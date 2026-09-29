Ιωάννα Τούνη: Ο λόγος που κλείνει την croissanterie στο Παρίσι

Η ανακοίνωση της γνωστής Influencer

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Instagram.com
Ιωάννα Τούνη: Κλείνει για λίγες μέρες το κατάστημά της στο Παρίσι για αναβάθμιση εξοπλισμού / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη ανακοίνωσε ότι το κατάστημα croissanterie στο Παρίσι θα παραμείνει κλειστό για λίγες ημέρες για αναβάθμιση.
  • Η επιχείρηση, με pastry chef την ξαδέλφη της Κωνσταντίνας Πανάγου, άνοιξε πρόσφατα στη Μονμάρτρη.
  • Η Ιωάννα Τούνη είχε διαφορετικές προτεραιότητες πριν πέντε χρόνια, αλλά η οικονομική της κατάσταση άλλαξε.
  • Η αναζήτηση χώρου για το κατάστημα διήρκεσε δύο χρόνια λόγω των υψηλών ενοικίων στο Παρίσι.
  • Η Τούνη αφιερώνει χρόνο στον γιο της Πάρη κατά τις επισκέψεις της στο Παρίσι.

Η Ιωάννα Τούνη πριν από λίγες βδομάδες άνοιξε στο Παρίσι ένα κατάστημα croissanterie, με pastry chef την ξαδέλφη της Κωνσταντίνα Πανάγου.

Μία ανάρτηση όμως της γνωστής influencer προκάλεσε αρκετά ερωτηματικά, καθώς αποκάλυψε μέσα από μία ανακοίνωση στον επίσημο λογαριασμό του καταστήματός της στη Μονμάρτρη ότι, το μαγαζί γλυκισμάτων θα παραμείνει κλειστό για κάποιο διάστημα.

Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης δοκιμάζει κρουασάν στο Παρίσι από το νέο της μαγαζί

Η Ιωάννα Τούνη / Instagram.com

Η Ιωάννα Τούνη / Instagram.com

Όπως ανακοίνωσε η Ιωάννα Τούνη μέσα από τα social media: «Σας ευχαριστούμε για όλη την αγάπη – ήταν περισσότερη απ’ όση θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσουμε τον πήχη! Το Fat Rat θα παραμείνει κλειστό για λίγες ημέρες, όσο εμείς ετοιμάζουμε τα πάντα. Θα τα πούμε πολύ σύντομα, με τα αγαπημένα σας κρουασάν και τον καφέ σας. Η ομάδα του Fat Rat», γράφει η σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ιωάννα Τούνη: Ο λόγος που κλείνει την croissanterie στο Παρίσι

Ιωάννα Τούνη: Οι τρυφερές στιγμές με τον Πάρη στο Παρίσι – «Έρωτας»

Όπως είχε αποκαλύψει η Ιωάννα Τούνη, πριν από πέντε χρόνια δεν σκεφτόταν να δημιουργήσει κατάστημα στο Παρίσι, καθώς τότε είχε άλλες προτεραιότητες. Τα δεδομένα, όμως, άλλαξαν και έτσι αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτό το επιχειρηματικό εγχείρημα: «Τα τελευταία δύο χρόνια άλλαξαν γενικά και τα οικονομικά μου και διάφορα πράγματα. Είμαι πλέον σε άλλη φάση. Εφόσον βλέπω ότι η μικρή (σ.σ. η ξαδέλφη της Κωνσταντίνα Πανάγου) θα μείνει για πάντα στο Παρίσι και δεν γυρίζει στην Ελλάδα, της είπα: “Μη δουλεύεις σε άλλους. Αφού μπορώ, ας κάνουμε ένα μαγαζί μαζί”», είχε αναφέρει η γνωστή influencer.

 

 

Ενώ τόνισε ότι μαζί με την ξαδέλφη της έψαχναν αρκετό διάστημα το χώρο όπου θα «ζωντάνευαν» το όραμά τους, καθώς τα ενοίκια στην πόλη του φωτός είναι αρκετά υψηλά«Έχει περίπου δύο χρόνια που ξεκινήσαμε να ψάχνουμε χώρο, γιατί τα ενοίκια στο Παρίσι είναι πανάκριβα. Τα πράγματα είναι πολύ περίεργα και δύσκολα. Έγινε με πάρα πολύ ψάξιμο. Θέλαμε μια ωραία γειτονιά, η οποία να έχει τουρισμό και κίνηση. Καταλήξαμε στη Μονμάρτρη και βρήκαμε τον χώρο έπειτα από χίλιες δύο δυσκολίες», είπε η Ιωάννα Τούνη.

Η Ιωάννα Τούνη κάθε φορά που επισκέπτεται το Παρίσι με το γιο της, Πάρη, φροντίζει να  αφιερώνει χρόνο αποκλειστικά σε εκείνον, απολαμβάνοντας μαζί του όμορφες στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της. Πρόσφατα, η γνωστή influencer μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από τη βόλτα τους, με τον μικρό Πάρη να κλέβει για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις.

 

Δείτε φωτογραφίες της Ιωάννας Τούνη από τη βόλτα με το γιο της, Πάρη, στο Παρίσι:

Ιωάννα Τούνη: Ο λόγος που κλείνει την croissanterie στο Παρίσι

Ιωάννα Τούνη: Ο λόγος που κλείνει την croissanterie στο Παρίσι

Ιωάννα Τούνη: Ο λόγος που κλείνει την croissanterie στο Παρίσι

Ιωάννα Τούνη: Ο λόγος που κλείνει την croissanterie στο Παρίσι

Φωτογραφίες: Instagram.com
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