Reality Check» έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στη φωτογραφία, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε ένα μήνυμα για την εικόνα της ζωής που συχνά παρουσιάζεται μέσα από τα social media.

«P.S. αυτό είναι το reminder σου ότι “dream life” δεν υπάρχει, όλα έχουν και ένα κόστος, ψυχολογικό… ψυχικό… σωματικό… Να είμαστε καλά και η ακμή είναι το λιγότερο», έγραψε η Ιωάννα Τούνη.

Η ίδια εξήγησε, μάλιστα, πως η συγκεκριμένη εικόνα ήταν τραβηγμένη λίγες ημέρες νωρίτερα, σε μια περίοδο κατά την οποία το άγχος της ήταν ιδιαίτερα έντονο.

«Σε όλη μου την ζωή δεν είχα καθόλου σπυράκια… αλλά πλέον τα τελευταία χρόνια, με όσα project τρέχω παράλληλα και όσα συμβαίνουν στη ζωή μου, είμαι εξαιρετικά στρεσαρισμένη!», ανέφερε.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως έχει παρατηρήσει και η ίδια τη σύνδεση ανάμεσα στο στρες και την εικόνα του δέρματός της.

«Αυτό είναι το πρόσωπό μου 4 ημέρες πριν… Με το άγχος τα επίπεδα κορτιζόλης ανεβαίνουν στα ύψη και το αποτέλεσμα είναι αυτό», σημείωσε.

Με μια φωτογραφία που δεν θυμίζει σε τίποτα τις προσεγμένες εικόνες που συνηθίζει να μοιράζεται στα social media, η Ιωάννα Τούνη θέλησε ουσιαστικά να δείξει πως πίσω από κάθε λαμπερή εικόνα υπάρχει και μια πιο προσωπική πραγματικότητα.

Η ίδια έχει μιλήσει αρκετές φορές για τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητάς της, αφού συνδυάζει τις επαγγελματικές της δραστηριότητες με την προσωπική της ζωή και τον ρόλο της ως μητέρα του μικρού Πάρη.