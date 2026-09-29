Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Τα τελευταία χρόνια παχαίνω»

«Είμαι αναγκασμένη να προσέχω»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους δήλωσε ότι τα τελευταία χρόνια παχαίνει και προσέχει τη διατροφή της, αποφεύγοντας πειρασμούς όπως burger και παγωτά.
  • Η ηθοποιός διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα πριν από έναν χρόνο, μετά από χρόνια πόνων σε όλο το σώμα.
  • Η διάγνωση καθυστέρησε λόγω λανθασμένων υποθέσεων για τη σκολίωση και απαιτήθηκε ειδική αγωγή με βιολογικούς παράγοντες.
  • Ανακουφίστηκε με τη διάγνωση, καθώς προηγουμένως θεωρούσε ότι δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
  • Η καθημερινότητά της επηρεάζεται από την ασθένεια, περιορίζοντας τη κινητικότητά της.

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους έκανε νέες τηλεοπτικές δηλώσεις στις κάμερες, απαντώντας για τις καθημερινές της συνήθειες και τη σχέση της με το φαγητό.

Η γνωστή ηθοποιός ανέφερε πως πλέον προσέχει τη διατροφή της αρνούμενη τους διάφορους πειρασμούς.

παπαχαραλαμπους

«Προσέχω τη διατροφή μου, θα ήθελα να μην την προσέχω. Για να είμαι ειλικρινής, αλλά είμαι αναγκασμένη να την προσέχω. Μου αρέσουν τα burger και τα παγωτά. Τα τελευταία χρόνια παχαίνω και δε μου αρέσει και γι’ αυτό δεν τα τρώω», ανέφερε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους στην κάμερα του Happy Day.

Για τον τρόπο με τον οποίο η ίδια χαλαρώνει εντός σπιτιού: «Έχω μια τρέλα θα το έλεγα… δεν έχω φώτα, έχω κάτι φωτάκια, κάτι κεριά, τα ανάβω και αυτό με αποφορτίζει», είπε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

Παπαχαραλάμπους: «Διαγνώστηκα με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα»

Πρόσφατα, η ηθοποιός μίλησε δημόσια για το αυτοάνοσο με το οποίο διαγνώσθηκε πριν από έναν χρόνο αλλά και την καθημερινότητά της ως εργαζόμενη μητέρα μίλησε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. 

 

«Πριν από έναν χρόνο διαγνώστηκα με το αυτοάνοσο αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα. Για πολύ καιρό, κάποια χρόνια, είχα πάρα πολύ έντονους πόνους σε όλο το σώμα, δηλαδή αρθρώσεις, σπονδυλική στήλη, αυχένα. Οι πόνοι χειροτέρευαν μέχρι που άρχισα να μην μπορώ να κάνω πράγματα. Μου επηρέαζε την καθημερινότητα. Μείωσε την κινητικότητά μου, δεν μπορούσα να γυρίσω, να σκύψω, να βάλω παπούτσια. Περπατούσα στον δρόμο και φοβόμουν μη ληθούν τα κορδόνια μου, γιατί δεν είχα τρόπο να τα δέσω», περιέγραψε η ηθοποιός στην εκπομπή Happy Day.

Για πολύ καιρό, η ίδια θεωρούσε πως το πρόβλημά της σχετιζόταν με τη σκολίωση και την επέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα. «Αυτό καθυστέρησε και τη διάγνωση. Έκανα ειδικές εξετάσεις και έπεσα σε καλό γιατρό. Χρειάστηκε να πάρω αγωγή, κάποια φάρμακα που λέγονται βιολογικοί παράγοντες. Είναι αγωγή χρόνια», αποκάλυψε. 

Η ηθοποιός πρόσθεσε πως δεν είναι ιατρικά γνωστοί οι παράγοντες που προκαλούν τα αυτοάνοσα. «Αυτό το αυτοάνοσο δεν το ήξερα. Όταν το έμαθα, είδα ότι το έχουν πολλοί άνθρωποι και πως πολλοί επίσης δεν ξέρουν ότι το έχουν. Νομίζουν ότι είναι κάτι άλλο».

«Ανακουφίστηκα με τη διάγνωση. Για καιρό άκουγα ότι δεν είναι τίποτα, ενώ έβλεπα τον εαυτό μου να καταρρέει», εξήγησε. 

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