Ο Γιώργος Παναγούλιας, 22 ετών, εμφανίστηκε μπροστά στους κριτές του GNTM 2026 με αρκετή ενέργεια και στόχο να κάνει το επόμενο βήμα στη μόδα.

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Ο νεαρός, που ασχολείται με το μόντελινγκ εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο και έχει ήδη συμμετάσχει σε διαφημιστικά, αποκάλυψε πως η μόδα είναι κάτι που αγαπά ιδιαίτερα. Η audition του, πάντως, είχε αρκετές στιγμές γέλιου, με αποκορύφωμα τη στιγμή που έτρωγε τα ποπ κορν.

Ο ίδιος είπε πως του αρέσει η μόδα και πως ψωνίζει πολύ και τότε «έσκασε» η επική ατάκα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου: «Το ότι ψωνίζεις πολύ δεν σε κάνει μοντέλο, σε κάνει... σπάταλο!». Όπως ήταν φυσικό, ξέσπασαν σε γέλια στο πλατό.

Οι κριτές ξεχώρισαν την έντονη προσωπικότητα και την ενέργειά του, αν και υπήρξαν ενστάσεις για το στιλ και τις πόζες του. «Είσαι ένα συμπαθέστατο πλάσμα, έχεις πολύ πλάκα, έχεις έντονη προσωπικότητα», σχολίασε η Μπέτυ Μαγγίρα, εκφράζοντας ωστόσο τις αμφιβολίες της για το αν κάνει για μοντέλο.

Τελικά, ο Γιώργος κατάφερε να πάρει 4 «Ναι» και 1 «Όχι», εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στο Bootcamp. «Πήρα 4 ναι και ένα όχι. Δεν μου αρέσει το όχι, αλλά εντάξει, τώρα θα τη γυρίσουμε την ενέργεια», είπε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.