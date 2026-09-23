Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Αναβλήθηκε για τον Φεβρουάριο η δίκη στο Εφετείο

Ο καταδικασμένος πρώην σύντροφός της δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο

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Πρώτη Δημοσίευση: 23.09.26, 08:38
Κυριακή Γρίβα: Καταπέλτης το βούλευμα για τους αστυνομικούς / Βίντεο αρχείου από δελτίο ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου 2024 λόγω ασθένειας του συνηγόρου του κατηγορούμενου.
  • Η Κυριακή Γρίβα δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, μπροστά σε αστυνομικούς.
  • Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία, αλλά η υπεράσπισή του θα υποστηρίξει ότι το έγκλημα συνδέεται με ψυχική νόσο.
  • Τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη για παραλείψεις που σχετίζονται με την υπόθεση.
  • Η οικογένεια της Κυριακής εκφράζει αποτροπιασμό για την παραμονή του δράστη στο ψυχιατρείο και τις μεθοδεύσεις περί 'ακαταλόγιστου'.

Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της, την 1η Απριλίου 2024 έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Την αναβολή αιτήθηκε η υπεράσπιση, καθώς ο συνήγορος του 40χρονου κατηγορούμενου δήλωσε κώλυμα λόγω ασθενείας. 

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση δολοφονίας της 28χρονης γυναίκας από τον πρώην σύντροφο της, έχει ένα εξαιρετικά οδυνηρό στοιχείο που της προσδίδει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε σχέση με άλλες δολοφονίες γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Το έγκλημα έγινε μπροστά στα μάτια αστυνομικών.

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Κυριακή Γρίβα

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ενώπιον του Εφετείου σήμερα ο πρωτόδικα καταδικασμένος πρώην σύντροφός της

To έγκλημα 

Η Κυριακή πήγε στις αρχές, και ζήτησε όπως μπορούσε, βοήθεια. Πλην όμως δεν την έλαβε. «Έσβησε» έξω από το Τμήμα χτυπημένη από το μαχαίρι του άντρα που μέχρι πρότινος ζούσαν μαζί.

Ο 40χρονος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών προς ιδία χρήση.

δολοφονία της Κυριακής Γρίβα

Στο εδώλιο θα καθίσει ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Κυριακής, καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και πέντε έτη φυλάκισης

Οι δικαστές του ΜΟΔ κλήθηκαν να απαντήσουν αν είχε συνείδηση της αποτρόπαιης πράξης του ο δράστης, ή αν εξαιτίας της συνδρομής ψυχικής νόσου, φαρμάκων και αλκοόλ, δεν είχε ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του.

Ομόφωνα η απάντηση τους ήταν αρνητική. Δεν αναγνώρισαν μειωμένο καταλογισμό στον κατηγορούμενο.

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Το ζήτημα του καταλογισμού φαίνεται πως θα είναι το σημείο αιχμής και στη δίκη που ξεκινά, καθώς η υπεράσπιση θα επιχειρήσει να πείσει ότι το έγκλημα συνδέεται με βαριά ψυχοπαθολογία του δράστη.

Η πλευρά της οικογένειας της Κυριακής αρνείται καθ' ολοκληρίαν αυτόν τον ισχυρισμό. Ήδη όπως επισημαίνουν: «προκαλεί βαθύτατο αποτροπιασμό η σκανδαλώδης παραμονή στο Ψυχιατρείο του δράστη και οι μεθοδεύσεις περί "ακαταλόγιστου"» .

Όπως σημείωσαν σε Δελτίο Τύπου ενόψει της έναρξης της δίκης «Ο δράστης εξακολουθεί να παραμένει κρατούμενος στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού αποκλειστικά βάσει συστάσεων των θεραπόντων ψυχιάτρων του, χωρίς οποιοδήποτε νόμιμο και ιατρικό έρεισμα».

Στο παραπεμπτικό βούλευμα, οι δικαστές είναι απολύτως σαφείς ως προς την ψυχική κατάσταση του δράστη: «διέπραξε το έγκλημα με νηφαλιότητα, μετά την επίμονη και συστηματική παρακολούθηση της 28χρονης τόσο την ίδια εκείνη ημέρα ,όσο και την προηγουμένη».

Απαντούν ξεκάθαρα επίσης οι δικαστές, όπως έκρινε εν συνεχεία και το ΜΟΔ, ότι ο κατηγορούμενος σκότωσε την Κυριακή «επειδή η 28χρονη διέκοψε τη σχέση τους, πριν από δύο μήνες, εξαιτίας της κακοποιητικής του συμπεριφοράς».

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Οι ευθύνες των αστυνομικών 

Να σημειωθεί ότι ως προς τις πράξεις και παραλείψεις των αστυνομικών στην τραγική κατάληξη της 28χρονης, σχηματίστηκε χωριστή δικογραφία.

Μετά από ποινική έρευνα, τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών σε δίκη ενώπιον του ΜΟΔ, για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο δια παραλείψεως.

Στο εδώλιο παραπέμπονται η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο φρουρός στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων,καθώς και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της 'Αμεσης Δράσης που είχε απαντήσει στην Γρίβα ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

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