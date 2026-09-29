Σε άλλο νηπιαγωγείο αποφασίστηκε να μετακινηθεί η διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που την καταγράφει να φωνάζει και να μαλώνει μικρούς μαθητές της και σε βάρος της έχει διαταχθεί ήδη ΕΔΕ.

Την ίδια ώρα ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, καταγγέλλει σωματική επίθεση εις βάρος της.

Άνω Λιόσια: Η καταγγελία για επίθεση στην εκπαιδευτικό

Σύμφωνα με την καταγγελία, μετά το περιστατικό ενήλικες βιαιοπράγησαν κατά της εκπαιδευτικού, η οποία φέρεται να μετέβη σε νοσοκομείο με χτυπήματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

Ο Διονύσης Αναστασόπουλος, σε δήλωσή του καταδικάζει «απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σωματική επίθεση εις βάρος λειτουργού της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του».

Όπως σημειώνει, «κάθε πράξη βίας μέσα στον φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του Δημόσιου Σχολείου».

Ο ίδιος αναφέρει ακόμη: «Ως διοίκηση, ξεκαθαρίζουμε ότι επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή. Στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου μας, παρέχοντάς της πλήρη ηθική, διοικητική και νομική κάλυψη».

Παράλληλα, επικαλείται το άρθρο 33 του Νόμου 5090/2024, που τροποποίησε το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα για τη διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, αναφέροντας ότι προβλέπονται ποινές για διατάραξη της λειτουργίας χώρου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αυστηρότερες ποινές όταν η πράξη συνδέεται με βιαιοπραγία.

Ο κ. Αναστασόπουλος αναφέρει ότι «οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στον/στους υπαίτιους».

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια δήλωση, έχουν ενεργοποιηθεί υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας.

Άνω Λιόσια: Πώς ξεκίνησαν όλα

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, έξω από το νηπιαγωγείο. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η διευθύντρια ακούγεται να φωνάζει στα παιδιά, κατηγορώντας τα για ζημιά που, σύμφωνα με την ίδια, είχε προκληθεί στον χώρο του σχολείου.

«Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια!», ακούγεται να λέει, ενώ στη συνέχεια αναφέρει: «τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή!».

Η ένταση συνεχίστηκε, με περαστικούς να παρεμβαίνουν και να διαμαρτύρονται για τον τρόπο με τον οποίο απευθυνόταν στα παιδιά. Η διευθύντρια αντέδρασε και προς εκείνους, λέγοντας σε έναν από τους περαστικούς: «ό,τι θέλω θα κάνω ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα;».

Σε άλλο σημείο του βίντεο, απευθυνόμενη σε άλλον περαστικό που τη ρωτά «γιατί φωνάζετε πάνω τους;», απάντησε: «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά», ενώ προσθέτει: «φέρε μου πέντε χιλιάρικα για τη ζημιά τώρα».

Καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο, η διευθύντρια εμφανιζόταν να κινείται στον προαύλιο χώρο του νηπιαγωγείου. Σε άλλο σημείο είπε: «σιγά που θα απολογηθώ κιόλας», ενώ απευθυνόμενη εκ νέου στα παιδιά ανέφερε: «μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα».

Το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων είχε πρόσφατα ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».