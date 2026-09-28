Η μαμά που έγινε viral: Κρατούσε μωρό, φαγητό κι ο σύζυγος καθόταν αραχτός

Βίντεο 43,9 εκατ. views προκάλεσε σάλο στις ΗΠΑ

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Viral βίντεο με μαμά στον αγώνα των Giants – Η απάντησή της
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένα βίντεο από αγώνα των San Francisco Giants έγινε viral, δείχνοντας μια μητέρα να κρατά μωρό και φαγητό, ενώ ο σύζυγός της καθόταν αμέτοχος.
  • Η Έρικα, η μητέρα, εξήγησε ότι η εικόνα δεν αντανακλά την πραγματικότητα, καθώς ο σύζυγός της τη βοήθησε με το μωρό και είχε συναισθηματική ανάγκη εκείνη τη βραδιά.
  • Η δημοσιότητα του βίντεο προκάλεσε επιθέσεις κατά του συζύγου της, με προσβλητικά μηνύματα και απειλές.
  • Η Έρικα κάλεσε τους επικριτές να σκεφτούν τις συνέπειες των λόγων τους και τόνισε τη σημασία της οικογένειας.
  • Η κατάσταση εξελίχθηκε από μια στιγμή αγάπης σε δημόσια καταδίκη, επηρεάζοντας την ψυχική υγεία της οικογένειας.

Ένα στιγμιότυπο λίγων δευτερολέπτων από αγώνα των San Francisco Giants έγινε viral, όταν η κάμερα κατέγραψε μια μητέρα να επιστρέφει στη θέση της κρατώντας στα χέρια της φαγητό και με το μωρό της μέσα σε μάρσιππο. Την ίδια στιγμή, ο σύζυγός της παρέμενε καθισμένος και παρακολουθούσε τον αγώνα, χωρίς να προθυμοποιείται να τη βοηθήσει.

Οι σχολιαστές της μετάδοσης αντιμετώπισαν αρχικά τη σκηνή με χιούμορ, χαρακτηρίζοντας την Έρικα «μαμά της χρονιάς» και παρουσιάζοντάς την ως μια μητέρα που καταφέρνει να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα.

Το βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα στα social media και ξεπέρασε τις 43,9 εκατομμύρια προβολές. Μαζί με τη δημοσιότητα, όμως, ήρθε και ένα κύμα αντιδράσεων κατά του συζύγου της, με χρήστες να τον κατηγορούν ότι άφησε τη γυναίκα του να τα κάνει όλα μόνη της.

Η πραγματική εικόνα όμως, όπως την περιέγραψε η ίδια η Έρικα, ήταν διαφορετική.

Όπως αποκάλυψε, τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της γέλασαν αρχικά όταν είδαν το viral βίντεο. Όπως εξήγησε, όσοι γνωρίζουν την οικογένειά τους ξέρουν ότι η εικόνα ενός άνδρα που δε βοηθά ποτέ με τα παιδιά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

 

 

Σύμφωνα με την ίδια, είχε σηκωθεί από τη θέση της για να πάει στην τουαλέτα. Κατά την επιστροφή της, προσφέρθηκε να πάρει φαγητό για τον σύζυγό της, καθώς περνούσε ούτως ή άλλως από το σημείο πώλησης.

Ο σύζυγός της, όπως είπε, της πρότεινε να κρατήσει το μωρό, όμως εκείνη επέλεξε να το έχει μαζί της.

Η Έρικα διέψευσε επίσης τα σενάρια που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχε προηγηθεί καβγάς μεταξύ τους, ούτε υπήρξε κάποια απαίτηση από τον σύζυγό της να κάνει εκείνη όλες τις δουλειές.

«Μια στιγμή αγάπης μετατράπηκε σε δημόσια καταδίκη»

Η γυναίκα εξήγησε ακόμη ότι ο συγκεκριμένος αγώνας είχε ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για τον σύζυγό της, καθώς αποτελούσε έναν τρόπο για εκείνον να τιμήσει έναν φίλο του που είχε φύγει πρόσφατα από τη ζωή.

Όπως ανέφερε, γνώριζε ότι ο σύζυγός της βίωνε έντονα το πένθος του και εκείνο το βράδυ επέλεξε απλώς να τον φροντίσει.

«Μια κάμερα που με κατέγραψε να κάνω κάτι για τον σύζυγό μου δεν δείχνει όλες τις φορές που εκείνος έχει κάνει κάτι για μένα», εξήγησε.

Ωστόσο, η υπόθεση δεν έμεινε στα σχόλια για το viral βίντεο. Σύμφωνα με την Έρικα, άγνωστοι άρχισαν να στέλνουν προσβλητικά μηνύματα για τον σύζυγό της, ενώ κάποιοι έφτασαν στο σημείο να της προτείνουν να τον εγκαταλείψει.

Παράλληλα, όπως κατήγγειλε, προσωπικά στοιχεία της οικογένειας, μεταξύ των οποίων ονόματα και τηλέφωνα, εντοπίστηκαν και διαδόθηκαν στο διαδίκτυο.

Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι ο σύζυγός της δέχθηκε μηνύματα που τον προέτρεπαν να αυτοκτονήσει, καθώς και απειλές θανάτου.

«Ο σύζυγός μου είναι πατέρας, γιος και ένας άνθρωπος που αγαπιέται βαθιά από όσους πραγματικά τον γνωρίζουν. Τα παιδιά μας χρειάζονται τον πατέρα τους», έγραψε χαρακτηριστικά, καλώντας όσους συμμετείχαν στις επιθέσεις να αναλογιστούν το βάρος των λέξεών τους.

Απευθύνθηκε τέλος και στους σχολιαστές της τηλεοπτικής μετάδοσης, διευκρινίζοντας ότι δεν πιστεύει πως είχαν κακή πρόθεση. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι τα αστεία τους συνέβαλαν στο να μετατραπεί μια προσωπική στιγμή φροντίδας και αγάπης σε αφορμή για δημόσια διαπόμπευση.

Όπως τόνισε, αυτό που για την τηλεοπτική μετάδοση ήταν μερικά δευτερόλεπτα χιούμορ εξελίχθηκε για την οικογένειά της σε ημέρες έντονης πίεσης, προσβολών και φόβου.

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