Κατερίνα Τσάβαλου μετά το διαζύγιο: «Είμαι μόνη μου, δεν είμαι με κάποιον»

Η κάμερα του Breakfast@Star κι η Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου συνάντησαν την ταλαντούχα ηθοποιό, Κατερίνα Τσάβαλου.

Πώς είναι 1,5 χρόνο μετά το διαζύγιό της με τον Δημήτρη Στεργίου; «Είμαι πάρα πολύ καλά. Όταν κάτι δε λειτουργεί δε συνεχίζει προφανώς. Είμαι μόνη μου, δεν είμαι με κάποιον. Δεν το σκέφτομαι, δεν το έχω στο μυαλό μου. Θέλει και μεγάλη προσοχή. Δηλαδή θέλω από τώρα εγώ για να βάλω κάποιον στη ζωή μου ή κι αυτά, δε μου είναι εύκολο...», απάντησε. «Όχι, δεν το κυνηγούσα ποτέ το φλερτ. Δε σου λέω ότι δε φλερτάρω ή δε με φλερτάρουν. Γίνεται, αλλά αυτό είναι ένα παιχνίδι», πρόσθεσε.

Σε σχέση με την κορούλα της που σήμερα είναι 7,5 ετών και τον ρόλο της ως μητέρα, είπε: «Είναι ο πιο δύσκολος ρόλος και ο πιο ωραίος ρόλος και ο πιο χρήσιμος ρόλος. Φεύγει το εγώ σου. Όταν κάνεις παιδί, λες, δεν είμαι εγώ. Το παιδί μπαίνει μπροστά, είναι ένα άλλο πλάσμα που σε έχει ανάγκη. Επίσης, πρέπει να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος εσύ. Γιατί στο παιδί δεν είναι αυτά που λες, είναι αυτά που κάνεις κι αυτά που βλέπει το παιδί. Είναι τώρα 7,5 χρονών ας πούμε... και κάθε φορά έχω και πολλές ενοχές και σκέφτομαι "Τώρα γιατί φώναξα, τώρα γιατί είπα αυτό, αχ έπρεπε να κάνω ή έπρεπε να φάει ξέρω εγώ καρότο σήμερα", τέτοια».

«Είμαι τέρμα αυστηρή με τον εαυτό μου και πολύ ενοχική. Φυσικά έχοντας κάνει ψυχοθεραπεία, σίγουρα είμαι σε καλύτερη φάση από ό,τι ήμουν πιο παλιά», είπε σε σχέση με τον εαυτό της.

Η Κατερίνα Τσάβαλου αναφέρθηκε και στην κουμπάρα της, Μαρία Κορινθίου. Πώς της φαίνεται που έχει προχωρήσει τη ζωή της; «Εννοείται ότι χαίρομαι πάρα πολύ και θέλω να είναι καλά. Τι καλύτερο από αυτό!»

