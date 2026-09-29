Μία ξεχωριστή σελίδα στην προσωπική της ζωή γύρισε η Ιουλία Καλλιμάνη, η οποία ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον Μιχάλη Τουρατζίδη. Η τραγουδίστρια και ο μουσικός παραγωγός, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης, επισφράγισαν την αγάπη τους με τον γάμο τους στη Θεσσαλονίκη, στις 6 Σεπτεμβρίου.

Η τραγουδίστρια με τον σύζυγό της Μιχάλη Τουρατζίδη/NDP

Λίγες εβδομάδες μετά το ευτυχές γεγονός, η Ιουλία Καλλιμάνη μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για εκείνη την ιδιαίτερη ημέρα και αποκάλυψε πόσο σημαντική ήταν τόσο για την ίδια όσο και για τον σύζυγό της.

Η τραγουδίστρια ευχαρίστησε τον κόσμο για τις ευχές που έλαβε και αναφέρθηκε στη χαρά που μοιράστηκε με τον Μιχάλη Τουρατζίδη.

«Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στα δικά σας. Ήταν μία μέρα που την περιμέναμε πολύ, όπως όλοι οι άνθρωποι που είναι ερωτευμένοι και αγαπημένοι», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο «Πρωινό»

Η συγκεκριμένη ημέρα ήρθε μετά από μια κοινή πορεία τεσσάρων ετών για το ζευγάρι, με την Ιουλία Καλλιμάνη να κρατά μέχρι σήμερα χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή. Αυτή τη φορά, ωστόσο, θέλησε να μοιραστεί λίγα λόγια για τη χαρά του γάμου της και να ευχαριστήσει όσους στάθηκαν δίπλα τους με τις ευχές τους.

Η τρυφερή σχέση με τους μικρούς θαυμαστές της

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, η Ιουλία Καλλιμάνη αναφέρθηκε και στις ιδιαίτερες στιγμές που ζει στις εμφανίσεις της, όταν μικροί θαυμαστές της ανεβαίνουν στη σκηνή.

Όπως αποκάλυψε, τη συγκινεί ιδιαίτερα όταν τα παιδιά την αποκαλούν «μαμά Ιουλία», καθώς λατρεύει την αυθόρμητη αγάπη και τη θετική ενέργεια που της μεταφέρουν.

«Με συγκινεί λίγο παραπάνω και αυτό το "μαμά Ιουλία" που λένε συνεχώς. Λατρεύω τα παιδιά και είναι άγγελοι και σου μεταφέρουν όλη τους τη θετική ενέργεια», ανέφερε.

Η συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η τραγουδίστρια μίλησε, τέλος, και για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφερόμενη στη συναυλία που αφιέρωσε στη μνήμη του.

Η Ιουλία Καλλιμάνη εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση για την απώλεια του καλλιτέχνη και μίλησε για την παρακαταθήκη που άφησε μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια του.

«Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι με αυτή την απώλεια. Ήταν αιφνίδιος ο θάνατος του Γιώργου. Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη μέσα από τη μουσική του, μέσα από την τρέλα του, τα τραγούδια που άφησε και την όμορφη ψυχή του», είπε χαρακτηριστικά.