Με έναν διαφορετικό ρόλο βρέθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης στην πρεμιέρα του Cash or Trash, που θα παρακολουθήσουμε τη Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου στις 17.20 στο Star.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας πήρε μέρος στη δημοπρασία της εκπομπής, έχοντας απέναντί του τους αγοραστές και προσπαθώντας να πετύχει την καλύτερη δυνατή συμφωνία.

Η διαδικασία ξεκίνησε με την πρώτη προσφορά να ανέρχεται στα 250 ευρώ, ποσό που δεν άργησε να σχολιαστεί ως αρκετά χαμηλό.

Ωστόσο, η δημοπρασία απέκτησε και έναν διαφορετικό χαρακτήρα, καθώς δύο από τους αγοραστές αποφάσισαν να προσφέρουν από 200 ευρώ ο καθένας για το σωματείο, ανεξάρτητα από την τελική συμφωνία που θα γινόταν.

«Στην τελική προσφορά που θα πάρεις, Στέφανε, εγώ θα βάλω προς το σωματείο, για την κίνηση που έκανες, θα βάλω 200 ευρώ. Και αποχωρώ από τη δημοπρασία», ανέφερε ένας από τους αγοραστές στο αποκλειστικό απόσπασμα της εκπομπής Πρώτος Καφές με την Ζήνα.

«Κι εγώ θα ακολουθήσω τον Θάνο. Στην τελική προσφορά θα βάλω κι εγώ 200 ευρώ, για τον σκοπό αυτόν», πρόσθεσε ο δεύτερος.

Έτσι, συγκεντρώθηκαν ήδη 400 ευρώ για το σωματείο, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η δημοπρασία.

Και κάπου εκεί ξεκίνησε το… παζάρι. Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν φάνηκε διατεθειμένος να κάνει εύκολα πίσω, με τους αγοραστές να σχολιάζουν πως υπάρχει ακόμη δρόμος μέχρι να φτάσουν στην αντικειμενική αξία του αντικειμένου.

«Σκληρός διαπραγματευτής λοιπόν», ακούστηκε στο πλατό.

Η απάντηση του Στέφανου Κασσελάκη ήταν χαρακτηριστική και με αρκετή δόση χιούμορ: «Είμαι σκληρός διαπραγματευτής και θα είμαι σκληρός διαπραγματευτής για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα