Η CHANGAN η Βελμάρ και η συνεργασία με την ΚΑΕ Περιστέρι

Τι περιλαμβάνει η συνεργασία των δυο πλευρών

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Αυτοκινητο
Η CHANGAN η Βελμάρ και η συνεργασία με την ΚΑΕ Περιστέρι
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Η CHANGAN και η Βελμάρ, μέλη του Ομίλου Autohellas ανακοινώνουν την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας τους με την ΚΑΕ Περιστέρι. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η CHANGAN θα αποτελέσει «Μεγάλο Χορηγό» της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.Η νέα συνεργασία συνδέει την ΚΑΕ Περιστέρι με τη CHANGAN και τη Βελμάρ, επίσημο διανομέα και επισκευαστή της CHANGAN στην Ελλάδα, με πολυετή εμπειρία και ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Παράλληλα, αναδεικνύει την ισχυρή παρουσία της CHANGAN, ένα από τα πιο δυναμικά brands της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η CHANGAN η Βελμάρ και η συνεργασία με την ΚΑΕ Περιστέρι

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το λογότυπο της CHANGAN θα κοσμεί την πίσω όψη της επίσημης αγωνιστικής εμφάνισης της ΚΑΕ Περιστέρι Betsson, ενώ η συνεργασία θα έχει παράλληλα ισχυρή παρουσία στα μέσα προβολής και επικοινωνίας της ΚΑΕ, καθώς και σε επιλεγμένες δράσεις κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

Η νέα αυτή κοινή πορεία εγκαινιάστηκε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της CHANGAN Βελμάρ στο Περιστέρι (Λ. Κηφισού 100), παρουσία του Βασίλη Ξανθόπουλου, προπονητή της ομάδας, αθλητών και μελών της διοίκησης της ΚΑΕ Περιστέρι Betsson, καθώς και στελεχών της CHANGAN Βελμάρ και του Ομίλου Autohellas, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της συνεργασίας.

Η CHANGAN η Βελμάρ και η συνεργασία με την ΚΑΕ Περιστέρι

CHANGAN | Καινοτομία που κινεί το μέλλον

Η CHANGAN συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων διεθνώς, με μακρά παρουσία στον κλάδο και σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα, την ηλεκτροκίνηση, την τεχνολογική εξέλιξη και την καινοτομία. Με ξεκάθαρο προσανατολισμό στη νέα εποχή της αυτοκίνησης και ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτροκίνηση, τη σύγχρονη σχεδίαση, την ασφάλεια και τις προηγμένες λύσεις συνδεσιμότητας και υποβοήθησης του οδηγού, η CHANGAN διευρύνει συνεχώς τη διεθνή της παρουσία, προσφέροντας μοντέλα που συνδυάζουν ποιότητα, καινοτομία και μια σύγχρονη οδηγική εμπειρία.

Η CHANGAN η Βελμάρ και η συνεργασία με την ΚΑΕ Περιστέρι

Σημαντικό μέρος του επίσημου δικτύου αποτελεί η Βελμάρ, μέλος του Ομίλου Autohellas, με πολυετή εμπειρία και ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Μέσα από τα επίσημα σημεία CHANGAN της Βελμάρ, το κοινό έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά τα μοντέλα της μάρκας, να πραγματοποιήσει test drive και να έχει πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες πωλήσεων και after sales, που περιλαμβάνουν Service, ανταλλακτικά, αξεσουάρ και φανοποιείο.

 

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