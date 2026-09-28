Η «διαδρομή» της φονικής έκρηξης στην Πλάκα / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Στο διαμέρισμα του 2ου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, φαίνεται πως εντοπίζεται η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε τη φονική έκρηξη στο κτίριο της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα.

Τρεις ημέρες μετά την τραγωδία, που κόστισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα νεόνυμφο ζευγάρι και το αγέννητο παιδί τους, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής έχουν ήδη καταλήξει στα πρώτα συμπεράσματα για τα αίτια της έκρηξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι στο κεντρικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου δεν έδειξαν κάποιο πρόβλημα. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στεγανότητας στο πεζοδρόμιο κατά την οποία δε διαπιστώθηκε διαρροή.

Με βάση τα ευρήματα αυτά, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η διαρροή σημειώθηκε στο εσωτερικό του διαμερίσματος του 2ου ορόφου, το οποίο ήταν και το μοναδικό στο κτίριο που ήταν συνδεδεμένο με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Στο διαμέρισμα λειτουργούσαν με φυσικό αέριο τρεις συσκευές: η κουζίνα, ένα ενεργειακό τζάκι και ο θερμοσίφωνας. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει εντοπιστεί το ακριβές σημείο από το οποίο διέρρευσε το αέριο.

Κρανίου τόπος στο σημείο της έκρηξης στην Πλάκα / Φωτογραφίες Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Πλάκα: Τα δύο σενάρια για την ανάφλεξη

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον πώς ακριβώς προκλήθηκε η ανάφλεξη, καθώς εκτιμάται ότι είχε προηγηθεί συσσώρευση μεγάλης ποσότητας φυσικού αερίου στο διαμέρισμα.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η ηλικιωμένη γυναίκα να άναψε το φως στο μπάνιο, προκαλώντας ανάφλεξη λόγω του αερίου που είχε ήδη διαρρεύσει στον χώρο. Η σορός της εντοπίστηκε κοντά στο μπάνιο.

Ένα δεύτερο ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι η ανάφλεξη να προκλήθηκε στην κουζίνα, πιθανότατα όταν κάποιος επιχείρησε να ανάψει συσκευή για να φτιάξει καφέ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί με βεβαιότητα ο τρόπος με τον οποίο προκλήθηκε ο σπινθήρας που πυροδότησε την έκρηξη.

Έκρηξη Πλάκα: Οι παλιές σωληνώσεις στο κτίριο

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών έχουν μπει και οι σωληνώσεις του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχική δικτύωση του διαμερίσματος με αέριο έγινε τη δεκαετία του 1990 και στη συνέχεια πάνω σε αυτή πραγματοποιήθηκε η σύνδεση με το φυσικό αέριο.

Το κτίριο της οδού Λυσικράτους είναι παλαιό, καθώς κατασκευάστηκε σχεδόν πριν από μισό αιώνα, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.