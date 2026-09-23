Μια νέα διάσταση στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έρχεται μέσα από την έγγραφη απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών προς την Εισαγγελία. Η επιστολή, με ημερομηνία 21 Σεπτεμβρίου 2026, παρουσιάστηκε αποκλειστικά στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα» και περιλαμβάνει στοιχεία για ελέγχους, αυτοψίες, καταγγελίες και τη λειτουργία χώρων που παρουσιάζονται ως «κέντρα ευεξίας και μακροζωίας».

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει διατάξει προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες στελεχών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΙΣΑ, με πρόεδρο τον Γιώργο Πατούλη, κλήθηκε να απαντήσει εγγράφως σε συγκεκριμένα ερωτήματα.

Τι αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος για το ιατρείο της Καρνεάδου

Όπως αποκάλυψε η Ρούλα Κουσκουρή, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επιστολή, η άδεια λειτουργίας του ιδιωτικού ιατρείου των δύο γιατρών είχε δοθεί το 2004, σε διαφορετική διεύθυνση, στην οδό Υψηλάντου 51.

Στις 4 Ιουλίου 2013 έγινε αυτοψία και δόθηκε νέα βεβαίωση, ενώ στις 3 Οκτωβρίου 2018 η γιατρός φέρεται να είχε γνωστοποιήσει στον Ιατρικό Σύλλογο ότι κατείχε μηχανήματα που αφορούσαν θεραπείες και βιοδείκτες.

Ακολούθησε αυτοψία στον συγκεκριμένο χώρο στις 17 Ιουλίου 2024, ενώ νέος έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου 2025.

Μετά από καταγγελία που έγινε τηλεφωνικά από γιατρό - μέλος του ΙΣΑ και όχι εγγράφως, στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 έγινε νέα προσπάθεια ελέγχου, η οποία ήταν άκαρπη καθώς ο χώρος δεν άνοιξε.

Το τιμολόγιο και ο νέος έλεγχος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει έγγραφο που κατατέθηκε στον Ιατρικό Σύλλογο στις 23 Ιουλίου 2026, με τίτλο «Δήλωση αναπληρωματικού προσαρτήματος μηχανήματος ζωνών θεραπείας».

Σύμφωνα με την παρουσίαση του εγγράφου, στο φάκελο υπήρχε και τιμολόγιο που αφορούσε μηχάνημα.

Η επιστολή περιγράφει τη διαχείριση του φακέλου από τις διοικητικές υπηρεσίες του ΙΣΑ. Όπως αναφέρεται, η προϊσταμένη των διοικητικών υπηρεσιών απουσίαζε με άδεια από 1η έως 31 Αυγούστου, ενώ μετά την επιστροφή της, στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, διαπιστώθηκε η ύπαρξη του σχετικού τιμολογίου και δόθηκε εντολή για νέο αιφνίδιο έλεγχο.

Ο έλεγχος τελικά δεν πραγματοποιήθηκε πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει στα «κέντρα ευεξίας»

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που τέθηκαν προς τον Ιατρικό Σύλλογο αφορά στους ελέγχους νομιμότητας σε ιατρεία και κλινικές που αυτοπαρουσιάζονται ως «κέντρα ευεξίας», «αναζωογόνησης» ή «μακροζωίας» και φέρονται να πραγματοποιούν αναγεννητικές θεραπείες.

Σύμφωνα με την απάντηση του ΙΣΑ που παρουσιάστηκε στην εκπομπή, έχουν πραγματοποιηθεί 8.589 έλεγχοι και αυτοψίες, ενώ σε 25 περιπτώσεις υπήρξε παρέμβαση, εκ των οποίων οι 15 αφορούσαν καταγγελίες.

Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει επιβάλει πρόστιμα ή έχει προχωρήσει σε αφαίρεση βεβαιώσεων λειτουργίας, ενώ σε τέσσερις περιπτώσεις ο φάκελος διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία και την Περιφέρεια.

