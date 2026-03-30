Κομισιόν: Έγκριση 1,5 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα εργασίας ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής και ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα πρόγραμμα εργασίας ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIP) για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης, την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας και την εξασφάλιση της τεχνολογικής προόδου και ανθεκτικότητας.

Το EDIP αντιμετωπίζει πιεστικές προκλήσεις στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια ενισχύοντας τις βιομηχανικές παραγωγικές ικανότητες, ενισχύοντας τη συνεργασία με την Ουκρανία, ενισχύοντας τις κοινές ευρωπαϊκές προμήθειες και αναπτύσσοντας ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στις προσπάθειες της ΕΕ για τη βελτίωση της ασφάλειας της Ευρώπης.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Χένα Βιρκούνεν, δήλωσε: «Η έγκριση του προγράμματος εργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIP) αποτελεί βασικό βήμα για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης. Αυτή η πρωτοβουλία δείχνει την εστίασή μας στην καινοτομία, τη συνεργασία και την ενίσχυση της τεχνολογικής βάσης που απαιτείται για την αντιμετώπιση των τρεχουσών και μελλοντικών προκλήσεων. Προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα θα επιτύχει τους στόχους του αποτελεσματικά και αποδοτικά».

Ο Άντριους Κουμπίλιους, Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος, δήλωσε: «Σε λίγους μόνο μήνες, έχουμε μετατρέψει τον κανονισμό EDIP σε άμεσες ευκαιρίες. Τώρα, τα κράτη μέλη, η Νορβηγία και, ως πρωτοπορία για ένα πρόγραμμα αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ, η Ουκρανία και οι βιομηχανίες τους μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και την αύξηση της παραγωγής. Η δημιουργία και η χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του EDIP, των Ευρωπαϊκών Αμυντικών Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (EDPCIs) σηματοδοτεί επίσης ένα αποφασιστικό βήμα για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρώπης».

Ο πρώτος γύρος προσκλήσεων υποβολής προτάσεων EDIP θα είναι ορατός στην Πύλη Χρηματοδότησης και Προσφορών της ΕΕ από τις 31 Μαρτίου 2026.

