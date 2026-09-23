Μαρία Μενούνος: «Παραλίγο να πεθάνω στον ύπνο μου»

Η συγκλονιστική αποκάλυψη για την υγεία της

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Μαρία Μενούνος: Tραγουδά Πασχάλη Τερζή με τον πατέρα της / Βίντεο: Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Μενούνος αποκάλυψε ότι παραλίγο να πεθάνει στον ύπνο της λόγω του διαβήτη τύπου 1.
  • Διαγνώστηκε με διαβήτη το 2022 και αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διαχείριση της νόσου.
  • Είχε πρόβλημα με την πένα ινσουλίνης της κατά τη διάρκεια εξόδου για φαγητό.
  • Ο πατέρας της επίσης ζει με διαβήτη τύπου 1 και αντιμετώπισε προβλήματα με τη συσκευή παρακολούθησης γλυκόζης.
  • Η παρουσιάστρια έχει υποβληθεί σε σοβαρές επεμβάσεις και μοιράζεται τις εμπειρίες της για να ευαισθητοποιήσει το κοινό.

Μία ιδιαίτερη δύσκολη πλευρά της καθημερινότητάς της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της στα social media η Μαρία Μενούνος.

Μαρία Μενούνος: Συγκινεί για τη μητέρα της που «έφυγε» από τη ζωή

Η 48χρονη παρουσιάστρια, η οποία έχει αναφερθεί αρκετές φορές για τις σοβαρές περιπέτειες που έχει αντιμετωπίσει με την υγεία της, αποκάλυψε μέσω του προσωπικού λογαριασμού της στο Instagram ότι λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή της την ώρα που κοιμόταν, εξαιτίας του διαβήτη τύπου 1.

 

 

Η Μαρία Μενούνος περιέγραψε πόσο απαιτητική μπορεί να γίνει η διαχείριση της νόσου, με την οποία διαγνώστηκε το 2022. Η γνωστή παρουσιάστρια έγραψε ότι όλα συνέβησαν ενώ είχε βγει για φαγητό, όπου διαπίστωσε ότι η πένα ινσουλίνης της είχε χαλάσει. Ενώ λίγο αργότερα η Μαρία Μενούνος συνειδητοποίησε ότι πρόβλημα παρουσίαζε και η εφεδρική βελόνα που είχε μαζί της.

Τα stories της Μαρίας Μενούνος / Instagram.com

Τα stories της Μαρίας Μενούνος / Instagram.com

Τα stories της Μαρίας Μενούνος / Instagram.com

«Δεν παραπονιέμαι πολύ για όλα αυτά τα θέματα υγείας, αλλά αυτό με τον διαβήτη τύπου 1 πραγματικά δεν είναι καθόλου ευχάριστο», εξομολογήθηκε στους followers της, περιγράφοντας την αγωνία που ένιωσε.

Μαρία Μενούνος: «Η Ελλάδα έχει γίνει μέρος της θεραπείας μου»

 

 

Στη συνέχεια, η ίδια αποκάλυψε ότι στο παρελθόν έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο εξαιτίας του διαβήτη. «Παραλίγο να πεθάνω στον ύπνο μου», ανέφερε, δίχως παρόλα αυτά να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς είχε συμβεί. 

Μάλιστα, την ίδια ώρα και ο πατέρας της, ο οποίος επίσης ζει με διαβήτη τύπου 1, αντιμετώπιζε πρόβλημα με τη συσκευή συνεχούς παρακολούθησης της γλυκόζης του. Τελικά, η Μαρία Μενούνος κατάφερε να εξασφαλίσει εγκαίρως νέα πένα ινσουλίνης από φαρμακείο, ενώ παραδέχτηκε ότι όλη αυτή η εμπειρία ήταν «πολύ αγχωτική και τρομακτική».

 

 

Η 48χρονη παρουσιάστρια έχει αναφερθεί αρκετές φορές στις σοβαρές περιπέτειες με την υγεία της. Το 2017 υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση καλοήθους όγκου στον εγκέφαλο, ενώ το 2022 ήρθε αντιμέτωπη με ακόμη μία σοβαρή διάγνωση, όταν εντοπίστηκε καρκίνος στο πάγκρεας.

Την ίδια χρονιά η Μαρία Μενούνος διαγνώστηκε και με διαβήτη τύπου 1. Έκτοτε, έχει επιλέξει να μιλά δημόσια για τις εμπειρίες της με την υγεία της, με σκοπό να αφυπνήσει τον κόσμο. Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράζεται μεγάλες μάχες, αλλά και καθημερινές δυσκολίες που είναι «αόρατες» σε όλους όσοι δεν ζουν με κάποια χρόνια πάθηση.

 

 

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ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΟΥΝΟΣ
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