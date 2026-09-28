Έτοιμος για τη μεγάλη πρεμιέρα της επιτυχημένης εκπομπής «Τροχός της Τύχης», που θα προβληθεί σήμερα στις 18:25 μέσα από τη συχνότητα του Star, είναι ο Πέτρος Πολυχρονίδης.

Ο παρουσιαστής που βρίσκεται στο τιμόνι του ανατρεπτικού και ανανεωμένου παιχνιδιού θα καλησπερίσει τους τηλεθεατές στο καινούργιο πλατό και θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον τους.

«Θέλω να ευχαριστήσω το Star για την εμπιστοσύνη», δήλωσε ο καταξιωμένος παρουσιαστής και πρόσθεσε με μία δόση χιούμορ πως τους... ξεγέλασε: «Τους είπα να μου κάνουν συμβόλαιο 20ετές επειδή ήμουν πιτσιρικάς, δεν μου έκαναν και το πλήρωσαν. Είμαστε πια πολύ κοντά. Άλλα εφτά χρόνια έχουμε» είπε στον «Πρώτο Καφέ» με τη Ζήνα» ο παρουσιαστής του τηλεπαιχνιδιού, το οποίο βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης.

Η Ζήνα μάλιστα επιφύλαξε και μία έκπληξη! Έβγαλε στον αέρα της εκπομπής έναν από τους παίκτες που είχε βρεθεί στον τελικό του Τροχού της Τύχης και είχε κερδίσει αμάξι.

Ο ίδιος μάλιστα δεν είχε τότε δίπλωμα όμως ούτε και σήμερα έχει βγάλει αλλά είναι σε διαδικασία.

Όταν το άκουσε αυτό ο Πέτρος Πολυχρονίδης είπε χιουμοριστικά πως έχει βάλει όρο το κανάλι αν κάποιος δε βγάλει δίπλωμα μέσα σε έναν χρόνο, του... αλλάζουν το αμάξι με πατίνι.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης με τη γιαγιά του που έφυγε από τη ζωή πριν 2 χρόνια/ πρώτος καφές με τη Ζήνα

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν βρεθούν στο πλατό της εκπομπής η Ζήνα και ο Πέτρος ταξίδεψαν στο χωριό του παρουσιαστή στη Νέα Βύσσα Έβρου, και επισκέφθηκαν το άδειο πλέον σπίτι του παππού και της γιαγιάς του παρουσιαστή.

O Πέτρος Πολυχρονίδης ξενάγησε την Ζήνα Κουτσελίνη στο σπίτι της γιαγιάς του/ Πρώτος καφές με τη Ζήνα

Το σπίτι ήταν κλειστό, ο Πέτρος όμως ξενάγησε τη Ζήνα και θυμήθηκε πως κάποτε αυτή η αυλή έσφιζε από ζωή. Καθόντουσαν όλη στον κήπο και η γιαγιάκα του έφτιαχνε παραδοσιακές πίτες.

Όπως είπε ο παρουσιαστής η γιαγιά του έφυγε πριν δύο χρόνια και το σπίτι ερήμωσε. Ο ίδιος δεν μπορούσε τον πρώτο καιρό να επισκεφθεί το σπίτι και έμενε στην Ορεστειάδα.

Η κούνια του Πέτρου Πολυχρονίδη

Στο σπίτι υπήρχε και η παιδική κούνια του παρουσιαστή καθώς εκεί πέρναγε όλα του τα καλοκαίρια.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης μάλιστα δείχνοντας την αποθήκη του σπιτιού του στη Ζήνα αποκάλυψε πως εκεί έκανε τα πρώτα του δημοσιογραφικά βήματα. Όπως είπε, φώναζε τους φίλους του και έκαναν ραδιοφωνική εκπομπή.

Έπαιρναν κασέτες και ηχογραφούσαν τις φωνές τους αφιερώντας τραγούδια.

Δείτε την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

