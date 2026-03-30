Κομισιόν: Έγκριση 1,5 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας

Ο πρώτος γύρος προσκλήσεων ξεκινά από τη 31η Μαρτίου 2026

30.03.26 , 17:23 «Ο Τραμπ εξετάζει να στείλει δυνάμεις για να πάρουν το ουράνιο του Ιράν»
30.03.26 , 17:09 Νέα καταδίκη για τον «εθνικό μας κοριό» Χρήστο Μαυρίκη
30.03.26 , 17:07 Κομισιόν: Σε κίνδυνο θέτουν οι Χούθι την Υεμένη
30.03.26 , 17:01 To StarX επιστρέφει και εστιάζει στην ψυχική υγεία
30.03.26 , 16:52 Γιάμαλη: «Για να θεωρείσαι αρκετά θύμα, πρέπει να πληροίς προϋποθέσεις»
30.03.26 , 16:49 Τραγωδία στο Άστρος: Νεκροί από ηλεκτροπληξία δύο εργαζόμενοι
30.03.26 , 16:33 Κομισιόν: Έγκριση 1,5 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας
30.03.26 , 16:32 Πέθανε μετά την κηδεία της γυναίκας του - Τρία παιδιά έμειναν ορφανά
30.03.26 , 16:12 Aφροδίτη στον Ταύρο: Ποια ζώδια θα ευνοηθούν στα οικονομικά
30.03.26 , 16:07 Lemon: 200 παραστάσεις σε 8 χρόνια στα πιο απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας
30.03.26 , 16:00 Citroёn C3 Aircross: Κερδίζει το Best USERS’ Car of Europe 2026
30.03.26 , 15:58 Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
30.03.26 , 15:55 Βίντεο: Τουρκική ακταιωρός προσπαθεί να διώξει ελληνικό αλιευτικό
30.03.26 , 15:50 Άγιο Φως: Σε «πολεμικές» συνθήκες η Αφή του από τον Πανάγιο Τάφο
30.03.26 , 15:49 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: μπασκετική άνοιξη με απουσίες και ερωτηματικά
Aυτή είναι η πρώτη ακριβή μεταγραφή που έκλεισε ο Παναθηναϊκός
Καινούργιου: Σταματάει νωρίτερα από την εκπομπή - «Αύριο η τελευταία μέρα»
Ελένη Τσολάκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της - Το εντυπωσιακό πάρτι
Πέθανε μετά την κηδεία της γυναίκας του - Τρία παιδιά έμειναν ορφανά
Έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία ERMINIO: Στο «κόκκινο» και η Αττική
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
Ελένη Μενεγάκη: Οι σπάνιες φωτογραφίες με την κόρη της, Μαρίνα και τον Μάκη
Τραγωδία στο Άστρος: Νεκροί από ηλεκτροπληξία δύο εργαζόμενοι
Γιάμαλη: «Για να θεωρείσαι αρκετά θύμα, πρέπει να πληροίς προϋποθέσεις»
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα 1,5 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής και ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας.
  • Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIP) και στοχεύει στην αύξηση παραγωγικής ικανότητας και τεχνολογικής προόδου.
  • Η πρωτοβουλία προάγει τη συνεργασία με την Ουκρανία και την ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών αμυντικών έργων.
  • Ο πρώτος γύρος προσκλήσεων υποβολής προτάσεων EDIP θα είναι διαθέσιμος από τις 31 Μαρτίου 2026.
  • Η έγκριση αυτή ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητες της Ευρώπης και την ετοιμότητά της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα πρόγραμμα εργασίας ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIP) για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης, την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας και την εξασφάλιση της τεχνολογικής προόδου και ανθεκτικότητας.

Το EDIP αντιμετωπίζει πιεστικές προκλήσεις στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια ενισχύοντας τις βιομηχανικές παραγωγικές ικανότητες, ενισχύοντας τη συνεργασία με την Ουκρανία, ενισχύοντας τις κοινές ευρωπαϊκές προμήθειες και αναπτύσσοντας ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στις προσπάθειες της ΕΕ για τη βελτίωση της ασφάλειας της Ευρώπης.

SAFE: 787 εκατ. ευρώ για την Άμυνα της Ελλάδας ενέκρινε η Κομισιόν

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Χένα Βιρκούνεν, δήλωσε: «Η έγκριση του προγράμματος εργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIP) αποτελεί βασικό βήμα για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης. Αυτή η πρωτοβουλία δείχνει την εστίασή μας στην καινοτομία, τη συνεργασία και την ενίσχυση της τεχνολογικής βάσης που απαιτείται για την αντιμετώπιση των τρεχουσών και μελλοντικών προκλήσεων. Προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα θα επιτύχει τους στόχους του αποτελεσματικά και αποδοτικά».

Δένδιας: Τεράστια η αναβάθμιση της Αεράμυνας της Ελλάδας

Ο Άντριους Κουμπίλιους, Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος, δήλωσε: «Σε λίγους μόνο μήνες, έχουμε μετατρέψει τον κανονισμό EDIP σε άμεσες ευκαιρίες. Τώρα, τα κράτη μέλη, η Νορβηγία και, ως πρωτοπορία για ένα πρόγραμμα αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ, η Ουκρανία και οι βιομηχανίες τους μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και την αύξηση της παραγωγής. Η δημιουργία και η χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του EDIP, των Ευρωπαϊκών Αμυντικών Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (EDPCIs) σηματοδοτεί επίσης ένα αποφασιστικό βήμα για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρώπης».

Ο πρώτος γύρος προσκλήσεων υποβολής προτάσεων EDIP θα είναι ορατός στην Πύλη Χρηματοδότησης και Προσφορών της ΕΕ από τις 31 Μαρτίου 2026.
 

