Με διαφορά λίγης ώρας ανέβηκαν στο βήμα του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στις δημόσιες τοποθετήσεις του Τούρκου προέδρου όσο και στο ενδεχόμενο μιας συνάντησης των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη. Μέχρι στιγμής, το τετ-α-τετ παραμένει ανοιχτό, καθώς δεν έχει ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου.

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ της η διπλωματική συντάκτρια του STAR Κατερίνα Τσαμούρη, στην παρέμβασή του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά και ειδικότερα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατυπώνοντας τη θέση της Άγκυρας για την επίλυση των διαφορών. Ο πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε: «Στο Αιγαίο και την Αν.Μεσόγειο επιθυμούμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιλυθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Τραμπ - Ερντογάν: ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης στη Νέα Υόρκη

Το βασικό ερώτημα στη Νέα Υόρκη παραμένει αν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ταγίπ Ερντογάν θα έχουν τελικά ξεχωριστή διμερή συνάντηση. Ο ανταποκριτής του Star στις Ηνωμένες Πολιτείες, Δημήτρης Σουλτογιάννης, μετέδωσε ότι έως αυτή την ώρα δεν εμφανίζεται σχετικό ραντεβού στο επίσημο πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου.

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Σουλτογιάννης: «Το μεγάλο ερώτημα εδώ στη Νέα Υόρκη είναι αν Τραμπ και Ερντογάν θα έχουν τελικά ένα τετ α τετ. Μέχρι αυτή την ώρα, ξεχωριστή διμερής συνάντηση δεν εμφανίζεται στο επίσημο πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, απόψε ο Τούρκος Πρόεδρος αναμένεται να βρεθεί στη δεξίωση που παραθέτει ο Τραμπ για τους ηγέτες που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες αναμένεται να συναντηθούν».

Το ενδιαφέρον για μια πιθανή επαφή ενισχύεται από το γεγονός ότι ο Τούρκος πρόεδρος φρόντισε να στείλει δημόσιο μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας έμφαση στην αμυντική συνεργασία των δύο χωρών.

Το μήνυμα Ερντογάν στον Τραμπ και η στόχευση στα F-35

Από το βήμα του ΟΗΕ, ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε προσωπικά στον Αμερικανό πρόεδρο, επιδιώκοντας να αναδείξει ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στις σχέσεις Ουάσιγκτον - Άγκυρας. Συγκεκριμένα είπε: «Mε τον πολύτιμο φίλο μου πρόεδρο Τραμπ σημειώνουμε σημαντική πρόοδο. Θέλουμε να αφήσουμε πλέον πίσω μας τα εμπόδια που ούτως ή άλλως δεν θα έπρεπε ποτέ να υπάρχουν μεταξύ δύο συμμάχων και να δώσουμε νέα δυναμική στις σχέσεις μας».



S-400 και F-35: το αγκάθι στις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας

Παρά το άνοιγμα Ερντογάν προς τον Τραμπ, το πρόβλημα που έχει προκαλέσει η αγορά και διαχείριση των S-400 από την Τουρκία παραμένει. Το θέμα αγγίζει άμεσα την αμυντική συνεργασία των δύο συμμάχων και συνδέεται με το μπλοκάρισμα στην προμήθεια των F-35.

Για το ίδιο ζήτημα τοποθετήθηκε και ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, ο οποίος δήλωσε: «Θα πουληθούν ; Θα παραδοθούν κάπου αλλού; Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που συζητάμε. Ωστόσο δεν πρόκειται για να εξαιρετικά κρίσιμο πρόβλημα στο πλαίσιο των σχέσεων μας».

Η αναφορά αυτή δείχνει ότι το θέμα των S-400 βρίσκεται στην ατζέντα των αμερικανοτουρκικών συνομιλιών, χωρίς όμως να παρουσιάζεται από αμερικανικής πλευράς ως το μοναδικό καθοριστικό στοιχείο της διμερούς σχέσης.

Η παρουσία της Εμινέ Ερντογάν στον ΟΗΕ

Στο περιθώριο των εργασιών στα Ηνωμένα Έθνη, η Εμινέ Ερντογάν έφτασε στο κτίριο του ΟΗΕ με δική της ατζέντα επαφών. Ο Δημήτρης Σουλτογιάννης εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα από την άφιξή της στη Νέα Υόρκη και την είσοδό της στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών.

Αποκλειστικά πλάνα του STAR με την Εμινέ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, η σύζυγος του Τούρκου προέδρου εμφανίστηκε με «total baby pink σύνολο» και συμμετείχε σε ξεχωριστές δραστηριότητες στο πλαίσιο της παρουσίας της τουρκικής αποστολής στον ΟΗΕ.

Γεραπετρίτης στη Νέα Υόρκη: επαφές με Ιράν και Πακιστάν

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος πραγματοποιεί συναντήσεις με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν και τον υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν. Οι επαφές αυτές έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την ελληνική διπλωματία, καθώς εξελίσσονται σε μια περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος για τις θαλάσσιες οδούς και τις περιφερειακές ισορροπίες.

Ο Δημήτρης Σουλτογιάννης μετέδωσε: «Στη Νέα Υόρκη, βρίσκεται και ο Γ.Γεραπετρίτης. Συναντάται με τον Ιρανό ομόλογό του, Αραγτσί, με το βλέμμα ΚΥΡΙΩΣ στα Στενά του Ορμούζ, αλλά ΚΑΙ με τον υπεξ του Πακιστάν. Στην πρώτη τους συνάντηση μετά την Συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν.»

Παράλληλα, είχε επισημανθεί ότι οι συναντήσεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στη Νέα Υόρκη ήταν προγραμματισμένες να διαρκέσουν τουλάχιστον τρεις ώρες και είχαν καθυστερήσει.

Η αποτίμηση για τη Συμφωνία της Μέκκας

Στο Star μίλησε και ο αντιναύαρχος ε.α. και στρατιωτικός αναλυτής Γιάννης Εγκολφόπουλος, σχολιάζοντας τη συμφωνία που είχε προβληθεί ιδιαίτερα από την τουρκική πλευρά.

Ο Γιάννης Εγκολφόπουλος δήλωσε: «Aυτή η συμφωνία της Μέκκας που διαφημίστηκε κυρίως από την Τουρκία, μ' αυτό το περίφημο "ένας για όλους και όλοι για έναν"... η πρώτη που δεν το εφήρμοσε ήταν η Τουρκία».

