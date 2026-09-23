Κόσιαβα: Περιγράφει πώς έφτασε ένα βήμα πριν το ιατρείο της Καρνεάδου

Το τηλεφώνημα στους θεράποντες γιατρούς της που την απέτρεψε

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Η Τζωρτζέλα Κόσιαβα περιέγραψε πώς έφτασε ένα βήμα πριν το ιατρείο της Καρνεάδου, αλλά τελικά δεν πήγε μετά το τηλεφώνημα στους θεράποντες γιατρούς της/ Πρώτος καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τζωρτζέλα Κόσιαβα περιγράφει σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε το 2020, συμπεριλαμβανομένης της ινομυαλγίας.
  • Δύο συνάδελφοί της της πρότειναν κατηγορούμενη γιατρό για ολιστική θεραπεία, αλλά οι θεράποντες γιατροί της την απέτρεψαν από τη θεραπεία.
  • Η Κόσιαβα είχε ήδη ισχυρή φαρμακευτική αγωγή και οι γιατροί της προειδοποίησαν για πιθανές παρενέργειες.
  • Η δημοσιογράφος επισημαίνει ότι οι συνάδελφοί της είχαν καλή πρόθεση και δεν γνώριζε για τις σχέσεις της γιατρού.
  • Η εμπειρία της αναδεικνύει την απελπισία των ασθενών στην αναζήτηση λύσεων για την υγεία τους.

Η δημοσιογράφος Τζωρτζέλα Κόσιαβα μίλησε για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε πριν από μερικά χρόνια και το πώς έφτασε ένα βήμα πριν, αλλά τελικά δεν επισκέφθηκε το ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την κατηγορούμενη γιατρό της τη σύστησαν δύο συνάδελφοί της, αλλά τελικά οι θεράποντες γιατροί της ήταν αυτοί που την απέτρεψαν τότε, να δοκιμάσει οποιαδήποτε άλλη θεραπεία.

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«Λοιπόν, το 2020 εγώ αντιμετώπιζα σοβαρά προβλήματα υγείας διότι είχα νοσηλευτεί στο Γεννηματάς. Μετά νοσηλεύτηκα στο σπίτι μου στην πανδημία, δεν μπορούσα να νοσηλευτώ πάλι στο Γεννηματά και μετά από πάρα πολλές εξετάσεις, πέρα από τις νοσηλείες που είχα που αφορούσαν στο έντερο μου, είχα ινομυαλγία. Ινομυαλγία είναι μία πολύ σοβαρή πάθηση, πάρα πολύ δύσκολη να αντιμετωπιστεί. Ο κόσμος που μας βλέπει και μας παρακολουθεί μπορεί να καταλάβει. Θέλει ισχυρή φαρμακευτική αγωγή. Είναι με τα κόκαλα, με τους μυς, πονάει όλο σου το σώμα. Εγώ αντιμετώπισα φρικτούς πόνους γιατί κοιμόμουν 40 λεπτά την ημέρα. Τότε ήταν που δουλεύαμε μαζί με τον Γρηγόρη, σερνόμουν», είπε αρχικά στην εκπομπή Πρώτος καφές με τη Ζήνα.  

Κόσιαβα: Περιγράφει πώς έφτασε ένα βήμα πριν το ιατρείο της Καρνεάδου

Στη συνέχεια, περιέγραψε πως δύο πολύ καλοί συνάδελφοι της, που την έβλεπαν ότι δεν είναι καλά, της σύστησαν την -κατηγορούμενη σήμερα-γιατρό στο Κολωνάκι. «Ρωτάω εγώ, κάνει ολιστική θεραπεία; Θα σας πω την αλήθεια, εγώ είμαι υπέρ των εναλλακτικών θεραπειών, γιατί παλιότερα έχω κάνει ομοιοπαθητική με μεγάλη επιτυχία. Αρκεί να πας στον σωστό επιστήμονα, όχι σε απατεώνες και εννοείται ότι όσοι ασχολούνται πρέπει να έχουν τελειώσει ιατρική και να έχουν πάρει ειδικότητα και μετά να κάνουν τέτοιες σπουδές στην Ελλάδα. Από κει και πέρα μιλάω μαζί τους και μου συστήνουν τη συγκεκριμένη γιατρό. Μου δίνουν το κινητό της, το παίρνω εγώ, μου λένε θα την πάρεις να μιλήσεις γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο. Μπορεί να μην μπορεί να σε δεχτεί», εξήγησε η Τζωρτζέλα Κόσιαβα. 

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Πριν τηλεφωνήσει όμως στη γιατρό της Καρνεάδου, επικοινώνησε πρώτα με τους θεράποντες γιατρούς της, οι οποίοι την απέτρεψαν να ακολουθήσει οποιαδήποτε άλλη αγωγή.  

Κόσιαβα: Περιγράφει πώς έφτασε ένα βήμα πριν το ιατρείο της Καρνεάδου

«Λοιπόν, εκεί που είμαι έτοιμη να πάρω αυτό το τηλέφωνο, δηλαδή να της πω έχω το πρόβλημα, μπορείς να αναλάβεις και πες μου και τη θεραπεία, γιατί με μηχανήματα και τέτοια εγώ δεν πίστευα, μόνο αν μου έδινε φαρμακευτική αγωγή ομοιοπαθητικής. Λέω πώς θα το κάνω αυτό από τη στιγμή που παίρνω ισχυρή φαρμακευτική αγωγή για τους πόνους και για όλα τα προβλήματα που είχα;  Παίρνω τηλέφωνο τους γιατρούς, τον γαστρεντερολόγο και τη ρευματολόγο και τους λέω “μου έχουν συστήσει αυτή τη γυναίκα”. Μου λένε και οι δύο “δεν την ξέρουμε”. Τους λέω, εγώ θέλω να πάω για να βοηθήσω περισσότερο τον οργανισμό μου, να ξεπεράσω τα προβλήματα μου», συνέχισε η δημοσιογράφος.

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Η απάντηση και των δύο γιατρών της ήταν αρνητική. Ο γαστρεντολόγος της είπε πως επειδή έπαιρνε ισχυρή φαρμακευτική αγωγή, δεν μπορούσε να πάρει κι άλλη και η ρευματολόγος της επισήμανε πως δε γινόταν να πάρει άλλη αγωγή γιατί ήδη της χορηγείτο ισχυρό φάρμακο, το οποίο μαζί με κάποιο άλλο μπορεί να της προκαλούσε παρενέργειες.   

Όταν έχεις ένα πρόβλημα, προσπαθείς να βρεις τη λύση με νύχια και με δόντια. Μην κατηγορείτε τους ανθρώπους, διότι στην απελπισία τους και την απόγνωση τους λένε: “μήπως να πάω;” 

Η Τζωρτζέλα Κόσιαβα επισήμανε πάντως πως οι συνάδελφοί της είχαν καλή πρόθεση και πως ουδέποτε της έγινε αναφορά για τον σύζυγο της γιατρού του Κολωνακίου αλλά ούτε και για τον υπνοθεραπευτή.. 

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