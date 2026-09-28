Κασσελάκης στο Cash or Trash: «Είμαι σκληρός διαπραγματευτής»-Sneak preview

Στις 17.20 κάνει πρεμιέρα στο Star

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Στέφανος Κασσελάκης: Στο Cash or Trash για… παζάρι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Στέφανος Κασσελάκης συμμετείχε στην πρεμιέρα του Cash or Trash, προγραμματισμένη για 28 Σεπτεμβρίου στο Star.
  • Η δημοπρασία ξεκίνησε με προσφορά 250 ευρώ, που θεωρήθηκε χαμηλή.
  • Δύο αγοραστές προσέφεραν 200 ευρώ ο καθένας για σωματείο, συγκεντρώνοντας 400 ευρώ πριν την ολοκλήρωση της δημοπρασίας.
  • Ο Κασσελάκης δήλωσε ότι είναι σκληρός διαπραγματευτής, με χιουμοριστική διάθεση.
  • Η εκπομπή αναμένεται να προσφέρει ενδιαφέρον και ανατροπές στην διαδικασία της δημοπρασίας.

Με έναν διαφορετικό ρόλο βρέθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης στην πρεμιέρα του Cash or Trash, που θα παρακολουθήσουμε  τη Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου στις 17.20 στο Star.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας πήρε μέρος στη δημοπρασία της εκπομπής, έχοντας απέναντί του τους αγοραστές και προσπαθώντας να πετύχει την καλύτερη δυνατή συμφωνία.

Η διαδικασία ξεκίνησε με την πρώτη προσφορά να ανέρχεται στα 250 ευρώ, ποσό που δεν άργησε να σχολιαστεί ως αρκετά χαμηλό.

Ο Στέφανος Κασελάκης τη Δευτέρα στο Cash or Trash- Τι είπε με τη Μοιραράκη

Ωστόσο, η δημοπρασία απέκτησε και έναν διαφορετικό χαρακτήρα, καθώς δύο από τους αγοραστές αποφάσισαν να προσφέρουν από 200 ευρώ ο καθένας για το σωματείο, ανεξάρτητα από την τελική συμφωνία που θα γινόταν.

«Στην τελική προσφορά που θα πάρεις, Στέφανε, εγώ θα βάλω προς το σωματείο, για την κίνηση που έκανες, θα βάλω 200 ευρώ. Και αποχωρώ από τη δημοπρασία», ανέφερε ένας από τους αγοραστές στο αποκλειστικό απόσπασμα της εκπομπής Πρώτος Καφές με την Ζήνα.

Κασσελάκης στο Cash or Trash: «Είμαι σκληρός διαπραγματευτής»-Sneak preview

«Κι εγώ θα ακολουθήσω τον Θάνο. Στην τελική προσφορά θα βάλω κι εγώ 200 ευρώ, για τον σκοπό αυτόν», πρόσθεσε ο δεύτερος.

Έτσι, συγκεντρώθηκαν ήδη 400 ευρώ για το σωματείο, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η δημοπρασία.

Και κάπου εκεί ξεκίνησε το… παζάρι. Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν φάνηκε διατεθειμένος να κάνει εύκολα πίσω, με τους αγοραστές να σχολιάζουν πως υπάρχει ακόμη δρόμος μέχρι να φτάσουν στην αντικειμενική αξία του αντικειμένου.

Κασσελάκης στο Cash or Trash: «Είμαι σκληρός διαπραγματευτής»-Sneak preview

«Σκληρός διαπραγματευτής λοιπόν», ακούστηκε στο πλατό.

Η απάντηση του Στέφανου Κασσελάκη ήταν χαρακτηριστική και με αρκετή δόση χιούμορ: «Είμαι σκληρός διαπραγματευτής και θα είμαι σκληρός διαπραγματευτής για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ
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CASH OR TRASH
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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