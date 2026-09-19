Αναστασία: Ανέβασε στη σκηνή το τελευταίο μπουζούκι του Μαζωνάκη

H Πλατεία Νερού τραγούδησε «Ώρες Μικρές»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αναστασία τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026, καλώντας τον Ανδρέα Καραντίνη να παίξει το τελευταίο του μπουζούκι.
  • Η τραγουδίστρια παρουσίασε το «Ώρες Μικρές», επιτρέποντας στο κοινό να τραγουδήσει μαζί του.
  • Η Αναστασία αναφέρθηκε στον Μαζωνάκη ως «κ. Γιώργο» και εξέφρασε την αγάπη της για τη συμβολή του στην καριέρα της.
  • Στην εμφάνισή της, παρουσίασε επιτυχίες όπως «Σιγά το πράμα» και «Μυστικό», με τη συμμετοχή του κοινού.
  • Η Αναστασία έχει δημιουργήσει τη δική της μουσική ταυτότητα και έχει αποκτήσει μεγάλο κοινό.

Η Αναστασία έφερε μπροστά στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2026 στην Πλατεία Νερού τον Ανδρέα Καραντίνη και τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Ελένη Φουρέιρα: Λύγισε στη σκηνή της ΗΘΕ για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η τραγουδίστρια ζήτησε από τον Ανδρέα Καραντίνη, το τελευταίο μπουζούκι του Μαζωνάκη, να παίξει το «Ώρες Μικρές», αφήνοντας το κοινό να τραγουδήσει μαζί του. Με αυτόν τον τρόπο, η Anastasia επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, κλείνοντας την εμφάνισή της με ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί πολύ από το κοινό.

αναστασια

Η στιγμή είχε ιδιαίτερη σημασία και για την ίδια την Αναστασία, καθώς έχει συνδέσει τα πρώτα βήματα της μουσικής της διαδρομής με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η Αναστασία είχε αναφερθεί στον τραγουδιστή, τον οποίο αποκάλεσε «κ. Γιώργο», μιλώντας για τη σημασία που είχε στα πρώτα βήματα της πορείας της και χαρακτηρίζοντάς τον «αυτόφωτο αστέρι».«Θα είσαι για πάντα ένα κομμάτι της αρχής μου και ένα κομμάτι της καρδιάς μου. Σ’ αγαπώ για πάντα», είχε γράψει στο μήνυμά της.

Η εμφάνιση της Anastasia στην ΗΘΕ 2026

Η Anastasia ανέβηκε στη σκηνή της ΗΘΕ 2026 στην Πλατεία Νερού, παρουσιάζοντας το προσωπικό της μουσικό ρεπερτόριο και τραγουδώντας μαζί με το κοινό τις αγαπημένες της επιτυχίες.

Πλαισιωμένη από τη δική της ορχήστρα, η τραγουδίστρια παρουσίασε τραγούδια όπως τα «Σιγά το πράμα», «Hallo», «Μυστικό» και «Σπάστε τα», με τον κόσμο να συμμετέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισής της. Η Αναστασία έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να δημιουργήσει τη δική της μουσική ταυτότητα και να αποκτήσει ένα μεγάλο κοινό, με τις επιτυχίες της να έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς.

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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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