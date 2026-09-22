Μιμή Ντενίση: Εξόρμηση σε παραδοσιακό παντοπωλείο

Στη Νάξο ταξίδεψε πριν λίγες ημέρες η Μιμή Ντενίση, με αφορμή τη βράβευσή της για τη διαχρονική προσφορά της στην Τέχνη, αλλά και για τη συμβολή της στην προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό μέσα από το έργο της.

Η ηθοποιός, συγγραφέας και θιασάρχης εκμεταλλεύτηκε την παραμονή της στο νησί των Κυκλάδων για να πραγματοποιήσει όμορφες εξορμήσεις μαζί με την κόρη της, Μαριτίνα, και την αδερφή της, Σοφία Ντενίση. Μάλιστα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε στιγμιότυπα από την επίσκεψή της στις Κυκλάδες.

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Μιμή Ντενίση ποζάρει χαμογελαστή μέσα σε ένα παραδοσιακό παντοπωλείο, σε ορεινό χωριό της Νάξου, μαζί με τους ανθρώπους του καταστήματος. Για την εμφάνισή της επέλεξε ένα κομψό total black σύνολο, με μίντι φούστα και ασορτί πουκάμισο δεμένο στη μέση, το οποίο συνδύασε με ψάθινη τσάντα και μαύρα γυαλιά ηλίου.

Δες φωτογραφίες:

Η ίδια, μάλιστα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη γαστρονομική παράδοση της Νάξου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα προϊόντα του νησιού και στη γεωργία και κτηνοτροφία που συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικό κομμάτι της τοπικής ζωής.

«Αληθινή αρχόντισσα των Κυκλάδων η Νάξος. Από τα πολύ αγαπημένα μου νησιά», έγραψε μεταξύ άλλων η Μιμή Ντενίση, αναφερόμενη στα περίφημα τυριά, τα κρέατα, τα κρασιά και φυσικά τις πατάτες Νάξου, για τις οποίες αποκάλυψε πως έχει ιδιαίτερη αδυναμία. Και ποιος δεν έχει; Η Μιμή Ντενίση ευχαρίστησε, τέλος, τους διοργανωτές για την πρόσκληση και το τιμητικό βραβείο που της απονεμήθηκε, με αφορμή τα 100 χρόνια της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου.