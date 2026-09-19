e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 25 Σεπτεμβρίου

Πληρωμές 1,39 δισ. ευρώ σε 2,7 εκατ. δικαιούχους

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Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία Pexels
e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ
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Συνολικά 1.392.004.633,40 ευρώ πρόκειται να καταβληθούν σε 2.712.497 δικαιούχους από τη Δευτέρα 21 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αφορά την καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026, ενώ μέσα στην εβδομάδα θα πληρωθούν επίσης επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας, εφάπαξ και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

  • Στις 21 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.904.633,40 ευρώ σε 29.497 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών.
  • Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1,32 δισ. ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου 2026.Από 21 έως 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 17 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Η πληρωμή των συντάξεων αποτελεί έτσι με διαφορά τη μεγαλύτερη καταβολή της εβδομάδας, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το σύνολο των χρημάτων που θα διοχετευθούν στους δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ.

 

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