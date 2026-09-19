Ηράκλειο: Νεκρός βρέθηκε ο αγνοούμενος Γάλλος

Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 78χρονου Γάλλου τουρίστα στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο οποίος αγνοείτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, σκάφος του Λιμεναρχείου Ηρακλείου εντόπισε τη σορό του ηλικιωμένου, ρίχνοντας τραγική «αυλαία» στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Ο Γάλλος τουρίστας είχε μεταβεί στην παραλία του Μαδέ, χθες το βράδυ, ωστόσο, τα ίχνη του χάθηκαν και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από τις Λιμενικές Αρχές του Ηρακλείου για τον εντοπισμό του.

Η σορός του άνδρα εντοπίστηκε στη θάλασσα όχι μακριά από το σημείο των ερευνών από σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Ο Γάλλος είχε έρθει για διακοπές στο νησί με τη σύζυγό του, όταν τα ίχνη του χάθηκαν τις προηγούμενες ώρες.

Έρευνες διεξήχθησαν τόσο στο βυθό όσο και από αέρος, ενώ η ομπρέλα και τα προσωπικά αντικείμενα του ηλικιωμένου είχαν βρεθεί νωρίτερα στην παραλία.

Ώρες μετά, οι έρευνες ολοκληρώθηκαν με τον πλέον τραγικό τρόπο .