Ηράκλειο: Νεκρός βρέθηκε ο αγνοούμενος Γάλλος τουρίστας

Εντοπίστηκε από σκάφος του Λιμενικού

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία creta24.gr
Ηράκλειο: Νεκρός βρέθηκε ο αγνοούμενος Γάλλος
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός βρέθηκε ο 78χρονος Γάλλος τουρίστας στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από έρευνες που διήρκεσαν αρκετές ώρες.
  • Η σορός του εντοπίστηκε από σκάφος του Λιμενικού Σώματος στη θάλασσα κοντά στην παραλία του Μαδέ.
  • Ο τουρίστας είχε χαθεί χθες το βράδυ, ενώ βρισκόταν σε διακοπές με τη σύζυγό του.
  • Προσωπικά αντικείμενα του ηλικιωμένου είχαν βρεθεί νωρίτερα στην παραλία.
  • Οι έρευνες περιλάμβαναν αναζητήσεις στο βυθό και από αέρος.

Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 78χρονου Γάλλου τουρίστα στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο οποίος αγνοείτο. 

Ηράκλειο: Θρίλερ με 78χρονο Γάλλο τουρίστα που εξαφανίστηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, σκάφος του Λιμεναρχείου Ηρακλείου εντόπισε τη σορό του ηλικιωμένου, ρίχνοντας τραγική «αυλαία» στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Ο Γάλλος τουρίστας είχε μεταβεί στην παραλία του Μαδέ, χθες το βράδυ, ωστόσο, τα ίχνη του χάθηκαν και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από τις Λιμενικές Αρχές του Ηρακλείου για τον εντοπισμό του.

Η σορός του άνδρα εντοπίστηκε στη θάλασσα όχι μακριά από το σημείο των ερευνών από σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Ο Γάλλος είχε έρθει για διακοπές στο νησί με τη σύζυγό του, όταν τα ίχνη του χάθηκαν τις προηγούμενες ώρες.

Έρευνες διεξήχθησαν τόσο στο βυθό όσο και από αέρος, ενώ η ομπρέλα και τα προσωπικά αντικείμενα του ηλικιωμένου είχαν βρεθεί νωρίτερα στην παραλία.

Ώρες μετά, οι έρευνες ολοκληρώθηκαν με τον πλέον τραγικό τρόπο .

 

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