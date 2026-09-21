Ακίνητα Εξ Αδιαιρέτου: Πώς Ξεμπλοκάρουν Οι Κληρονομιές

Σε μια «παγίδα» συνιδιοκτησίας βρίσκονται χιλιάδες ακίνητα, καθώς κληρονομιές που μοιράστηκαν εξ αδιαιρέτου καταλήγουν συχνά να παραμένουν αναξιοποίητες επί χρόνια. Διαφωνίες για το ποιος θα χρησιμοποιεί το ακίνητο, εάν θα πωληθεί ή θα ενοικιαστεί, αλλά και για το ποιο τμήμα «ανήκει» στον καθένα, δημιουργούν αδιέξοδα που όχι μόνο επιβαρύνουν τις οικογενειακές σχέσεις, αλλά μπορούν να οδηγήσουν και σε σταδιακή απαξίωση της περιουσίας.

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο όσο περνούν τα χρόνια. Ένα πατρικό μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από έναν κληρονόμο, ενώ οι υπόλοιποι εξακολουθούν να πληρώνουν ΕΝΦΙΑ και άλλα έξοδα. Σε ένα αγροτεμάχιο, ένας συγκύριος μπορεί να έχει χτίσει κατοικία και να θεωρεί ότι τόσο το σπίτι όσο και η γύρω έκταση είναι αποκλειστικά δικά του. Και όταν η περιουσία περνά στην επόμενη γενιά, οι συγκύριοι συνήθως αυξάνονται και τα ποσοστά μικραίνουν.

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