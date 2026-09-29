Ακόμα μία φοβερή συνταγή σήμερα από τον Χρήστο Μοίρα. Μία ...ιερή συνταγή. Κάποιοι το λένε γαμοπίλαφο, ο Χρήστος το ονομάζει Κρητικό Ριζότο. Με αγνά και παραδοσιακά υλικά, ενθουσιάζει το πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα.
Πάμε να δούμε βήμα-βήμα, τη διαδικασία.
Μία διαφορετική συνταγή για σπετσοφάι - Φτιάξτε το με σκιουφιχτά
Κρητικό ριζότο
Υλικά συνταγής
- 200 γρ ρύζι Arborio
- 150 γρ απάκι κρητης
- 1 μέτριο ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο
- 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
- 100 ml λευκό ξηρό κρασί ή ένα σφηνάκι τσικουδιά
- 1 λίτρο ζεστό ζωμό κότας ή λαχανικών
- 2 κτλ σουαπς στάκα κρέμα ή στακοβούτυρο
- 100 γρ γραβιέρα Κρήτης ψιλοτριμμένη
- 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
- Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
- Λίγο φρέσκο θυμάρι
Εκτέλεση
- Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το απάκι, κομμένο σε μικρά κομμάτια, μέχρι να πάρει χρώμα. Το αφαιρούμε και το κρατάμε στην άκρη.
- Στην ίδια κατσαρόλα σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε το ρύζι και σοτάρουμε για 1-2 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς.
- Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε σταδιακά τον ζεστό ζωμό, μία κουτάλα τη φορά, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να απορροφάται πριν προσθέσουμε την επόμενη.
- Όταν το ρύζι είναι έτοιμο και παραμένει κρεμώδες, προσθέτουμε το απάκι και κατεβάζουμε από τη φωτιά. Προσθέτουμε τη στάκα ή το στακοβούτυρο και τη γραβιέρα και ανακατεύουμε καλά μέχρι να λιώσουν και να δέσει το ριζότο.
- Τελειώνουμε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγο φρέσκο θυμάρι και σερβίρουμε αμέσως.