Ford: Μια μεγάλη κίνηση ανθρωπιάς

Για περισσότερα από 120 χρόνια, η Ford στηρίζει τις κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο οικοδομώντας ένα ισχυρότερο και πιο ανθεκτικό μέλλον για τις επόμενες γενιές. Αυτό αποτέλεσε την έμπνευση για το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης Ford Building Together, μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στην έμπρακτη στήριξη και προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό, η Ford επιστρέφει και φέτος στη χώρα μας με κεντρικό μήνυμα «Φορτώνουμε Τρόφιμα – Οδηγούμε την Ελπίδα», καλώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τους πελάτες, τους φίλους της μάρκας και τους κατοίκους των τοπικών κοινωνιών να προφέρουν είδη διατροφής που θα συγκεντρωθούν έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου στις εκθέσεις των Επίσημων Εμπόρων Ford.

Όπως και το 2025, η ιδέα είναι απλή: να γεμίσουν οι χώροι αποσκευών όσο το δυνατόν περισσότερων μοντέλων Ford με τρόφιμα, τα οποία στη συνέχεια θα διατεθούν σε φορείς και οργανώσεις στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι επίσημοι έμποροι της εταιρείας. Η περσινή δράση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2025, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, καταγράφοντας θερμή ανταπόκριση από τις τοπικές κοινότητες σε όλη τη χώρα. Το αποτέλεσμα ήταν το δίκτυο των Επίσημων Εμπόρων Ford στην Ελλάδα να συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 1 τόνο τροφίμων, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο περισσότεροι από 1600 Επίσημοι Έμποροι Ford από 31 χώρες συγκέντρωσαν συνολικά πάνω από 900 τόνους βασικών ειδών διατροφής για την ενίσχυση οικογενειών, φορέων και προγραμμάτων υποστήριξης.

Τα τρόφιμα που θα συγκεντρωθούν θα ενισχύσουν φορείς και οργανώσεις στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται οι επίσημοι έμποροι Ford.Τα είδη διατροφής που συγκεντρώνονται είναι κονσέρβες, ζυμαρικά, ρύζι, συσκευασμένα δημητριακά, γάλα σε σκόνη, βρεφικές τροφές και συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διαρκείας.

Δείτε ποιοι συγκεντρώνουν τρόφιμα