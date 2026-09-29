GNTM: Συγκινήσεις, απογοητεύσεις και άρωμα Ιταλίας στο επόμενο επεισόδιο

Δείτε το trailer της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι auditions του GNTM συνεχίζονται με ένταση και μεγάλες δηλώσεις από τους υποψήφιους.
  • Μία υποψήφια προτιμά να δείξει τις ικανότητές της παρά να μιλήσει.
  • Το επεισόδιο της Τρίτης 29/9 θα περιλαμβάνει συγκινήσεις, απογοητεύσεις και στοιχεία από την Ιταλία.
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εκφράζει ενθουσιασμό για έναν διαγωνιζόμενο, ενώ η Ζενεβιέβ Μαζαρί δίνει σκληρή κριτική σε άλλο.
  • Ένας παίκτης δηλώνει ότι είναι και μάγειρας, με εναλλακτική το MasterChef αν δεν προκριθεί.

Οι auditions συνεχίζονται με αμειώτη ένταση, με τα επίδοξα μοντέλα να προχωρούν σε μεγάλες δηλώσεις, προδικάζοντας το αποτέλεσμα.

«Θεωρώ πως μπορώ να είμαι το Next Top Model», λέει ένας υποψήφιος. Ενώ, μία άλλη υποψήφια σιχαίνεται τα λόγια, γι' αυτό και θα μιλήσει με πράξεις: «Είμαι έτοιμη, θέλω να δείξω, δεν θέλω να πω κάτι», τονίζει στο trailer της Τρίτης 29/9.

Μπάμπης Λαζαρίδης: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions του GNTM!

Το αυριανό επεισόδιο του GNTM 7 θα έχει συγκινήσεις, απογοητεύσεις και άρωμα... Ιταλίας.

«Θα ήθελα πάρα πολύ να σε δω στο bootcamp», σχολιάζει ενθουσιασμένη η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, από την άλλη, αναλαμβάνει να πει την «πικρή» αλήθεια σε έναν διαγωνιζόμενο, σημειώνοντας: «Μοντέλο δεν είσαι». 

Ο ναυαγοσώστης που διεκδικεί μία θέση στο GNTM 7

Ο ναυαγοσώστης που διεκδικεί μία θέση στο GNTM 7

Ένας άλλος παίκτης δηλώνει μάγειρας και μοντέλο, με το MasterChef να τον περιμένει, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση, δηλαδή στο bootcamp.

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