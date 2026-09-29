Κατερίνα Τσάβαλου: «Είμαι μόνη μου μετά το διαζύγιό μου, δεν ήταν εύκολο»

Η εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή

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Celebrities & Gossip Νεα
Κ. Τσάβαλου: «Είμαι μόνη μου μετά το διαζύγιό μου, δεν ήταν εύκολο διαζύγιο»/ Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Τσάβαλου δηλώνει ότι είναι μόνη της μετά το διαζύγιο, χωρίς νέο σύντροφο.
  • Προτεραιότητά της είναι η κόρη της, Μαριμέλη.
  • Το διαζύγιο από τον Δημήτρη Στεργίου, μετά από 7 χρόνια γάμου, ήταν δύσκολο.
  • Η ηθοποιός αναγνωρίζει ότι το διαζύγιο αρχικά την έκανε να νιώθει αποτυχία, αλλά προσπαθεί να βρει ισορροπίες.
  • Παντρεύτηκαν το 2017 και απέκτησαν την κόρη τους τον Ιανουάριο του 2018.

Η Κατερίνα Τσάβαλου έκανε νέες τηλεοπτικές δηλώσεις και απάντησε για την προσωπική της ζωή μετά το διαζύγιό της, λέγοντας πως δεν υπάρχει στο πλευρό της κάποιος νέος σύντροφος.

«Στα προσωπικά μου τίποτα, μόνη μου, μια χαρά. Δεν έχω καθόλου στο μυαλό μου για καινούργιους έρωτες. Προτεραιότητα είναι το παιδί μου. Ένα διαζύγιο είναι πάντα δύσκολο, δεν είναι ποτέ εύκολο αλλά δεν το σκέφτομαι γιατί τότε θα χάσω την πίστη μου στην αγάπη», είπε η Κατερίνα Τσάβαλου στην κάμερα του Happy Day.

Κατερίνα Τσάβαλου μετά το διαζύγιο: «Είμαι μόνη μου, δεν είμαι με κάποιον»


Η Κατερίνα Τσάβαλου και ο Δημήτρης Στεργίου αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους μετά από περίπου επτά χρόνια γάμου. Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο το 2017, ενώ τον Ιανουάριο του 2018 απέκτησε την κόρη του, Μαριμέλη, η οποία είναι φυσικά η απόλυτη προτεραιότητά τους. Η ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για αυτή τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή της. Όπως και τώρα στις δηλώσεις της, έτσι και άλλες φορές, έχει παραδεχτεί πως αρχικά βίωσε το διαζύγιο ως μια μορφή «αποτυχίας», ωστόσο με τον χρόνο προσπάθησε να βρει ξανά τις ισορροπίες της.

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