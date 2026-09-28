Η Σοφία ήρθε στο GNTM για να διεκδικήσει μία θέση στο bootcamp και τα κατάφερε περίφημα!

Με το συγκλονιστικό πρόσωπό της και το αθλητικό κορμί της -λόγω pole dancing- προκάλεσε τριγμούς στο στούντιο, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους κριτές, οι οποίοι χάζευαν την ομορφιά της.

GNTM 2026: Οι κριτές έπαθαν σοκ με το πρόσωπο της Σοφίας

«Είσαι ό,τι πιο όμορφο έχω δει», της είπε η Ζενεβιέβ Μαζαρί. «Το πρόσωπό σου είναι ασύλληπτο», σχολίαζε η Μπέττυ Μαγγίρα βλέποντάς τη να ποζάρει.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έκανε την αρχή, λέγοντάς της το πρώτο μεγάλο «ναι»: «Θα μπορούσα να σε αφήσω να ποζάρεις για ώρες, γιατί πραγματικά σε χαζεύω. Είσαι ένα κορίτσι που μαγνητίζει όποιον το κοιτάζει».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η κριτική της Μπέττυς Μαγγίρα, η οποία σημείωσε: «Αυτό που είδαμε μας άφησε άφωνους. Δεν χορταίνουμε να σε βλέπουμε. Μεγάλο "ναι" από μένα».

Ο Λάκης Γαβαλάς την παρομοίασε με βεγγαλικό: «Είσαι σαν βεγγαλικό που κανείς δε θέλει να το ανάψει για να μη φθαρεί γρήγορα».

GNTM 2026: Στο πρόσωπο της 21χρονης η Ζενεβιέβ Μαζαρί βρήκε το πουλέν της

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί τόνισε πως στο πρόσωπό της βρήκε το πουλέν της, δίνοντάς της τεράστια ικανοποίηση, μιας και η «Ζεν» ήταν η κριτής που ήθελε να εντυπωσιάσει περισσότερο.

Η creative director προέβλεψε ακόμα ότι το μέλλον της στο φετινό GNTM θα είναι λαμπρό: «Εσύ έχεις φως εσωτερικό. Εσύ είσαι το πουλέν μου. Εσύ θα πας μέχρι το τέρμα», είπε.

Ακούγοντας τα λόγια των κριτών, η 21χρονη Σοφία ξέσπασε σε λυγμούς, ενώ ανάλογη αντίδραση είχε και η μητέρα της, που τη συνόδευσε στις auditions.

GNTM: Τα δάκρυα της Σοφίας

«Χάρηκα πάρα πολύ. Όλα τα σχόλια των κριτών ήταν πάρα πολύ όμορφα και ειδικά της Ζεν», δήλωσε πανευτυχής μετά την πρόκρισή της στο bootcamp.

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