Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 29 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 29 Σεπτεμβρίου
28.09.25 , 23:36 Απεργία 1/10: Προβλήματα με τις πτήσεις – Τι να κάνετε αν έχετε εισιτήριο
28.09.25 , 22:49 Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (28/9): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν
28.09.25 , 22:27 24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
28.09.25 , 22:10 Τα Φαντάσματα: Ο Χάρης κι η Μαρίνα μπαίνουν στο αρχοντικό που κληρονόμησαν
28.09.25 , 22:10 Τα Φαντάσματα αποχαιρετούν την τελευταία ένοικο του αρχοντικού
28.09.25 , 22:10 Ο τρόμος και τα ουρλιαχτά της Μαρίνας μόλις είδε τα Φαντάσματα
28.09.25 , 22:08 Ίλιον: Βίντεο ντοκουμέντο με τρελή πορεία αυτοκινήτου που έπεσε σε βιτρίνα
28.09.25 , 21:40 Σωτήρια Η Μεγάλη Διάρκεια Των Βροχοπτώσεων
28.09.25 , 20:29 Παρουσιάστηκε στην Τροχαία γνωστός ηθοποιός - Τράκαρε 10 αυτοκίνητα
28.09.25 , 20:21 Τραγωδία στο Γαλαξίδι: Δύο νεκροί μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση
28.09.25 , 20:18 Κέρκυρα: Επιχείρηση διάσωσης τουριστών που εγκλωβίστηκαν σε χαράδρα
28.09.25 , 20:10 Honda: Τα νέα χρώματα για το σκούτερ ADV350 26YM
28.09.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Ανδρέας είχε ρέντα στα γράμματα κι έλυσε τον γρίφο
28.09.25 , 18:58 Μίσιγκαν: Στις φλόγες εκκλησία μετά από πυροβολισμούς - «Πολλά θύματα»
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
Παρουσιάστηκε στην Τροχαία γνωστός ηθοποιός - Τράκαρε 10 αυτοκίνητα
Τροχός της Τύχης: Ο Ανδρέας είχε ρέντα στα γράμματα κι έλυσε τον γρίφο
Κώστας Κεντέρης: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα ο χρυσός Ολυμπιονίκης
«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Αντικαταστάτης του Κουσουλού γνωστός παρουσιαστής; Οι συζητήσεις με το OPEN
Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η «Ελένη» του Ρετιρέ
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού.

Ο Κυριακός γεννήθηκε στην Κόρινθο το 446 και σε νεαρή ηλικία πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου εισήλθε στο μοναχικό βίο από τον μετέπειτα Άγιο Ευθύμιο.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 29 Σεπτεμβρίου

Σε ηλικία 40 ετών χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και από τα εβδομήντα του γύρισε πολλά μοναστήρια και σκήτες, όπου έζησε με αυστηρότατη άσκηση. Τελικά, πέθανε σε ηλικία 107 χρονών.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Κυριάκος
  • Πετρωνία

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:19 και θα δύσει στις 19:11. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 52 λεπτά.

Σελήνη 6.8 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς

Η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς καθιερώθηκε το 1999 και διοργανώνεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου από τη Διεθνή Ομοσπονδία Καρδιάς, με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, που τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν μάστιγα στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες και τείνουν να μετατραπούν σε «πανδημία» για τον πλανήτη, αγγίζοντας και τους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών.

Στατιστικά Στοιχεία

  • Ένας στους δέκα άνδρες, ηλικίας 50-59 ετών, έχει «σιωπηλή» στεφανιαία νόσο και κινδυνεύει να πάθει έμφραγμα χωρίς καμία προειδοποίηση. Αντίθετα, οι γυναίκες είναι περισσότερο τυχερές, καθώς το καρδιακό επεισόδιο συνήθως «προειδοποιεί» με πόνο στο στήθος.
  • Μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου κατά 20-25% μπορεί να επιτευχθεί εάν κάποιος ακολουθεί σταθερά τους κανόνες της μεσογειακής διατροφής, ενώ ελάττωση του βάρους κατά 5% επιτυγχάνει 30% μείωση του ενδοκοιλιακού λίπους που θεωρείται και το πλέον επικίνδυνο.
  • Η καρδιαγγειακή νόσος παραμένει η κύρια αιτία θνησιμότητας στον κόσμο, καθώς ένας στους τρεις θανάτους παγκοσμίως οφείλεται σε καρδιακή νόσο και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
  • Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αναμένεται έως το 2010 να αποτελούν την κύρια αιτία θνησιμότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες.
  • Πρώτη αιτία θανάτου από καρδιά των νέων ηλικίας κάτω των 35 ετών στην Ελλάδα είναι σήμερα η καρδιακή ανεπάρκεια, που οφείλεται στη β-Μεσογειακή αναιμία, ενώ κάθε χρόνο γεννιούνται στη χώρα μας περίπου 1.200 παιδιά με παθήσεις της καρδιάς.
  • Σημαντικά μειωμένος εμφανίζεται ο κίνδυνος ανάπτυξης στεφανιαίας νόσου σε όσους καταναλώνουν 1-2 φλιτζάνια καφέ την ημέρα, ενώ, αντίθετα, εμφανίζεται αυξημένος σε όσους καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες.
  • Σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους στερούν κάθε χρόνο τη ζωή τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ενώ μέχρι το 2025 οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι θάνατοι από τις παθήσεις της καρδιάς θα ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια ετησίως!
  • Μόνο στη χώρα μας, κάθε χρόνο καταγράφονται περισσότερα από 15.000 νέα περιστατικά στεφανιαίας νόσου, πολλά από τα οποία αποβαίνουν μοιραία για τον ασθενή.
  • Όπως δείχνουν οι στατιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, σημειώνεται μία καρδιακή προσβολή κάθε 4 δευτερόλεπτα και ένα εγκεφαλικό επεισόδιο κάθε 5 δευτερόλεπτα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top