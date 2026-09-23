Σχίζας: Η τοποθέτησή του για την απόφαση του Σταύρου Φλώρου να κινηθεί νομικά εναντίον της παραγωγής του Survivor/ βίντεο Happy Day

Θέση για την απόφαση του Σταύρου Φλώρου να κινηθεί δικαστικά κατά της παραγωγής του Survivor πήρε ο Στάθης Σχίζας, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες σε δηλώσεις που προβλήθηκαν στο Happy Day, σήμερα το πρωί. Ο πρώην νικητής του Survivor αναφέρθηκε στον σοβαρό τραυματισμό του 22χρονου, αλλά και στην αγωγή που έχει γίνει γνωστό ότι κατατέθηκε για τις συνθήκες του ατυχήματος στον Άγιο Δομίνικο.

Ειδικότερα, ερωτώμενος για τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, ο Στάθης Σχίζας είπε: «Σαφώς πολύ λυπηρό αυτό που έπαθε και ούτε στον εχθρό μας, αλλά με το τόσο μένος απέναντι στην παραγωγή, δε νομίζω ότι θα βγει και κάτι. Άποψή μου. Θα το πω λίγο λαϊκά: "Χέρι που σε έχει ταΐσει, δεν πρέπει να το δαγκώνεις". Νομίζω ότι έχουμε βγάλει όλοι πολλά χρήματα από το Survivor και γενικά από τα τηλεοπτικά παιχνίδια που κάνει η συγκεκριμένη παραγωγή. Είδα και κάτι άλλες δηλώσεις ότι πέσανε πάρα πολύ πάνω στην εταιρία. Δεν υπάρχει λόγος».

Η αναφορά του πρώην νικητή του Survivor προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς ο τραυματισμός του 22χρονου παίκτη του Survivor ήταν πολύ σοβαρός και επικίνδυνος.

Ο Σταύρος Φλώρος έχασε το πόδι του και πλέον έχει μια άλλη ζωή και καθημερινότητα με ακρωτηριασμένο το ένα του μέλος. Υποβλήθηκε σε χειρουργεία ενώ κινδύνευσε η ζωή του στο τραγικό αυτό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια του reality επιβίωσης, την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο με συμπαίκτη του.

«Μάλλον δεν έχει αντιληφθεί ο Στάθης τι έχει πάθει ο Σταύρος. Δε μιλάμε για μία θλάση, μιλάμε για μία άλλη ζωή. Το ότι ξεκινάει έτσι τη δήλωσή του δεν του δίνει το δικαίωμα να μιλήσει έτσι. Όντως είπε ότι στεναχωριέται για το παιδί και να μη συμβεί ούτε στον εχθρό του, αλλά μετά, συγγνώμη που θα το πω, η τοποθέτησή του είναι απαράδεκτη. Δεν τον ξέρω προσωπικά, τον ξέρω τηλεοπτικά, αλλά μάλλον δεν έχει αντιληφθεί ότι η ζωή αυτού του παιδιού άλλαξε για πάντα», σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μετά την προβολή των δηλώσεων του.

«Είμαι σίγουρη ότι βλέποντάς το ίσως να καταλάβει καλύτερα τι είπε και να επανέλθει», συμπλήρωσε.

Η αγωγή για 100.000.000 δολάρια και η θέση της Acun Medya

Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2026, έγινε γνωστό ότι ο Σταύρος Φλώρος κατέθεσε αγωγή ζητώντας αποζημίωση ύψους 100.000.000 δολαρίων για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Από την πλευρά της, η Acun Medya τοποθετήθηκε δηλώνοντας ότι δεν έχει επίσημη γνώση ή ειδοποίηση για τυχόν κατάθεση αγωγής εναντίον της.

Yπενθυμίζεται ότι ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε σοβαρά από διερχόμενο σκάφος, την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο στη θάλασσα με συμπαίκτη του, στις στις 11 Μαΐου 2026 στον Άγιο Δομίνικο.

«Το σκάφος πήγαινε πολύ γρήγορα. Δεν τους νοιάζουν τα όρια ή οτιδήποτε… Ακούω τον φίλο μου τον Μάνο να μου φωνάζει “Σταύρο, το σκάφος! Το σκάφος”. Τότε γυρίζω το κεφάλι μου και το σκάφος ήταν ήδη περίπου ένα – δύο μέτρα μακριά μου. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα εκείνη τη στιγμή. Με χτύπησαν, το σκάφος με χτύπησε και μετά η προπέλα με έκοψε. Το πρώτο χτύπημα ήταν στην πλάτη και στο κεφάλι μου. Με αυτόν τον τρόπο το σκάφος με έσπρωξε, μετά βούτηξα και η προπέλα έκοψε το αριστερό μου πόδι πάνω από το γόνατο και έκοψε και το δεξί πόδι γύρω από τον αστράγαλο. Τα μάτια μου ήταν ανοιχτά, ήμουν ξύπνιος όλη την ώρα. Βγαίνω από το νερό. Λέω “τι μου συνέβη; Τι έγινε τώρα;”. Κοιτάζω τον εαυτό μου. Νομίζω ότι όλα είναι καλά και μετά κοιτάζω το πόδι μου. Το πιάνω. Κοιτάζω, το πόδι μου είχε κοπεί», είχε πει ο ίδιος στην αμερικανική εφημερίδα Μiami Herald και μετέφερε η εκπομπή του MEGA.

«Κοιτάζω τον φίλο μου, τον Μάνο, και του λέω “Φίλε, πέθανα. Πέθανα πραγματικά”. κοιτάζω ψηλά και λέω “Θεέ μου, σε παρακαλώ δώσε μου μια δεύτερη ευκαιρία”. Όταν το είδα, έπαθα σοκ. Σκέφτηκα “θα πεθάνω σίγουρα, 100%”. Το ένιωσα, καθώς το σκάφος πήγαινε, ένιωθα ότι αργοπεθαίνω», είχε εξομολογηθεί.

Ο Σταύρος Φλώρος έμεινε καθηλωμένος σε ένα κρεβάτι νοσοκομείο για 61 μέρες, με απανωτά χειρουργεία και φρικτούς πόνους. Τώρα, κάνει προσπάθειες να επιστρέψει σε μια νέα καθημερινότητα, μετά το τραγικό συμβάν.