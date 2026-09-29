Φτιάξτε κρητικό ριζότο, με γνήσια παραδοσιακά υλικά, και απίστευτη γεύση

Χρησιμοποιήστε απάκι, γραβιέρα και αγνό ελαιόλαδο για ένα φοβερό αποτέλεσμα

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Ακόμα μία φοβερή συνταγή σήμερα από τον Χρήστο Μοίρα. Μία ...ιερή συνταγή. Κάποιοι το λένε γαμοπίλαφο, ο Χρήστος το ονομάζει Κρητικό Ριζότο. Με αγνά και παραδοσιακά υλικά, ενθουσιάζει το πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

 

Πάμε να δούμε βήμα-βήμα, τη διαδικασία.

Μία διαφορετική συνταγή για σπετσοφάι - Φτιάξτε το με σκιουφιχτά

Κρητικό ριζότο 

Φτιάξτε κρητικό ριζότο, με γνήσια παραδοσιακά υλικά, και απίστευτη γεύση

Υλικά συνταγής

  • 200 γρ ρύζι Arborio 
  • 150 γρ απάκι κρητης 
  • 1 μέτριο ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο
  • 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
  • 100 ml λευκό ξηρό κρασί ή ένα σφηνάκι τσικουδιά
  • 1 λίτρο ζεστό ζωμό κότας ή λαχανικών
  • 2 κτλ σουαπς στάκα κρέμα ή στακοβούτυρο
  • 100 γρ γραβιέρα Κρήτης ψιλοτριμμένη
  • 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
  • Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
  • Λίγο φρέσκο θυμάρι

Φτιάξτε κρητικό ριζότο, με γνήσια παραδοσιακά υλικά, και απίστευτη γεύση

Εκτέλεση

 

  • Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το απάκι, κομμένο σε μικρά κομμάτια, μέχρι να πάρει χρώμα. Το αφαιρούμε και το κρατάμε στην άκρη.
  • Στην ίδια κατσαρόλα σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε το ρύζι και σοτάρουμε για 1-2 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς.
  • Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε σταδιακά τον ζεστό ζωμό, μία κουτάλα τη φορά, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να απορροφάται πριν προσθέσουμε την επόμενη.
  • Όταν το ρύζι είναι έτοιμο και παραμένει κρεμώδες, προσθέτουμε το απάκι και κατεβάζουμε από τη φωτιά. Προσθέτουμε τη στάκα ή το στακοβούτυρο και τη γραβιέρα και ανακατεύουμε καλά μέχρι να λιώσουν και να δέσει το ριζότο.
  • Τελειώνουμε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγο φρέσκο θυμάρι και σερβίρουμε αμέσως.
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