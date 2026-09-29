Τραγική κατάληξη είχε η περιπέτεια του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Καβάλας, Gjana Asllan, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Ο νεαρός αθλητής δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους συμπαίκτες και ολόκληρη την αθλητική κοινότητα της Καβάλας.

Ο 16χρονος αγωνιζόταν με τη Β' ομάδα του Βύρωνα Καβάλας στην αναμέτρηση με τον Αίαντα Παναγίας Πρίνου, για τη Β' Κατηγορία της ΕΠΣ Καβάλας. Το παιχνίδι διεξήχθη την περασμένη Κυριακή στη Θάσο.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο νεαρός ποδοσφαιριστής συμμετείχε σε διεκδίκηση της μπάλας και βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Στην προσπάθειά του αυτή χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στον τοίχο του γηπέδου και έχασε τις αισθήσεις του.

Ο αγώνας διακόπηκε αμέσως. Στον 16χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό της αναμέτρησης, ενώ στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του για νοσηλεία. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Ο νεαρός νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Καβάλας, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Τη Δευτέρα οι γιατροί έδιναν μάχη για να σταθεροποιηθεί, ενώ, όπως έγινε γνωστό ο νεαρός αθλητής δεν είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Τελικά, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 16χρονος δεν τα κατάφερε. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή σήμερα και σκόρπισε βαθιά θλίψη στην Καβάλα και στον χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου.

Θάσος: «Ο Βύρωνας Καβάλας πενθεί, έχασε ένα παιδί του»

Ο Βύρωνας Καβάλας αποχαιρέτησε τον νεαρό ποδοσφαιριστή με μια συγκινητική ανακοίνωση.

«Με αβάσταχτη οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η αθλητική οικογένεια του Βύρωνα Καβάλας αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Β’ Gjana Asllan, τον Άνι μας, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή», ανέφερε μεταξύ άλλων ο σύλλογος.

Η διοίκηση, οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές και όλα τα μέλη του συλλόγου εξέφρασαν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του 16χρονου, υπογραμμίζοντας πως θα σταθούν στο πλευρό τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

«Ο Βύρωνας Καβάλας πενθεί, έχασε ένα παιδί του. Καλό ταξίδι αγόρι μας, θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας», καταλήγει η ανακοίνωση.