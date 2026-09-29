Τηλεφώνημα Για Βόμβα Στην Εισαγγελία Πειραιά

Συναγερμός έχει σημάνει στην Εισαγγελία του Πειραιά, καθώς γύρω στις 10 το πρωί της Τρίτης 29/9 υπήρξαν δύο απειλητικά τηλεφωνηματα για τοποθέτηση βόμβας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν δόθηκε χρονικό όριο για την έκρηξη.

Λίγο πριν τις 11 το πρωί το κτίριο εκκενώθηκε, ενώ στο σημείο έφτασε κλιμάκιο ΤΕΕΜ.

Λόγω διενέργειας ελέγχου στο κτίριο του Δικαστηρίου Πειραιά, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ, από το ύψος της οδού Νοταρά, στην περιοχή του Πειραιά.