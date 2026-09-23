Συνταγή για παραδοσιακή παστιτσάδα, όπως την φτιάχνουν στην Κέρκυρα

Ένα πιάτο γεμάτο γεύση και αγνά υλικά, κατευθείαν από τα Επτάνησα

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Σήμερα η εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, συνδέεται απευθείας με τα Επτάνησα και συγκεκριμένα με τη μαγευτική Κέρκυρα. Ο Χρήστος Μοίρας με τη βοήθεια της κυρίας Θεοδώρας φτιάχνει μία παραδοσιακή Παστιτσάδα, όπως την φτιάχνουν στο Νησί των Φαιάκων, και μοιράζονται τη συνταγή και τα μυστικά της παστιτσάδαςμε τους τηλεθεατές. 

Συνταγή για ένα εκπληκτικό Τιραμισού στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

Συνταγή για παραδοσιακή παστιτσάδα, όπως την φτιάχνουν στην Κέρκυρα 

Υλικά για τη Συνταγή

  • 1 κιλό μοσχάρι (τορτουγκίτα ή μπούτι)
  • 100 γραμμάρια ελαιόλαδο
  • 300 γραμμάρια κρεμμύδι
  • 50 γραμμάρια σκόρδο
  • 150 γραμμάρια καρότο
  • 100 γραμμάρια σέλερι
  • 250 γραμμάρια κόκκινο κρασί
  • 60 γραμμάρια πελτές
  • 600 γραμμάρια χυμός ντομάτας
  • 300 γραμμάρια ζωμό μοσχάρι (ή κύβο)
  • 1 κουταλιά της σούπας σπετσιαρικό
  • Αλάτι - πιπέρι
  • 600 ραμμάρια παπαρδέλες

Για το σερβίρισμα

  • 200 γραμμάρια κεφαλοτύρι
  • 100 γραμμάρια chives

Συνταγή για παραδοσιακή παστιτσάδα, όπως την φτιάχνουν στην Κέρκυρα

Εκτέλεση

  • Κόβουμε το μοσχάρι σε μεγάλες μερίδες και το σοτάρουμε καλά σε κατσαρόλα με το ελαιόλαδο μέχρι να πάρει έντονο χρώμα από όλες τις πλευρές. Το αφαιρούμε και το κρατάμε στην άκρη.
  • Στην ίδια κατσαρόλα σοτάρουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το καρότο και το σέλερι μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε το σπετσιαρικό και τον πελτέ και σοτάρουμε για λίγο.
  • Σβήνουμε με το κόκκινο κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε τον ζωμό και επιστρέφουμε το μοσχάρι στην κατσαρόλα. Σκεπάζουμε και αφήνουμε να μαγειρευτεί σε χαμηλή φωτιά για περίπου 2-2½ ώρες, μέχρι να μαλακώσει πολύ καλά. Δεν προσθέτουμε αλάτι σε αυτό το στάδιο.
  • Όταν το μοσχάρι είναι έτοιμο, προσθέτουμε τον χυμό ντομάτας και αλατίζουμε. Αφήνουμε να σιγοβράσει για λίγα ακόμη λεπτά, ώστε να δέσει η σάλτσα.
  • Παράλληλα βράζουμε τις παπαρδέλες ξεχωριστά σε αλατισμένο νερό και τις στραγγίζουμε. Τις προσθέτουμε στη σάλτσα και ανακατεύουμε καλά.
  • Σερβίρουμε με κεφαλοτύρι και ψιλοκομμένο chives.
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