Οι auditions συνεχίζονται με αμειώτη ένταση, με τα επίδοξα μοντέλα να προχωρούν σε μεγάλες δηλώσεις, προδικάζοντας το αποτέλεσμα.
«Θεωρώ πως μπορώ να είμαι το Next Top Model», λέει ένας υποψήφιος. Ενώ, μία άλλη υποψήφια σιχαίνεται τα λόγια, γι' αυτό και θα μιλήσει με πράξεις: «Είμαι έτοιμη, θέλω να δείξω, δεν θέλω να πω κάτι», τονίζει στο trailer της Τρίτης 29/9.
Μπάμπης Λαζαρίδης: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions του GNTM!
Το αυριανό επεισόδιο του GNTM 7 θα έχει συγκινήσεις, απογοητεύσεις και άρωμα... Ιταλίας.
«Θα ήθελα πάρα πολύ να σε δω στο bootcamp», σχολιάζει ενθουσιασμένη η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, από την άλλη, αναλαμβάνει να πει την «πικρή» αλήθεια σε έναν διαγωνιζόμενο, σημειώνοντας: «Μοντέλο δεν είσαι».
Ένας άλλος παίκτης δηλώνει μάγειρας και μοντέλο, με το MasterChef να τον περιμένει, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση, δηλαδή στο bootcamp.
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