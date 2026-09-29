Δύο τηλεφωνήματα για βόμβα στα Δικαστήρια Πειραιά

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σκουζέ

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / Σωτήρης Δημητρόπουλος
Τηλεφώνημα Για Βόμβα Στην Εισαγγελία Πειραιά
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο τηλεφωνήματα για βόμβα προκάλεσαν συναγερμό στην Εισαγγελία Πειραιά το πρωί της 29/9.
  • Δεν δόθηκε χρονικό όριο για την έκρηξη.
  • Το κτίριο εκκενώθηκε λίγο πριν τις 11 π.μ.
  • Στο σημείο έφτασε κλιμάκιο ΤΕΕΜ για έλεγχο.
  • Η κυκλοφορία στην οδό Σκουζέ έχει διακοπεί λόγω των ελέγχων.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Εισαγγελία του Πειραιά, καθώς γύρω στις 10 το πρωί της Τρίτης 29/9 υπήρξαν δύο απειλητικά τηλεφωνηματα για τοποθέτηση βόμβας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν δόθηκε χρονικό όριο για την έκρηξη. 

Λίγο πριν τις 11 το πρωί το κτίριο εκκενώθηκε, ενώ στο σημείο έφτασε κλιμάκιο ΤΕΕΜ.

Λόγω διενέργειας ελέγχου στο κτίριο του Δικαστηρίου Πειραιά, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ, από το ύψος της οδού Νοταρά, στην περιοχή του Πειραιά.

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