Αποκάλυψη Star: Άφαντο το μηχάνημα υδροθεραπείας που έκανε ο Μαζωνάκης

Δεν εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο την επομένη του θανάτου του

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς, σύμφωνα με αποκάλυψη του STAR, το μηχάνημα υδροθεραπείας στο οποίο φέρεται να είχε υποβληθεί ο τραγουδιστής, μία ημέρα πριν από τον θάνατό του, δεν εντοπίστηκε στον έλεγχο που έγινε στο ιατρείο μία ημέρα μετά τον θάνατό του. Εύλογα δημιουργούνται νέα ερωτήματα, καθώς το συγκεκριμένο μηχάνημα αναφέρεται σε έκθεση επανελέγχου τον Νοέμβριο του 2025.

Όπως αποκάλυψε η Άννα Σταματιάδου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, o Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί την Τρίτη το απόγευμα στην Καρνεάδου, όπου, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, υποβλήθηκε σε υδροθεραπεία. Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη, έχασε τη ζωή του.

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Την Πέμπτη, κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον χώρο παρουσία εισαγγελέα, οι αρχές εντόπισαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες του STAR, άλλα μηχανήματα και υλικά, μεταξύ των οποίων μηχανήματα για θεραπείες πλάσματος, μάσκες οξυγόνου και μηχάνημα βιοανάδρασης. Αυτό όμως που δε βρέθηκε ήταν το μηχάνημα υδροθεραπείας. 

Όπως εξήγησε η Άννα Σταματιάδου, το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή σε έκθεση επανελέγχου με ημερομηνία 5 Νοεμβρίου 2025, αναφέρεται ότι στον χώρο υπήρχαν μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για διάφορες θεραπείες, μεταξύ των οποίων και μηχάνημα υδροθεραπείας εντέρου.

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Έτσι, ένα από τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η έρευνα είναι τι συνέβη με το συγκεκριμένο μηχάνημα από τον χρόνο που καταγράφεται στην έκθεση μέχρι τον έλεγχο που έγινε μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επικοινωνήσει με τη γιατρό πριν από την επίσκεψή του και της είχε αναφέρει ότι δε διέθετε τα χρήματα για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, επιλέγοντας να κάνει υδροθεραπεία.

Το βέβαιο είναι ότι ο τραγουδιστής πήγε την Τρίτη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και έκανε τη συγκεκριμένη θεραπεία.

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Γαλεντέρης: «Η υδροθεραπεία σε συνδυασμό με διουρητικά μπορεί να οδηγήσει και σε ανακοπή»

Από την πλευρά του ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, μιλώντας στο μεσημεριανό δελτίο του Star εξήγησε ότι η υδροθεραπεία μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση και διαταραχές ηλεκτρολυτών, ενώ η λήψη διουρητικών μπορεί επίσης να επηρεάσει τους ηλεκτρολύτες, ιδιαίτερα το κάλιο.

Αποκάλυψη Star: Άφαντο το μηχάνημα υδροθεραπείας που έκανε ο Μαζωνάκης

Θάνατος Μαζωνάκη: Πότε θα βγουν οι τοξικολογικές-ιστολογικές εξετάσεις;

«Η υδροθεραπεία μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση και διαταραχές κάποιων ιχνοστοιχείων και ηλεκτρολυτών στο αίμα μας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επιδεινώσει μια ήδη υπάρχουσα διαταραχή που μπορεί να έχει προκύψει από τα διουρητικά», είπε ο κ. Γαλεντέρης και συνέχισε:

«Τα δύο μαζί, δηλαδή χρήση συντηρητικών και υδροθεραπεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βαριές διαταραχές, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στην ανακοπή». 

Θάνατος Μαζωνάκη: Πόσα άτομα ήταν μέσα στο μοιραίο ιατρείο της Καρνεάδου;

Σύμφωνα με τον κ. Γαλεντέρη, οι ηλεκτρολύτες που επηρεάζονται είναι το κάλιο και το νάτριο. Ειδικά το κάλιο επηρεάζεται έντονα από την λήψη διουρητικών και αν πέσει επικίνδυνα, μπορεί να επιφέρει ανακοπή. 

Έτσι, ένας άνθρωπος που παίρνει διουρητικά γιατί έχει κατακράτηση υγρών, σε συνδυασμό με την υδροθεραπεία και την πλασμαφαίρεση θέτει σε μεγάλο κίνδυνο την υγεία του, κάτι που θα έπρεπε να το γνωρίζουν οι γιατροί του. 

Οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι 

Παράλληλα η δικαστική έρευνα περνά σε νέο κύκλο καταθέσεων.

Όπως μετέδωσε από τα δικαστήρια η Τασούλα Παπανικολάου, δύο νοσηλεύτριες βρέθηκαν σήμερα ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή. Η μία δεν είχε καταθέσει μέχρι σήμερα στις αρχές, ενώ η δεύτερη είχε δώσει προανακριτική κατάθεση.

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Ο δικηγόρος τους, μιλώντας στους δημοσιογράφους, υποστήριξε ότι οι εργαζόμενες προσέρχονται για να καταθέσουν όσα είδαν και άκουσαν, καθώς βρίσκονταν σε διαφορετικούς χώρους του ιατρείου.

Αποκάλυψη Star: Άφαντο το μηχάνημα υδροθεραπείας που έκανε ο Μαζωνάκης

Στο επίκεντρο βρίσκεται και προηγούμενη κατάθεση νοσηλεύτριας, η οποία φέρεται να έχει αναφέρει ότι δόθηκε από τη γιατρό «κοινή γραμμή» για όσα θα έλεγαν. 

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Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστούν και τα δεδομένα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι επικοινωνίες πριν και μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τι υποστηρίζει η κατηγορούμενη γιατρός για τη μέθη

Σημαντικό ζήτημα στην έρευνα αποτελεί και το εάν χορηγήθηκε μέθη στον τραγουδιστή.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η Τασούλα Παπανικολάου, η κατηγορούμενη γιατρός υποστηρίζει στην απολογία της ότι δεν χορηγήθηκε μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη. Διαψεύδεται ωστόσο από άλλη εργαζόμενη, η οποία κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα ότι έγινε μέθη στον τραγουδιστή. 

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Το τι πραγματικά συνέβη αναμένεται να εξεταστεί και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. 

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κόρη των γιατρών βρισκόταν στο ιατρείο, χωρίς να είναι εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Η γραμματέας του ιατρείου, σύμφωνα με την κατάθεσή της όπως παρουσιάστηκε, έχει αναφέρει ότι εκείνη κάλεσε το ΕΚΑΒ, τόσο από το σταθερό τηλέφωνο του γραφείου όσο και από κινητό.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τέλος, ο σύζυγος της γιατρού του Γιώργου Μαζωνάκη, αναγνωρίζει ευθύνη σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.

Φέρεται, ωστόσο, να επιμένει ότι δεν έχει εμπλοκή στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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