Ιουλία Καλλιμάνη για τον γάμο της: «Ήταν μία μέρα που την περιμέναμε πολύ»

Ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον Μιχάλη Τουρατζίδη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.09.26 , 16:55 «"Ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά", είπε η γιατρός. Επικράτησε πανικός»
29.09.26 , 16:34 Άσκηση «Αλέξανδρος»: Εντυπωσιακά πλάνα των Ενόπλων Δυνάμεων
29.09.26 , 16:00 Έξυπνα κόλπα για να δώσεις νέα διάσταση στην αγαπημένη σου maxi φούστα
29.09.26 , 15:59 Zαχάρα Τζολί: Αφαίρεσε και επίσημα το όνομα του μπαμπά της Brad Pitt
29.09.26 , 15:57 Μεταμόρφωση: Απόβλητα της Interbeton κατέληγαν στον Κηφισό - Μία σύλληψη
29.09.26 , 15:52 Ένα προσωπικό αντικείμενο του Αριστοτέλη Ωνάση στο Cash or Trash
29.09.26 , 15:50 Δήμος Κηφισιάς: Ενίσχυση έως 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση - Τα κριτήρια
29.09.26 , 15:45 Σλοβακία: Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο - Μία νεκρή και δύο τραυματίες
29.09.26 , 15:39 «No Police Ρόφημα»: Το διαφήμιζαν για να ξεγελάσουν το... αλκοτέστ
29.09.26 , 15:12 Το σχέδιο πέντε σημείων της Κομισιόν για τo μεταναστευτικό
29.09.26 , 14:57 Άνω Λιόσια: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις & κάταγμα στη μύτη η διευθύντρια
29.09.26 , 14:56 Ιουλία Καλλιμάνη για τον γάμο της: «Ήταν μία μέρα που την περιμέναμε πολύ»
29.09.26 , 14:56 Ασπρόπυργος: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο βιοκλιματικό Γυμνάσιο
29.09.26 , 14:26 GNTM: Sneak preview από τις auditions- «Είσαι ένας πάρα πολύ ωραίος άντρας»
29.09.26 , 14:21 Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει τις αγροτικές επιδοτήσεις, γράφει το Politico
Άση Μπήλιου: Ο Άρης στον Λέοντα μέχρι τις 26/11- Ποια ζώδια ευνοούνται
Ιωάννα Τούνη: Ο λόγος που κλείνει την croissanterie στο Παρίσι
Η εξομολόγηση του πατέρα της Καρολάιν: «Τον μισώ από τα βάθη της ψυχής μου»
Λάκης Γαβαλάς: Αποκάλυψε τον λόγο που δε μιλάει με την Άννα Βίσση
Απόστολος Ρουβάς: Τριών ο Αλκίνοος! Το πάρτι με θέμα το εργοτάξιο
Ποια ζώδια θα πρωταγωνιστήσουν στις αστρολογικές εξελίξεις τον Οκτώβριο;
Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Στην παιδική χαρά με τον γιο του, Κίμωνα!
Αλεξάνδρα Νίκα: Το glamorous look σε γάμο φίλης της
Άνω Λιόσια: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις & κάταγμα στη μύτη η διευθύντρια
Φαίη Σκορδά: Αυτά είναι τα πρόσωπα που θα βρίσκονται στην εκπομπή της
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιουλία Καλλιμάνη παντρεύτηκε τον Μιχάλη Τουρατζίδη στη Θεσσαλονίκη στις 6 Σεπτεμβρίου, μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης.
  • Η τραγουδίστρια μίλησε για τη σημασία του γάμου και ευχαρίστησε τον κόσμο για τις ευχές τους.
  • Αναφέρθηκε στη συγκίνηση που νιώθει όταν οι μικροί θαυμαστές την αποκαλούν "μαμά Ιουλία".
  • Εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και την παρακαταθήκη που άφησε στη μουσική.
  • Η Καλλιμάνη τόνισε τη θετική ενέργεια που της μεταφέρουν τα παιδιά κατά τις εμφανίσεις της.

Μία ξεχωριστή σελίδα στην προσωπική της ζωή γύρισε η Ιουλία Καλλιμάνη, η οποία ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον Μιχάλη Τουρατζίδη. Η τραγουδίστρια και ο μουσικός παραγωγός, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης, επισφράγισαν την αγάπη τους με τον γάμο τους στη Θεσσαλονίκη, στις 6 Σεπτεμβρίου.

Η τραγουδίστρια με τον σύζυγό της Μιχάλη Τουρατζίδη/NDP

Η τραγουδίστρια με τον σύζυγό της Μιχάλη Τουρατζίδη/NDP

Λίγες εβδομάδες μετά το ευτυχές γεγονός, η Ιουλία Καλλιμάνη μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για εκείνη την ιδιαίτερη ημέρα και αποκάλυψε πόσο σημαντική ήταν τόσο για την ίδια όσο και για τον σύζυγό της.

Η τραγουδίστρια ευχαρίστησε τον κόσμο για τις ευχές που έλαβε και αναφέρθηκε στη χαρά που μοιράστηκε με τον Μιχάλη Τουρατζίδη.

«Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στα δικά σας. Ήταν μία μέρα που την περιμέναμε πολύ, όπως όλοι οι άνθρωποι που είναι ερωτευμένοι και αγαπημένοι», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο «Πρωινό»

Η συγκεκριμένη ημέρα ήρθε μετά από μια κοινή πορεία τεσσάρων ετών για το ζευγάρι, με την Ιουλία Καλλιμάνη να κρατά μέχρι σήμερα χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή. Αυτή τη φορά, ωστόσο, θέλησε να μοιραστεί λίγα λόγια για τη χαρά του γάμου της και να ευχαριστήσει όσους στάθηκαν δίπλα τους με τις ευχές τους.

Η τρυφερή σχέση με τους μικρούς θαυμαστές της

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, η Ιουλία Καλλιμάνη αναφέρθηκε και στις ιδιαίτερες στιγμές που ζει στις εμφανίσεις της, όταν μικροί θαυμαστές της ανεβαίνουν στη σκηνή.

Όπως αποκάλυψε, τη συγκινεί ιδιαίτερα όταν τα παιδιά την αποκαλούν «μαμά Ιουλία», καθώς λατρεύει την αυθόρμητη αγάπη και τη θετική ενέργεια που της μεταφέρουν.

Καλλιμάνη: Μικρό κοριτσάκι ήξερε όλους τους στίχους του τραγουδιού της

«Με συγκινεί λίγο παραπάνω και αυτό το "μαμά Ιουλία" που λένε συνεχώς. Λατρεύω τα παιδιά και είναι άγγελοι και σου μεταφέρουν όλη τους τη θετική ενέργεια», ανέφερε.

Η συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η τραγουδίστρια μίλησε, τέλος, και για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφερόμενη στη συναυλία που αφιέρωσε στη μνήμη του.

Η Ιουλία Καλλιμάνη εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση για την απώλεια του καλλιτέχνη και μίλησε για την παρακαταθήκη που άφησε μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια του.

«Δωσ’ το στον Γιώργο» - Η Καλλιμάνη άφησε ένα λευκό περιστέρι να πετάξει

«Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι με αυτή την απώλεια. Ήταν αιφνίδιος ο θάνατος του Γιώργου. Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη μέσα από τη μουσική του, μέσα από την τρέλα του, τα τραγούδια που άφησε και την όμορφη ψυχή του», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ζαχάρα: Αφαίρεσαι Και Επίσημα Το Επίθετο Του Brad Pitt
Celebrities & Gossip Νεα
Zαχάρα Τζολί: Αφαίρεσε και επίσημα το όνομα του μπαμπά της Brad Pitt
Μπεζάν: Παραλίγο Να Εμπλακεί Σε Τροχαίο
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Μπεζάν: Έστριψε το τιμόνι και παραλίγο να καρφωθεί πάνω σε δέντρο
Θεατρικά Bραβεία Κοινού All4fun: Οι μεγάλοι νικητές & ποιοι ήταν εκεί
Celebrities & Gossip Νεα
Θεατρικά Bραβεία Κοινού All4fun: Οι μεγάλοι νικητές & ποιοι ήταν εκεί
Φαίη Σκορδά - Αλέξανδρος Αθανασιάδης
Celebrities & Gossip Νεα
Σκορδά: Με total white στο πλευρό του συντρόφου της, Αλέξανδρου Αθανασιάδη
Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Ο λόγος που κλείνει την croissanterie στο Παρίσι
Εκθαμβωτική η Δούκισσα Νομικού - «Μάγεψε» σε défilé στο Παρίσι
Celebrities & Gossip Νεα
Εκθαμβωτική η Δούκισσα Νομικού - «Μάγεψε» σε défilé στο Παρίσι
Γιάννης Μπέζος: «Ο Θεός είναι ανθρώπινη εφεύρεση από τον φόβο του θανάτου»
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Μπέζος: «Ο Θεός είναι ανθρώπινη εφεύρεση από τον φόβο του θανάτου»
Κατερίνα Τσάβαλου: «Είμαι μόνη μου μετά το διαζύγιό μου»
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Τσάβαλου: «Είμαι μόνη μου μετά το διαζύγιό μου, δεν ήταν εύκολο»
Πέτρος Ιακωβίδης
Celebrities & Gossip Νεα
Η έκπληξη στον Πέτρο Ιακωβίδη για τα γενέθλιά του – Ποιοι ήταν εκεί
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top