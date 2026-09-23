Ιερά Οδός: Φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων

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Με υπομονή χρειάστηκε να οπλιστούν νωρίς το πρωί οι οδηγοί που κινούταν στην Ιερά Οδό, καθώς σημειώθηκαν σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, μετά από πτώση φορτηγού σε φρεάτιο. 

Τροχαίο στην Κηφισίας: Μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό

Σύμφωνα με πληροφορίες αρχικά η κυκλοφορία διακόπηκε στην Ιερά Οδό, από το ύψος της οδού Νάξου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού. 

Kηφισός: Πώς Μπορεί Να Μειωθεί Η Κίνηση - Τι Λένε Ειδικοί στο Star

Η Τροχαία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της συμβολής με την οδό Μαρκόνι, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού. 

Λίγο πριν τις 07:00 το πρωί ο δρόμος άνοιξε, ωστόσο παραμένει κλειστή μία λωρίδα κυκλοφορίας. 
 

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