Εξ αδιαιρέτου ακίνητα: Πώς «ξεμπλοκάρουν» οι κληρονομιές

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Οικονομια
Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Ακίνητα Εξ Αδιαιρέτου: Πώς Ξεμπλοκάρουν Οι Κληρονομιές
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Χιλιάδες ακίνητα βρίσκονται σε κατάσταση συνιδιοκτησίας λόγω κληρονομιών εξ αδιαιρέτου.
  • Διαφωνίες μεταξύ κληρονόμων οδηγούν σε αδιέξοδα και αναξιοποίηση περιουσίας.
  • Οι οικογενειακές σχέσεις επιβαρύνονται και η περιουσία μπορεί να απαξιωθεί.
  • Ένας κληρονόμος μπορεί να χρησιμοποιεί αποκλειστικά το ακίνητο, ενώ οι άλλοι πληρώνουν έξοδα.
  • Η κατάσταση επιδεινώνεται με την επόμενη γενιά, καθώς οι συγκύριοι αυξάνονται και τα ποσοστά μειώνονται.

Σε μια «παγίδα» συνιδιοκτησίας βρίσκονται χιλιάδες ακίνητα, καθώς κληρονομιές που μοιράστηκαν εξ αδιαιρέτου καταλήγουν συχνά να παραμένουν αναξιοποίητες επί χρόνια. Διαφωνίες για το ποιος θα χρησιμοποιεί το ακίνητο, εάν θα πωληθεί ή θα ενοικιαστεί, αλλά και για το ποιο τμήμα «ανήκει» στον καθένα, δημιουργούν αδιέξοδα που όχι μόνο επιβαρύνουν τις οικογενειακές σχέσεις, αλλά μπορούν να οδηγήσουν και σε σταδιακή απαξίωση της περιουσίας.

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο όσο περνούν τα χρόνια. Ένα πατρικό μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από έναν κληρονόμο, ενώ οι υπόλοιποι εξακολουθούν να πληρώνουν ΕΝΦΙΑ και άλλα έξοδα. Σε ένα αγροτεμάχιο, ένας συγκύριος μπορεί να έχει χτίσει κατοικία και να θεωρεί ότι τόσο το σπίτι όσο και η γύρω έκταση είναι αποκλειστικά δικά του. Και όταν η περιουσία περνά στην επόμενη γενιά, οι συγκύριοι συνήθως αυξάνονται και τα ποσοστά μικραίνουν.

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