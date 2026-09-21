Ένα ξεχωριστό οικογενειακό ταξίδι στη Disneyland πραγματοποίησαν η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής μαζί με την κόρη τους, Ολίβια.

Η μικρή Ολίβια, που λατρεύει τις πριγκίπισσες της Disney, έζησε μοναδικές στιγμές στον μαγικό κόσμο της Disneyland, με τη μητέρα της να μοιράζεται μέσα από το Instagram στιγμιότυπα από την οικογενειακή τους απόδραση. Σε αρκετές από τις φωτογραφίες, η Ολίβια ποζάρει ντυμένη πριγκίπισσα. Η μικρούλα φαίνεται μαγεμένη από τον παραμυθένιο κόσμο της Disney.

Η Μαίρη Συνατσάκη συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, μιλώντας για τους φόβους που την κρατούσαν πίσω και για τη σημασία του να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να χαρεί.

«Φοβόμουν να ονειρευτώ, φοβόμουν να κάνω σχέδια, φοβόμουν να ταξιδέψω, φοβόμουν να επιδιώξω την ευτυχία μέχρι που φοβήθηκα περισσότερο ότι θα ζω για πάντα έτσι…

Μας αξίζει η χαρά. Και μας την εύχομαι μέσα από την παιδική μου ψυχή που θυμήθηκε τη μαγεία αυτές τις ημέρες».

Δες τις φωτογραφίες που ανήρτησε: