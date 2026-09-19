Νέα μαρτυρία για το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, που συνδέεται με τη γιατρό και τον γιατρό σύζυγό της και έχει βρεθεί στο επίκεντρο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσίασε η εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» στον Σκάι. Ο Μ. Καρακούσης περιέγραψε όσα, όπως είπε, έζησαν ο ίδιος και η σύζυγός του πριν από λίγα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι έλαβαν σοβαρές ιατρικές διαγνώσεις που τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η υπόθεση ξεκίνησε όταν η σύζυγός του θέλησε να επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο, επειδή είχε ακούσει ότι η γιατρός είχε τη φήμη πως εντοπίζει κρυφές παθήσεις, ώστε να προηγείται η πρόληψη. Όπως ανέφερε, κατά την επίσκεψη η γιατρός είπε στη σύζυγό του ότι έχει καρκίνο, κάτι που την αναστάτωσε έντονα, ενώ της χορήγησε συμπληρώματα και βιταμίνες και της συνέστησε να προχωρήσει και σε εξετάσεις.

Η καταγγελία του Μ. Καρακούση για τις διαγνώσεις

Στη συνέχεια, όπως είπε ο Μ. Καρακούσης, πέρασε και ο ίδιος από εξέταση στο ίδιο ιατρείο, όπου χρησιμοποιήθηκαν δύο μηχανήματα. Εκεί, όπως κατήγγειλε, του αναφέρθηκε ότι εντοπίστηκαν μικρόβια στο αίμα του.

Περιγράφοντας αναλυτικά την εμπειρία του στην εκπομπή, δήλωσε: «Μετά με έβαλε σε ένα δεύτερο μηχάνημα, σε μια άλλη αίθουσα, εκεί μου έκανε βιοσυντονισμό, στο πρώτο μηχάνημα δεν ξέρω τι έκανε. Και την ώρα του βιοσυντονισμού έπαιρνε και ένα ιστορικό για το πώς μεγάλωσα, ποιο είναι το επαγγέλμα μου, πώς έφτασα να κάνω αυτό το επάγγελμα, και τα λοιπά, και μου πήρε αίμα. Εκείνη την ώρα, μέσα στο ιατρείο, μου παίρνει αίμα λοιπόν και μου βάζει την αμπούλα, δεν θυμάμαι τι έκανε, σε ένα μόνιτορ, και μου δείχνει το αίμα μου, και μου λέει αυτό το αίμα, μου λέει το βλέπετε, είναι το δικό σας αίμα, και έχει όλο μικρόβια».

Όπως υποστήριξε, η διάγνωση αυτή δεν επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια. Ανέφερε ότι επισκέφθηκε δεύτερη γιατρό, αιματολόγο, υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και διαπίστωσε ότι ήταν απολύτως υγιής. Αντίστοιχα, είπε ότι και η σύζυγός του απευθύνθηκε σε δημόσιο νοσοκομείο, όπου επίσης προέκυψε ότι δεν αντιμετώπιζε το πρόβλημα που της είχε αναφερθεί.

Τι είπε για τον ΙΣΑ και το ιατρείο της Καρνεάδου

Ιδιαίτερο βάρος έχει και το σκέλος της μαρτυρίας που αφορά τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ο Μ. Καρακούσης είπε ότι, μετά το περιστατικό, προχώρησε σε τηλεφωνική καταγγελία-αναφορά στον ΙΣΑ, ο οποίος, όπως του είχαν πει αρχικά, θα εξέταζε την υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην εκπομπή, έπειτα από 2-3 ημέρες υπήρξε νέα επικοινωνία από τον ΙΣΑ. Όπως υποστήριξε, του μετέφεραν ότι το ιατρείο της Καρνεάδου είναι καθ’ όλα νόμιμο, ενώ του πρότειναν να ακολουθήσει όσα του είχε συστήσει η γιατρός.

