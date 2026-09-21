Ένα κοινό σύστημα αξιολόγησης για τα data centers πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ουσιαστικά μοιάζει με την «ταυτότητα» ενεργειακής κατάστασης των κτιρίων.

Εκτός από τη χρήση περισσότερης ενέργειας, η αύξηση των κέντρων δεδομένων θα μπορούσε να ασκήσει πρόσθετη πίεση στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και στη χρήση φυσικών πόρων, όπως το νερό, και να συμβάλει στην αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Για να περιοριστούν αυτές οι επιπτώσεις, είναι σημαντικό τα κέντρα δεδομένων να είναι υψηλής ενεργειακής απόδοσης και αποδοτικής χρήσης των υδάτων και να ενσωματώνονται με βιώσιμο τρόπο στο ενεργειακό σύστημα.

Τα κέντρα δεδομένων είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς στον κόσμο, καθώς καταναλώνουν περίπου 68 TWh ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ μόνο το 2024. Με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό αναμένεται να διπλασιαστεί σχεδόν σε 114 TWh έως το 2030 - φθάνοντας πάνω από το 3 % της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Στην Ελλάδα υπάρχουν 20-22 εγκαταστάσεις data centers, σύμφωνα με τα στοιχεία του Data Center Atlas, ενώ συνολικά αναφέρονται γύρω στις 29 καταγεγραμμένες υποδομές από διάφορους παρόχους, ομίλους ελληνικούς και ξένους.

Αυτήν την στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει επισήμως έναν χάρτη για το πού βρίσκονται τα data centers, ούτε με ποιο καθεστώς λειτουργούν. Η αρμοδιότητα ανήκει στα κράτη-μέλη. Η πρόταση της Κομισιόν έχει ως στόχο να «μην πειράξει» τα κέντρα που υπάρχουν ήδη αλλά «ποντάρει» στο γεγονός ότι σε 5 χρόνια περίπου θα χρειαστεί η ανανέωση του εξοπλισμού τους. Και τότε, θα πρέπει να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες.

Διασφάλιση διαφανών πληροφοριών για την πραγματική χρήση ενέργειας από τα data centers

Με το κοινό σύστημα αξιολόγησης που προτάθηκε σήμερα, η Επιτροπή θα συμβάλει στη διασφάλιση διαφανών πληροφοριών σχετικά με την πραγματική χρήση των πόρων (ενέργεια, νερό) από τα κέντρα δεδομένων. Το σύστημα αξιολόγησης θα καλύπτει μεμονωμένα κέντρα δεδομένων με χωρητικότητα άνω των 500 kW, όλα δηλαδή τα μεγάλα κέντρα δεδομένων.

Η πρόταση υπόκειται πλέον σε δίμηνη περίοδο ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από την έναρξη ισχύος του. Οι συννομοθέτες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδει η Επιτροπή (π.χ. να αμφισβητήσουν την κατ' εξουσιοδότηση εξουσία ή τη διαδικασία), αλλά δεν μπορούν να προτείνουν αλλαγές στο κείμενο.

