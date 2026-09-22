Μιμή Ντενίση: Εξόρμηση σε παραδοσιακό παντοπωλείο στη Νάξο

«Αληθινή αρχόντισσα των Κυκλάδων η Νάξος»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.09.26 , 00:02 GNTM: «Νιώθω ότι είμαι ήδη στο σπίτι!» - Νέα μοντέλα ενώπιον των κριτών
23.09.26 , 00:00 Η 18χρονη Παναγιώτα που ενθουσίασε τη Dream Team: «Έχεις πολύ ωραία πόδια»
22.09.26 , 23:55 GNTM 2026: Από το γραφείο τελετών στο... μόντελινγκ!
22.09.26 , 23:38 Μητσοτάκης στη Silicon Valley: Συζητήσεις με την General Catalyst
22.09.26 , 23:33 GNTM: Ο Γιώργος πήρε τα «ναι» που χρειαζόταν για το bootcamp
22.09.26 , 23:30 Κακοκαιρία: Κεραυνός χτύπησε κοπάδι στα Ιωάννινα και σκότωσε 88 πρόβατα
22.09.26 , 23:28 GNTM: Δίχασε την κριτική επιτροπή η 19χρονη Πολυξένη!
22.09.26 , 23:26 GNTM: Η Karmen «στράβωσε» με το «dislike» του Άγγελου Μπράτη
22.09.26 , 23:20 Ετεοκλής Παύλου: Προπόνηση στην πισίνα υπό καταρρακτώδη βροχή
22.09.26 , 23:17 GNTM: Η 28χρονη δασκάλα έβαλε φωτιά στην πασαρέλα - «Γυναικάρα»
22.09.26 , 23:16 TrumpTV: Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκτησε το δικό του κανάλι
22.09.26 , 23:02 Μπισμπίκης: Ο έρωτάς του για τη Δέσποινα και η συγκίνηση για τον Μαζωνάκη
22.09.26 , 23:00 Ψηφίζεται την Πέμπτη 24/9 το νομοσχέδιο για την κατάργηση της βιντζότρατας
22.09.26 , 22:54 GNTM: «Τα έψαλε» στους κριτές, επειδή την «έκοψαν» - «Ξενέρωσα»
22.09.26 , 22:50 «Μαραθώνιος» ζωής: Πραγματοποιήθηκε δωρεά οργάνων από τέσσερις δότες
GNTM 2026: «Είσαι ένας εξαιρετικός παπάτζας»
Χάρις Αλεξίου: Η παιδική φωτογραφία με τον αδελφό και τη μητέρα της
Συντάξεις Οκτωβρίου: Αλλαγή με την πληρωμή στους συνταξιούχους
Ιζαμπέλλα Φούλοπ: «Δεν έχω φτάσει στο σημείο να με βαρεθεί ο κόσμος»
GNTM: Η 28χρονη δασκάλα έβαλε φωτιά στην πασαρέλα - «Γυναικάρα»
Ρόκκος για Γκόφα: «Δε μου αρέσει η Λελέ να φοράει αποκαλυπτικά ρούχα»
Μαζωνάκης: «Θα πεθάνεις» – Το τηλεφώνημα δύο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι το παίρνουν και ποιοι «κόβονται»
Μαζωνάκης:«Ο τελευταίος τσακωμός ήταν γιατί δεν πήγαινε να δει τη μάνα του»
Ευγενία Ξυγκόρου: Η ηλικία, ο έρωτας και οι σειρές που την έχουμε ξαναδεί!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μιμή Ντενίση: «Αν άλλαζα τη διαδρομή μου σαν μητέρα θα αποκτούσα περισσότερα παιδιά» / Βίντεο: Alpha

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη Νάξο ταξίδεψε πριν λίγες ημέρες η Μιμή Ντενίση, με αφορμή τη βράβευσή της για τη διαχρονική προσφορά της στην Τέχνη, αλλά και για τη συμβολή της στην προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό μέσα από το έργο της.

Μιμή Ντενίση: Η ηλικία, ο μεγάλος της έρωτας, οι γάμοι και η κόρη της

Η ηθοποιός, συγγραφέας και θιασάρχης εκμεταλλεύτηκε την παραμονή της στο νησί των Κυκλάδων για να πραγματοποιήσει όμορφες εξορμήσεις μαζί με την κόρη της, Μαριτίνα, και την αδερφή της, Σοφία Ντενίση. Μάλιστα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε στιγμιότυπα από την επίσκεψή της στις Κυκλάδες.

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Μιμή Ντενίση ποζάρει χαμογελαστή μέσα σε ένα παραδοσιακό παντοπωλείο, σε ορεινό χωριό της Νάξου, μαζί με τους ανθρώπους του καταστήματος. Για την εμφάνισή της επέλεξε ένα κομψό total black σύνολο, με μίντι φούστα και ασορτί πουκάμισο δεμένο στη μέση, το οποίο συνδύασε με ψάθινη τσάντα και μαύρα γυαλιά ηλίου.

Δες φωτογραφίες:

Μιμή Ντενίση: Εξόρμηση σε παραδοσιακό παντοπωλείο

Μιμή Ντενίση: Εξόρμηση σε παραδοσιακό παντοπωλείο

Η ίδια, μάλιστα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη γαστρονομική παράδοση της Νάξου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα προϊόντα του νησιού και στη γεωργία και κτηνοτροφία που συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικό κομμάτι της τοπικής ζωής.

«Αληθινή αρχόντισσα των Κυκλάδων η Νάξος. Από τα πολύ αγαπημένα μου νησιά», έγραψε μεταξύ άλλων η Μιμή Ντενίση, αναφερόμενη στα περίφημα τυριά, τα κρέατα, τα κρασιά και φυσικά τις πατάτες Νάξου, για τις οποίες αποκάλυψε πως έχει ιδιαίτερη αδυναμία. Και ποιος δεν έχει; Η Μιμή Ντενίση ευχαρίστησε, τέλος, τους διοργανωτές για την πρόσκληση και το τιμητικό βραβείο που της απονεμήθηκε, με αφορμή τα 100 χρόνια της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΜΗ ΝΤΕΝΙΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ετεοκλής: Προπόνηση Στην Πισίνα Υπό Καταρρακτώδη Βροχή
Celebrities & Gossip Νεα
Ετεοκλής Παύλου: Προπόνηση στην πισίνα υπό καταρρακτώδη βροχή
Μπισμπίκης: Τι Είπε Για Τη Βανδή Και τον Μαζωνάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Μπισμπίκης: Ο έρωτάς του για τη Δέσποινα και η συγκίνηση για τον Μαζωνάκη
Μπόμπα: Η εξομολόγηση για τη μητρότητα μετά το ξεχωριστό ταξίδι στην Αλάσκα
Celebrities & Gossip Νεα
Μπόμπα: Η εξομολόγηση για τη μητρότητα μετά το ξεχωριστό ταξίδι στην Αλάσκα
Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Δείτε Την Συνέντευξή Της Στο STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ιζαμπέλλα Φούλοπ: «Δεν έχω φτάσει στο σημείο να με βαρεθεί ο κόσμος»
Γιάννης Γιοκαρίνης: Έξοδος Με Τη Σύζυγό Του
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Γιοκαρίνης: Βραδινή έξοδος με την κούκλα σύζυγό του
Μπάρκα: Έβαλε μαγιό και πήγε παραλία- Η νέα ανάρτηση με φουσκωμένη κοιλίτσα
Celebrities & Gossip Νεα
Μπάρκα: Έβαλε μαγιό και πήγε παραλία- Η νέα ανάρτηση με φουσκωμένη κοιλίτσα
Ρόκκος για Γκόφα: «Δε μου αρέσει η Λελέ να φοράει αποκαλυπτικά ρούχα»
Celebrities & Gossip Νεα
Ρόκκος για Γκόφα: «Δε μου αρέσει η Λελέ να φοράει αποκαλυπτικά ρούχα»
Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα
Celebrities & Gossip Νεα
Τανιμανίδης – Μπόμπα: Το παραμυθένιο ταξίδι στην Αλάσκα με τις δίδυμες
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκαλύψεις Για Τη Βάπτιση Της Ξένιας
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα πάντα για τη βάπτιση της Ξένιας
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top