Άνω Λιόσια: Αλλάζει νηπιαγωγείο η διευθύντρια που φώναζε έξαλλη στα παιδιά

«Σας έφαγα», ακούγεται να λέει σε βίντεο - Καταγγέλλει ότι δέχτηκε επίθεση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.09.26 , 10:52 Γιάννης Μπέζος: «Ο Θεός είναι ανθρώπινη εφεύρεση από τον φόβο του θανάτου»
29.09.26 , 10:40 Θεσσαλονίκη: Λουκέτο σήμερα σε κλινική για παράνομο ογκολογικό τμήμα
29.09.26 , 10:39 Φαίη Σκορδά: Αυτά είναι τα πρόσωπα που θα βρίσκονται στο πλευρό της
29.09.26 , 10:35 Μπάμπης Λαζαρίδης: Ο γιος της Ηλιάδη στο GNTM - «Ήρθα με την αξία μου»
29.09.26 , 10:35 Δύο τηλεφωνήματα για βόμβα στα Δικαστήρια Πειραιά
29.09.26 , 10:16 Παγώνη: «Το μηχάνημα που βρέθηκε στο γραφείο της Καρυστιανού απαγορεύεται»
29.09.26 , 10:03 Ενεργειακά ποτά και έφηβοι: Η κατανάλωσή τους κρύβει πραγματικούς κινδύνους
29.09.26 , 09:58 Κατερίνα Τσάβαλου: «Είμαι μόνη μου μετά το διαζύγιό μου, δεν ήταν εύκολο»
29.09.26 , 09:57 Η έκπληξη στον Πέτρο Ιακωβίδη για τα γενέθλιά του – Ποιοι ήταν εκεί
29.09.26 , 09:46 Άση Μπήλιου: Ο Άρης στον Λέοντα μέχρι τις 26/11- Ποια ζώδια ευνοούνται
29.09.26 , 09:36 Δήμος Γιγαντάκης: Η καριέρα, η αχονδροπλασία και η ζωή στην Αμερική
29.09.26 , 09:33 Κριτής στο Voice της Βουλγαρίας τραγούδησε Σώτη Βολάνη και τους ξεσήκωσε!
29.09.26 , 09:21 «Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα» - Αυτοκτόνησε συνταξιούχος αστυνομικός
29.09.26 , 09:12 Ισπανία: Νίκη για τη Μαρικάρμεν - Επιστρέφει σπίτι της μετά τις διαδηλώσεις
29.09.26 , 09:05 Η Citroën Racing αποκαλύπτει το ηλεκτρικό μονοθέσιο της
Απόστολος Ρουβάς: Τριών ο Αλκίνοος! Το πάρτι με θέμα το εργοτάξιο
Μπάμπης Λαζαρίδης: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions του GNTM!
«Ο Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή από τη μέθη» - Το μήνυμα που «καίει» τη γιατρό
Αλεξάνδρα Νίκα: Το glamorous look σε γάμο φίλης της
Παγώνη: «Το μηχάνημα που βρέθηκε στο γραφείο της Καρυστιανού απαγορεύεται»
Άση Μπήλιου: Ο Άρης στον Λέοντα μέχρι τις 26/11- Ποια ζώδια ευνοούνται
Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν έλυσε τον πρώτο γρίφο της σεζόν - Εσύ;
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Τα τελευταία χρόνια παχαίνω»
Φαίη Σκορδά: Αυτά είναι τα πρόσωπα που θα βρίσκονται στο πλευρό της
Μπάμπης Λαζαρίδης: Ο γιος της Ηλιάδη στο GNTM - «Ήρθα με την αξία μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε άλλο νηπιαγωγείο αποφασίστηκε να μετακινηθεί η διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που την καταγράφει να φωνάζει και να μαλώνει μικρούς μαθητές της και σε βάρος της έχει διαταχθεί ήδη ΕΔΕ. 

Άνω Λιόσια: «Σας έφαγα τα χέρια!» -Σάλος με νηπιαγωγό να φωνάζει σε παιδιά

Την ίδια ώρα ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, καταγγέλλει σωματική επίθεση εις βάρος της. 

Άνω Λιόσια: Η καταγγελία για επίθεση στην εκπαιδευτικό

Σύμφωνα με την καταγγελία, μετά το περιστατικό ενήλικες βιαιοπράγησαν κατά της εκπαιδευτικού, η οποία φέρεται να μετέβη σε νοσοκομείο με χτυπήματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

Ο Διονύσης Αναστασόπουλος, σε δήλωσή του καταδικάζει «απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σωματική επίθεση εις βάρος λειτουργού της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του».

Όπως σημειώνει, «κάθε πράξη βίας μέσα στον φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του Δημόσιου Σχολείου».

Ο ίδιος αναφέρει ακόμη: «Ως διοίκηση, ξεκαθαρίζουμε ότι επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή. Στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου μας, παρέχοντάς της πλήρη ηθική, διοικητική και νομική κάλυψη».

Παράλληλα, επικαλείται το άρθρο 33 του Νόμου 5090/2024, που τροποποίησε το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα για τη διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, αναφέροντας ότι προβλέπονται ποινές για διατάραξη της λειτουργίας χώρου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αυστηρότερες ποινές όταν η πράξη συνδέεται με βιαιοπραγία.

Ο κ. Αναστασόπουλος αναφέρει ότι «οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στον/στους υπαίτιους».

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια δήλωση, έχουν ενεργοποιηθεί υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας.

Άνω Λιόσια: Πώς ξεκίνησαν όλα

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, έξω από το νηπιαγωγείο. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η διευθύντρια ακούγεται να φωνάζει στα παιδιά, κατηγορώντας τα για ζημιά που, σύμφωνα με την ίδια, είχε προκληθεί στον χώρο του σχολείου.

«Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια, ακούγεται να λέει, ενώ στη συνέχεια αναφέρει: «τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή!».

Η ένταση συνεχίστηκε, με περαστικούς να παρεμβαίνουν και να διαμαρτύρονται για τον τρόπο με τον οποίο απευθυνόταν στα παιδιά. Η διευθύντρια αντέδρασε και προς εκείνους, λέγοντας σε έναν από τους περαστικούς: «ό,τι θέλω θα κάνω ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα;».

Σε άλλο σημείο του βίντεο, απευθυνόμενη σε άλλον περαστικό που τη ρωτά «γιατί φωνάζετε πάνω τους;», απάντησε: «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά», ενώ προσθέτει: «φέρε μου πέντε χιλιάρικα για τη ζημιά τώρα».

Καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο, η διευθύντρια εμφανιζόταν να κινείται στον προαύλιο χώρο του νηπιαγωγείου. Σε άλλο σημείο είπε: «σιγά που θα απολογηθώ κιόλας», ενώ απευθυνόμενη εκ νέου στα παιδιά ανέφερε: «μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα».

Το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων είχε πρόσφατα ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
 |
ΦΩΝΕΣ
 |
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σφραγίζεται σήμερα κλινική στη Θεσσαλονίκη – Η σύνδεση με Λάρισα
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Λουκέτο σήμερα σε κλινική για παράνομο ογκολογικό τμήμα
Τηλεφώνημα Για Βόμβα Στην Εισαγγελία Πειραιά
Ελλαδα
Δύο τηλεφωνήματα για βόμβα στα Δικαστήρια Πειραιά
Παγώνη Για Καρυστιανού: Τι Λέει Για Το Μηχάνημα Βιοανάδρασης
Ελλαδα
Παγώνη: «Το μηχάνημα που βρέθηκε στο γραφείο της Καρυστιανού απαγορεύεται»
Θάνατος Μαζωνάκη: Το Μήνυμα Για Τη Μέθη Που Καίει Τη Γιατρό
Ελλαδα
«Ο Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή από τη μέθη» - Το μήνυμα που «καίει» τη γιατρό
Άνω Λιόσια: Σάλος Με Νηπιαγωγό Να Φωνάζει Σε Παιδιά
Ελλαδα
Άνω Λιόσια: «Σας έφαγα τα χέρια!» -Σάλος με νηπιαγωγό να φωνάζει σε παιδιά
Μαζωνάκης: Παραίτηση Δικηγόρων Από Υπεράσπιση Της Γιατρού
Ελλαδα
Υπόθεση Μαζωνάκη: Παραίτηθηκαν οι δικηγόροι από την υπεράσπιση της γιατρού
Θεσσαλονίκη:Χημειοθεραπείες Από Ιδιωτική Κλινική Χωρίς Άδεια
Ελλαδα
Ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια!
Μαζωνάκης: Το Ιατρείο Στο Κολωνάκι Και Οι Ξένοι Ασθενείς
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Έταζαν «θαύματα» με πλασμαφαίρεση σε ασθενείς απ’ όλο τον κόσμο
Μαζωνάκης: Η Γραμματέας Του Ιατρείου Αποκαλύπτει Στο Star
Ελλαδα
Μαζωνάκης: «Είχε γίνει μέθη και σε άλλον ασθενή» -Τι αποκάλυψε η γραμματέας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top