Πανελλήνια πρεμιέρα για το νέο MG4 Urban, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

Στην έκθεση Auto Athina, η επίσημη αποκάλυψή του αυτοκινήτου στο κοινό

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MG4 Urban Πρεμιέρα
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Μία σημαντική νέα άφιξη έρχεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην παρουσία της MG στην “AUTO ATHINA 2026”!

Το ολοκαίνουργιο MG4 Urban έρχεται στην Ελλάδα και θα πραγματοποιήσει την Πανελλαδική Πρεμιέρα του την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, στο περίπτερο της MG, κατά την ημέρα Εγκαινίων & Τύπου της Έκθεσης.

Πρόκειται για μια νέα προσθήκη στην ηλεκτρική γκάμα της MG, σχεδιασμένη με ξεκάθαρο προσανατολισμό στη σύγχρονη καθημερινή μετακίνηση. Το νέο MG4 EV Urban βασίζεται στην ολοκαίνουργια πλατφόρμα E3, διατίθεται στην ευρωπαϊκή γκάμα με μπαταρίες 42,8 kWh και 53,9 kWh LFP και προσφέρει αυτονομία που φτάνει έως τα 416 km WLTP. Η φόρτιση της μπαταρίας 53,9 kWh από 10% σε 80% μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έως 28 λεπτά, με ισχύ DC έως 87 kW. 

Urban στο όνομα. Ολοκληρωμένο στην πράξη.

Το MG4 Urban συνδυάζει compact φιλοσοφία με ιδιαίτερα γενναιόδωρους χώρους. Ο χώρος αποσκευών φτάνει έως τα 577 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ο διαθέσιμος χώρος μπορεί να αγγίξει τα 1.364 λίτρα

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η ψηφιακή εμπειρία. Η καμπίνα διαθέτει κεντρική HD οθόνη αφής 12,8" και ψηφιακό πίνακα οργάνων 7", ενώ προσφέρεται ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto. 

Παράλληλα, το MG Pilot Custom επιτρέπει στον οδηγό να διαμορφώνει τις προτιμώμενες ρυθμίσεις των προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης και να τις ανακαλεί εύκολα σε κάθε διαδρομή. 

Ραντεβού με το νέο MG4 Urban στην “AUTO ATHINA 2026”!

Η Πανελλαδική Πρεμιέρα του νέου μοντέλου προσθέτει μια νέα και ιδιαίτερα σημαντική αποκάλυψη στην ήδη δυναμική παρουσία της MG στην “AUTO ATHINA 2026”.

Το κοινό της έκθεσης θα έχει στη συνέχεια την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το νέο MG4 Urban, μαζί με τα MG3 Hybrid+, MG ZS MAX Hybrid+, MG HS Hybrid+ και MGS5 EV, ανακαλύπτοντας στην πράξη τη διευρυμένη γκάμα εξηλεκτρισμένων προτάσεων της Μάρκας. 


SAVE THE DATE

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ MG4 URBAN
📅 Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026
🕖 19:00 Press Conference
📍 AUTO ATHINA 2026 | Metropolitan Expo
📍 MG | Hall 3, Περίπτερο D2

Η “AUTO ATHINA 2026” θα είναι ανοιχτή για το κοινό από 3 έως 11 Οκτωβρίου 2026, ενώ η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου είναι η Ημέρα Εγκαινίων & Τύπου. 

Το νέο MG4 Urban έρχεται. Και η πρώτη του στάση στην Ελλάδα είναι η “AUTO ATHINA 2026”!

Σχετικά με την MG

Η MG είναι μια βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία που ιδρύθηκε από τον Cecil Kimber τη δεκαετία του 1920 και η M.G. Car Company Limited ήταν αρχικά το δημιούργημα του Βρετανού κατασκευαστή που έκανε τη μάρκα διάσημη στα πέρατα του κόσμου. Η MG έγινε αρχικά πιο γνωστή για τα ανοιχτά μοντέλα της, ενώ τα αυτοκίνητά της έχουν τις ρίζες τους σε ένα παράλληλο δίκτυο πωλήσεων sport εκδόσεων των μοντέλων του Morris Garage, από τη δεκαετία του 1920. Αν και τα πρώτα αυτοκίνητα που έχουν μείνει στην ιστορία ως “Kimber Specials” έφεραν σήματα της Morris αλλά και της MG, η αναφορά στο σήμα της MG με το οκτάγωνο πλαίσιο εμφανίζεται πρώτη φορά σε εφημερίδα της Οξφόρδης τον Νοέμβριο του 1923 και την 1η Μαΐου του 1924 το MG Octagon καταχωρήθηκε ως εμπορικό σήμα από την Morris Garages.

Πλέον, η μάρκα ανήκει στην κινεζική κρατική αυτοκινητοβιομηχανία SAIC Motor Corporation Limited που δημιουργήθηκε το 1955. Το 2017, η SAIC παρουσίασε το πρώτο ολοκαίνουργιο πρωτότυπο μοντέλο της MG, αποκαλύπτοντας το E-Motion στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Σαγκάης. Τον Μάιο του 2020, η MG  παρουσίασε το πρωτότυπο για ένα μοντέλο-διάδοχο του θρυλικού MG TF, το οποίο αποκαλείται MG Cyberster.

Ο Όμιλος Συγγελίδη
Η Syngelidis Automotive Companies οραματίζεται ένα μέλλον όπου οι καινοτόμες λύσεις και οι υπηρεσίες στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας θα είναι προσβάσιμες σε όλους στην Ελλάδα. Οι προσπάθειες του Ομίλου είναι εστιασμένες στην παροχή κορυφαίων, υψηλής ποιότητας, βιώσιμων και προσιτών λύσεων κινητικότητας που βελτιώνουν τη ζωή των πελατών του.

Το όραμα του Ομίλου Συγγελίδη είναι η δημιουργία ενός παγκοσμίου φήμης αυτοκινητιστικού οικοσυστήματος που δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια, την περιβαλλοντική ευθύνη και την ικανοποίηση των πελατών, ενισχύοντας παράλληλα την καινοτομία, την ποικιλομορφία και τη συνεργασία. Στόχος των δραστηριοτήτων του Ομίλου είναι να στέκεται πάντα ως απόλυτα αξιόπιστος και σεβαστός συνεργάτης για τους πελάτες, τους υπαλλήλους, τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς όλοι, σε κάθε μία από τις εταιρείες της SG Automotive Companies, εργάζονται για ένα φωτεινότερο και πιο συνδεδεμένο μέλλον με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική αγορά
 

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