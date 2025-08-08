Κατερίνα Τσάβαλου: Η σχέση σήμερα με τον πρώην σύζυγό της, Δημήτρη Στεργίου

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή Καλοκαιρινό Ραντεβού του OPEN παραχώρησε η Κατερίνα Τσάβαλου, όπου μίλησε για την πρώτη της εγκυμοσύνη, αλλά και για το διαζύγιό της.

Η ηθοποιός κι ο Δημήτρης Στεργίου χώρισαν κοινή συναινέσει μετά από επτά χρόνια γάμου και την απόκτηση μιας κόρης.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στην περιπέτειά της με την παλίνδρομη κύηση, δηλώνοντας: «Πριν κάνω το παιδί, το λέω ειλικρινά, δεν ήξερα τι θα πει απέραντη αγάπη και λατρεία και τώρα το έμαθα. Τρελάθηκα όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος. Την πρώτη φορά που το έμαθα είχα παλίνδρομη κύηση. Στεναχωρήθηκα αλλά η φύση ξέρει, τρεις μήνες μετά έμεινα ξανά έγκυος στη λατρεία μου».

Στη συνέχεια, μίλησε για το διαζύγιό της, το οποίο αποφάσισαν με τον πρώην σύζυγό της πριν από ενάμιση χρόνο: «Τώρα άλλαξαν οι ισορροπίες αλλά μια χαρά. Έχει περάσει ενάμισης χρόνος από το διαζύγιο. Η μικρή είναι πολύ καλά. Όταν είναι και οι δυο γονείς μαζί σε αυτό, δεν είμαστε μαζί ως ζευγάρι αλλά είμαστε η μαμά και ο μπαμπάς σου. Είναι καλύτερα τώρα με τον Δημήτρη. Είναι καλός μπαμπάς. Δεν θα έκανα δεύτερο παιδί, με τίποτα. Τελείωσα. Θα ήθελα έναν σύντροφο κάποια στιγμή αλλά δεν θα παντρευόμουν ξανά».

Η Κατερίνα Τσάβαλου κι ο Δημήτρης Στεργίου σε παλιότερη δημόσια εμφάνισή τους /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κατερίνα Τσάβαλου: Η σχέση, ο γάμος κι ο χωρισμός

Η Κατερίνα Τσαβάλου κι ο Δημήτρης Στεργίου γνωρίστηκαν πριν από δέκα χρόνια περίπου, ενώ η σχέση τους έγινε γνωστή το 2016. Έναν χρόνο αργότερα, παντρεύτηκαν στο Δημαρχείο του Φαλήρου, λίγο πριν έρθει στον κόσμο η κόρη τους, η οποία γεννήθηκε το 2018. Ο Δημήτρης Στεργίου δεν ανήκει στον καλλιτεχνικό χώρο.

Το πρώην ζευγάρι πάντα διατηρούσε χαμηλούς τόνους, προστατεύοντας την προσωπική του ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο χωρισμός τους έγινε στις αρχές του 2024.