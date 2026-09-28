Μαζωνάκης: Έταζαν «θαύματα» με πλασμαφαίρεση σε ασθενείς απ’ όλο τον κόσμο

Ακόμα τέσσερα άτομα εμφανίζονταν ως ειδικοί της διαδικασίας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Γιατροί του Κολωνακίου κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και διαφήμιζαν παράνομες θεραπείες στο εξωτερικό.
  • Είχαν πελάτες από πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ουγκάντας, Αργεντινής, Κίνας και Ινδίας.
  • Προσέφεραν 24ωρη εξυπηρέτηση για ταξιδιωτικές ανάγκες ασθενών, συμπεριλαμβανομένων εισιτηρίων και μεταφορών.
  • Από το 2022 είχαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και υπόσχονταν θεραπείες για σοβαρές ασθένειες χωρίς παρενέργειες.
  • Η κατηγορούμενη γιατρός και οι συνεργάτες της φέρονται ως ειδικοί στη μέθοδο, παρά την απαγόρευση των θεραπειών στο ιατρείο.

Δε φτάνει όσα έκαναν με τους Έλληνες πελάτες οι γιατροί του Κολωνακίου που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, φρόντιζαν να διαφημίζουν το μηχάνημά τους και στο εξωτερικό. Είχαν φτιάξει, μάλιστα, και σελίδα, όπου φιγουράριζε η κατηγορούμενη και άλλοι συνεργάτες. 

Μαζωνάκης: «Είχε γίνει μέθη και σε άλλον ασθενή» -Τι αποκάλυψε η γραμματέας

Οι γιατροί του Κολωνακίου δεν είχαν πελατεία μόνο την καλή κοινωνία της Αθήνας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, είχαν στήσει ένα δίκτυο με πελάτες από την Ουγκάντα και την Αργεντινή μέχρι την Κίνα και την Ινδία. Εκτός από τη σελίδα της StemCellClinic, είχαν και τη σελίδα της Inuspheresis, δηλαδή της πλασμαφαίρεσης στα αγγλικά.  

Η κατηγορούμενη γιατρός με τέσσερα ακόμη άτομα, όπως αναφέρεται στη σελίδα - μία κλινική διατροφολόγο, έναν φυσικοθεραπευτή, μία ειδικό στην εξυπηρέτηση πελατών και τη νοσηλεύτρια που έχει καταθέσει στον ανακριτή και ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε ότι το μηχάνημα είναι παράνομο και ότι γενικά δεν έκανε πλασμαθεραπείες, αλλά όλα τα έκανε η γιατρός – φαίνονται ως ειδικοί στη συγκεκριμένη μέθοδο. 

Μαζωνάκης: Έταζαν «θαύματα» με πλασμαφαίρεση σε ασθενείς απ’ όλο τον κόσμο

Μέσα από αυτή τη σελίδα υπόσχονταν 24ωρη εξυπηρέτηση για όλες τις ταξιδιωτικές ανάγκες των ασθενών, από την άφιξη μέχρι την αναχώρηση. Αναλάμβαναν τα πάντα αυτοί: εισιτήρια, πού θα φάνε, πού θα κοιμηθούν, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ακόμη και προσωπικό γραμματέα-βοηθό τους έταζαν! 

Από το 2022 είχαν το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης 

Από το 2022 φαίνεται να έχουν επίσημα το μηχάνημα. Και τους υπόσχονταν μικρά θαύματα σε χρόνο ρεκόρ, χωρίς παρενέργειες. Ούτε λόγος για το ότι δεν επιτρεπόταν να κάνουν τέτοιες θεραπείες στο ιατρείο. 

Στη σελίδα τους ανέφεραν ότι μπορούν να βοηθήσουν με την πλασμαθεραπεία σε πολύ σοβαρές ασθένειες και αυτοάνοσα, όπως ο λύκος, η σκλήρυνση κατά πλάκας, το Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον.  

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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