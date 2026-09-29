Η Κατερίνα Τσάβαλου έκανε νέες τηλεοπτικές δηλώσεις και απάντησε για την προσωπική της ζωή μετά το διαζύγιό της, λέγοντας πως δεν υπάρχει στο πλευρό της κάποιος νέος σύντροφος.

«Στα προσωπικά μου τίποτα, μόνη μου, μια χαρά. Δεν έχω καθόλου στο μυαλό μου για καινούργιους έρωτες. Προτεραιότητα είναι το παιδί μου. Ένα διαζύγιο είναι πάντα δύσκολο, δεν είναι ποτέ εύκολο αλλά δεν το σκέφτομαι γιατί τότε θα χάσω την πίστη μου στην αγάπη», είπε η Κατερίνα Τσάβαλου στην κάμερα του Happy Day.



Η Κατερίνα Τσάβαλου και ο Δημήτρης Στεργίου αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους μετά από περίπου επτά χρόνια γάμου. Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο το 2017, ενώ τον Ιανουάριο του 2018 απέκτησε την κόρη του, Μαριμέλη, η οποία είναι φυσικά η απόλυτη προτεραιότητά τους. Η ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για αυτή τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή της. Όπως και τώρα στις δηλώσεις της, έτσι και άλλες φορές, έχει παραδεχτεί πως αρχικά βίωσε το διαζύγιο ως μια μορφή «αποτυχίας», ωστόσο με τον χρόνο προσπάθησε να βρει ξανά τις ισορροπίες της.